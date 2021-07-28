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Досуг Сегодня, 21:2354
Как можно почистить печень и кишечник?

Наш организм при отсутствии проблем функционирует «как часы». Каждый внутренний орган тщательно выполняет свою работу, а все вместе они формируют слаженный, отточивший взаимодействие между собой до мельчайших деталей «оркестр». Результаты его «звучания» помогают человеку ощущать себя здоровым и эффективно заниматься своими делами. Но, как и любая деталь в каком-нибудь оборудовании или техническом решении, созданные природой человеческие органы также могут сбоить и нуждаться в периодическом обслуживании. Например, внутри ноутбука за время работы накапливается пыль и грязь, поэтому снижается производительность, устройство греется, самопроизвольно выключается. Выход из ситуации один — ему необходима чистка. Аналогично некоторые наши органы также нуждаются в подобной процедуре. Только разобрать человеческий организм, подобно ноутбуку, не получится. Придется применять другие средства.

Сегодня мы узнаем, как почистить такие важные органы, как печень и кишечник. На самом деле они взаимосвязаны между собой — от состояния желудочно-кишечного тракта напрямую зависит нормальное функционирование печени. А уж об огромном значении такого защитного фильтра, препятствующего попаданию в организм вредных веществ, и говорить не приходится. Особую эффективность в очистке и восстановлении клеток печени изнутри показал препарат гептрал, цена которого доступна каждому жителю нашей страны. Он содержит адеметионин — активную аминокислоту естественного происхождения. Результаты его приема просто поразительны. Давайте подробнее узнаем о преимуществах чистки печени с помощью гептрала. Также выясним, как избавиться от накопившихся в кишечнике шлаков и токсинов.

Гептрал — как естественным образом восстановить клетки печени

Адеметионин чрезвычайно важен для нормального функционирования печени. Он участвует в более чем сотне жизненно важных реакций. Такая аминокислота синтезируется всеми клетками организма, а печень вырабатывает более чем 8 кг адеметионина в сутки. Если важный защитный фильтр нашего организма «устал», или развивается какое-то заболевание, уровень такой аминокислоты снижается. Учитывая, что из пищи получить адеметионин невозможно, прием гептрала с целью очистки печени позволяет:

  1. Восстановить структуру клеток столь важного органа.

  2. Вывести из организма желчные кислоты.

  3. Избавиться от постоянного чувства усталости.

  4. Обеспечить окислительно-восстановительный механизм клеточной детоксикации, что приводит к выводу токсинов из организма.

  5. Восполнить энергию клеток с помощью синтеза энергетических молекул в митохондриях.

  6. Регенерировать здоровые клетки печени.

  7. Снизить активность процессов формирования фиброза.

Помимо приема препарата важно соблюдать рекомендуемую врачом диету и отказаться от алкоголя.

Как почистить кишечник

Кишечник играет ключевую роль в функционировании всей пищеварительной системы. От того, в каком состоянии он находится, зависит нормальная работа других органов, в том числе печени. Нарушения в желудочно-кишечном тракте моментально отражаются на здоровье кожи — появляются угри и прочие неэстетичные высыпания.

Кишечник чутко реагирует на любые негативные процессы, происходящие в организме. Его микрофлора может ухудшиться вследствие несоблюдения требований к правильному питанию, постоянных стрессов, проникновения различных возбудителей инфекции. Когда скапливаются шлаки, снижается иммунитет, начинаются расстройства пищеварения, нужно незамедлительно прибегнуть к одному из способов очистки желудка.

Очистить желудочно-кишечный тракт можно с помощью следующих методов:

  • Постановкой клизмы — эту процедуру вполне можно выполнить дома.

  • Гидроколонотерапией в условиях стационара.

  • Промыванием кишечника лекарственными средствами, например, касторовым или другим растительным маслом, в котором содержится рициновая кислота. Она размягчает каловые массы и облегчает их выведение.

  • Соблюдением составленной врачом диеты.

  • Приемом энтеросорбентов и слабительных препаратов.

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Теги: news, новости, Украина, Гептрал, 7dniv, 7dnivinfo  
Как можно почистить печень и кишечник?
Как можно почистить печень и кишечник?
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