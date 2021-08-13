Просекко - известное игристое вино, которое подарили миру итальянцы, названное в честь одноименной зоны виноделия Prosecco. Для его производства используют сорт глера, общая площадь виноградников которого составляет 29,5 тис. гектаров.

Сорт глера или, как его еще называют - просекко, обладает высокой кислотностью, что идеально дополняет букет вина нежными персиковыми оттенками.

Итальянское просекко характеризуются как очень фруктовые и кислотные и в них доминируют ноты зеленого яблока, медовой дыни, груши, полевых цветов, сливок. В более теплый период сбора винограда слышны оттенки абрикоса, спелой груши, экзотических фруктов и цитрусов.

Разнообразие

Просекко бывает трех видов, которые включают:

Still (тихое) редко встречается, но тем не менее производят и тихие.

Spumante (игристое) его в большем количестве можно встретить на полках.

Frizzante (белое игристое) менее игристое чем Spumante, давление в бутылке на 1,5-2 атм ниже.

По уровню сладости игристое вино Италии делится на такие категории:

Брют (0-12 г/л остаточного сахара) или полграмма сахара на бокал

Екстра драй (12-17 г/л остаточного сахара) больше половины грамма сахара на бокал

Драй (17-32 г/л остаточного сахара) до 1 грамма сахара на бокал

Деми Сек - полусухое (32-50 г/л остаточного сахара) больше грамма сахара на 1 бокал

Также существуют три основных уровня качества:

Наиболее распространенный это - просекко (Prosecco)

Супериоре (Prosecco Superiore) отличается высшим уровнем качества, базирующийся на строгих стандартах производства.

Конельяно Вальдобьядене и Колли Азолани (Conegliano Valdobbiadene i Colli Asolani) Вина из двух особенных регионов, где изготавливают миллезимное (винтажное) просекко. Сюда входит зона Вальдобьядене DOCG - холмистая местность с пересечением рек вблизи города Тревизо. В данной категории могут производить вина не только привычным для просекко метод Шарма, но и традиционным.

Особенности метода

В чем же заключается метод Шарма при производстве просекко?

После этапа сбора винограда его давят и поддают мягкому прессованию. Затем оставляют вино охлаждаться при температуре 5-10 градусов около 10 часов в резервуарах из нержавеющей стали. Далее наступает ферментация на протяжении 15-20 дней при температуре 18-20 градусов в чанах. В конечном итоге мы получаем базовое сухое вино. Далее вино помещают в стальные автоклавы, которые герметично закрыты. Добавляют смесь дрожжей, сахара, базового вина. Так происходит вторичная ферментация (30-80 дней) Затем вино фильтруют тем, что помещают его в другой стальной автоклав с охлаждаемыми стенками, где дрожжи образуют осадок. Они делают вино мутным если их не извлечь. Там же удаляется винная кислота. После этого вино еще раз подвергают фильтрации, бутилируют и получают конечный продукт, который уже можно продавать.

Одним из самых ярких представителей просекко на сайте Vino.ua является производитель Mascio dei Cavalieri - их виноградники расположены на холмистой местности Конельяно Вальдобьядене на севере Венето. Винодельня чтит и бережет традиции винодела Бонавентура Маскио, но идет в ногу с современностью, постоянно усовершенствуя технологии производства и обновляя новинки в оборудовании. Для производства используют только сок первого отжима, который сразу же охлаждается.