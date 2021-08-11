Как выбрать бензопилу, разновидности цепных пил

Какую бензопилу лучше купить

При работе в саду очень важно обладать хорошим, качественным оборудованием. Раньше подрезали ветки и пилили деревья ручными ножовками, теперь используют пилы с бензиновым двигателем. Бензопила – это именно то, что нужно, для выполнения, как бытовых, так и профессиональных задач. Использовать данный инструмент можно для:

строительства;

заготовки дров;

возведения срубов;

обрезки деревьев и многих других задач.

Однако, прежде чем приобретать бензопилу, необходимо разобраться, по каким параметрам выбирать данный инструмент и изучить его функциональные особенности.

Разновидности бензиновых пил

Мало кто знает, что пилы с бензиновым двигателем состоят из одинаковых деталей, но бывают разными. В основном их классификация происходит по мощности. При этом подразделяются бензиновые пилы на три типа:

Бытовые

С бытовым типом в состоянии справиться даже тот, кто никогда не сталкивался с данным инструментом. При этом малая мощность устройства позволит выполнить различные несложные работы. Легкий вес позволит заготовить дрова, спилить дерево со стволом небольшого диаметра, справиться с задачами строительного толка.

Важно помнить, что на длительное использование бытовой тип не рассчитан. Рекомендуется использовать его не более 40 минут в сутки. Бытовые модели высокого качества позволяют комфортно работать, благодаря низкому уровню вибрации. На такие аппараты не советуют ставить шины большой длины. В противном случае двигателю будет тяжело, он будет изнашиваться, и эксплуатационный срок уменьшится.

Полупрофессиональные

Полупрофессиональный тип бензопил мощнее, чем бытовые. Такой инструмент подойдет людям, имеющим опыт обращения с бензиновыми цепными пилами. При помощи такого аппарата вам удастся не только заготовить дрова, но и спилить большое дерево.

Спектр работ у данного типа более внушительный. Однако длительной работы следует избегать. Вряд ли полупрофессиональная пила сможет функционировать в течение десяти часов каждый день. Такие бензопилы обладают хорошим запасом мощности и могут выполнять, как бытовые, так и более сложные задачи. Кроме того, они могут функционировать не только с короткими шинами. При этом производительность не снизится.

Профессиональные

В ряд профессиональных входят модели максимальной мощности. При помощи такого инструмента можно выполнить задачи любой сложности. Ими пользуются люди, осуществляющие деятельность со срубом и занимающиеся валкой. Любителям будет крайне сложно справиться с такой пилой, так как у них нет надлежащего опыта. У такого оборудования ресурс работы в разы больше, чем у предыдущих типов и оно чрезвычайно износоустойчиво. Для бытовых нужд и мелких работ покупать такой инструмент нецелесообразно.

Вспомогательные функции инструмента

Покупая бензопилу, лучше остановить выбор на модели, обеспечивающей максимальный комфорт и безопасность. Из дополнительных функций таких инструментов следует отметить:

Быстрый запуск. Дает возможность с полуоборота заводить двигатель. Поглощение вибрирования. Специальные вставки, уменьшающие вибрирование, увеличивают комфорт при длительном использовании инструмента. Ручка для натягивания цепи. Данное приспособление позволит регулировать цепное натяжение без вспомогательных инструментов. Тормоз цепи. Позволяет уберечь работающего с пилой человека от обратного удара. Если пила рванет вверх, произойдет автоматическая остановка, благодаря тому, что рука упрется в рычаг.

Какой инструмент лучше выбрать

Выбирая такой инструмент, как бензиновая цепная пила, нужно четко осознавать, для каких именно целей она вам необходима.

Для дачного участка или частного дома отлично подойдет бытовая пила малой мощности. Если вам необходимо распиливать небольшие доски и деревья, цепь можно брать низкопрофильную. Шину также следует подбирать исходя из того, где будет применяться аппарат.

Полупрофессиональный инструмент подойдет людям, часто работающим бензопилой, но не являющимся профи. Главными факторами тут являются рабочие параметры.

Для тех людей, которые обладают всеми необходимыми навыками, занимаются постоянным строительством и лесной деятельностью, необходимы профессиональные пилы.

Правильно выбрав бензопилу, вы получите эффективный и скоростной инструмент. При должном уходе за инструментом, вы сможете максимально продлить его надежность и эксплуатационный срок. Также не забывайте, что после покупки крайне важно соблюдать технику безопасности.