В столице жизнь не затихает ни на минуту. Это город больших возможностей, куда стремятся попасть люди из других областей. Даже в кризис здесь продолжается возведение объектов жилой недвижимости.

Сегодня на рынке очень много строительных компаний. Конкурируя друг с другом, они предоставляют лучшие условия своим клиентам. Но так ли это на самом деле, ведь среди действительно крупных застройщиков могут попасться фирмы-однодневки.

Чтобы помочь покупателям быстро получить необходимую информацию о каждой компании и купить квартиру у надежного девелопера, портал DOM.RIA Новостройки разработал собственный рейтинг застройщиков Киева. Он основан на определенных критериях, соответствие которым обеспечивает компании дополнительные баллы в рейтинге. Ниже мы расскажем, как формируется рейтинг, а также какие компании считаются самыми надежными в столице.

Как составляется рейтинг?

Специалисты DOM.RIA проверяют каждую строительную компанию на соответствие критериям. Данные критерии – это наиболее часто задаваемые вопросы покупателей на рынке жилой недвижимости:

Наличие документов. Учитывается лицензия на строительство, разрешительные документы, правильное назначение строительства.

Открытая информация о наличии квартир. Важная информация для покупателя.

Наличие объектов в продаже. Такая информация говорит о том, что девелопер активно развивается, постоянно возводя новые объекты.

Возможность передавать актуальные данные о ходе строительства. Потенциальные покупатели всегда заинтересованы, чтобы процесс строительства был непрерывным.

Стройка идет в установленные сроки. Перенос сдачи очереди или объекта в целом негативно влияет на рейтинг застройщика.

Время на рынке. Если строительная компания на рынке услуг более 10 лет, это важный фактор для начисления дополнительных баллов.

Положительные отзывы от покупателей. Прочитать реальные отзывы – это важная составляющая выбора девелопера.

Если же у застройщика имеются проблемные объекты, которые были заморожены или отстают по срокам – это повод снять баллы и понизить компанию в рейтинге.

Популярные застройщики Киева

Ниже представлены самые рейтинговые строительные компании столицы, которые имеют высокую репутацию и большое количество сданных объектов.

Киевгорстрой

Это лидер строительной отрасли Украины. Главными плюсами компании является реализация объектов недвижимости по доступным ценам и ориентация на широкий круг потребителей.

История компании начинается с 1955 года. Цель ее создания – увеличение объемов жилищного и гражданского строительства. Одними из наиболее выдающихся проектов компании являются Южный ЖД вокзал, отели Славутич, Крещатик и другие.

Сегодня Киевгорстрой возводит жилую и коммерческую недвижимость разных классов. Компания стремится выполнять взятые на себя обязательства и сдавать все объекты в срок.

ДСК-Житлобуд

Одна из самых крупных строительных компаний в Украине. Предприятие самостоятельно производит стройматериалы, проектирует и строит жилые здания. Компания была образована в 1977 году. За более чем 40 лет активной работы, удалось ввести в эксплуатацию более 500 жилых домой общей площадью около 5,7 млн. кв.м.

Сегодня проекты застройщика – это кирпичные, монолитно-каркасные и панельные дома, другие объекты гражданского строительства. Гибкая ценовая политика компании, а также регулярные акционные предложения, позволяют купить жилую недвижимость в Киеве выгодно.

Буд Девелопмент

Строительная компания была организована в 2013 году. Несмотря на то, что фирме менее 10 лет, она уже успела зарекомендовать себя как надежный партнер на рынке строительства жилой недвижимости.

Застройщик использует монолитно-каркасную технологию, а основным материалом выступает керамический красный кирпич и керамзитоблок. Компания строит дома этажностью от 9 до 33 этажей и выполняет все работы в установленные сроки.