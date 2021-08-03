В столице жизнь не затихает ни на минуту. Это город больших возможностей, куда стремятся попасть люди из других областей. Даже в кризис здесь продолжается возведение объектов жилой недвижимости.
Сегодня на рынке очень много строительных компаний. Конкурируя друг с другом, они предоставляют лучшие условия своим клиентам. Но так ли это на самом деле, ведь среди действительно крупных застройщиков могут попасться фирмы-однодневки.
Чтобы помочь покупателям быстро получить необходимую информацию о каждой компании и купить квартиру у надежного девелопера, портал DOM.RIA Новостройки разработал собственный рейтинг застройщиков Киева. Он основан на определенных критериях, соответствие которым обеспечивает компании дополнительные баллы в рейтинге. Ниже мы расскажем, как формируется рейтинг, а также какие компании считаются самыми надежными в столице.
Как составляется рейтинг?
Специалисты DOM.RIA проверяют каждую строительную компанию на соответствие критериям. Данные критерии – это наиболее часто задаваемые вопросы покупателей на рынке жилой недвижимости:
- Наличие документов. Учитывается лицензия на строительство, разрешительные документы, правильное назначение строительства.
- Открытая информация о наличии квартир. Важная информация для покупателя.
- Наличие объектов в продаже. Такая информация говорит о том, что девелопер активно развивается, постоянно возводя новые объекты.
- Возможность передавать актуальные данные о ходе строительства. Потенциальные покупатели всегда заинтересованы, чтобы процесс строительства был непрерывным.
- Стройка идет в установленные сроки. Перенос сдачи очереди или объекта в целом негативно влияет на рейтинг застройщика.
- Время на рынке. Если строительная компания на рынке услуг более 10 лет, это важный фактор для начисления дополнительных баллов.
- Положительные отзывы от покупателей. Прочитать реальные отзывы – это важная составляющая выбора девелопера.
Если же у застройщика имеются проблемные объекты, которые были заморожены или отстают по срокам – это повод снять баллы и понизить компанию в рейтинге.
Популярные застройщики Киева
Ниже представлены самые рейтинговые строительные компании столицы, которые имеют высокую репутацию и большое количество сданных объектов.
Киевгорстрой
Это лидер строительной отрасли Украины. Главными плюсами компании является реализация объектов недвижимости по доступным ценам и ориентация на широкий круг потребителей.
История компании начинается с 1955 года. Цель ее создания – увеличение объемов жилищного и гражданского строительства. Одними из наиболее выдающихся проектов компании являются Южный ЖД вокзал, отели Славутич, Крещатик и другие.
Сегодня Киевгорстрой возводит жилую и коммерческую недвижимость разных классов. Компания стремится выполнять взятые на себя обязательства и сдавать все объекты в срок.
ДСК-Житлобуд
Одна из самых крупных строительных компаний в Украине. Предприятие самостоятельно производит стройматериалы, проектирует и строит жилые здания. Компания была образована в 1977 году. За более чем 40 лет активной работы, удалось ввести в эксплуатацию более 500 жилых домой общей площадью около 5,7 млн. кв.м.
Сегодня проекты застройщика – это кирпичные, монолитно-каркасные и панельные дома, другие объекты гражданского строительства. Гибкая ценовая политика компании, а также регулярные акционные предложения, позволяют купить жилую недвижимость в Киеве выгодно.
Буд Девелопмент
Строительная компания была организована в 2013 году. Несмотря на то, что фирме менее 10 лет, она уже успела зарекомендовать себя как надежный партнер на рынке строительства жилой недвижимости.
Застройщик использует монолитно-каркасную технологию, а основным материалом выступает керамический красный кирпич и керамзитоблок. Компания строит дома этажностью от 9 до 33 этажей и выполняет все работы в установленные сроки.