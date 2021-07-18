Вышиванки к юбилею Независимости Украины: из какой ткани выбрать?

Компания Текстиль-Контакт ежегодно устраивает скидки и акции на ткани, которые идеально подходят для пошива вышиванок. Как правило, дата совпадает с великим украинским праздником Днем Независимости. Это не просто приятный летний день, это национальный праздник, который принято с почетом отмечать, преоблачаясь в привлекательные вышиванки с украинским орнаментом. Интернет-магазин Текстиль-Контакт предлагает вниманию всех покупателей уникальные текстильные полотна, которые подходят для изготовления аутентичных, а также ультрасовременных вышиванок.

Главные направления деятельности компании Текстиль-Контакт

К слову хотелось бы отметить что собой представляет компания Текстиль-Контакт, а также какие у нее основные направления деятельности. Как правило, многие покупатели просто совершают заказ в интернете не особенно вникания кто именно продавец. А ведь зря, у холдинга ТК-Групп длинная история становления, в которой есть особенно удачные и очень грустные страницы. За 26 лет упорного труда было пережито немало, особенно помнить все моменты руководитель Текстиль-Контакт Александр Беньяминович Соколовский. Он стоял у истоков компании, создав своими руками из маленького предприятия вполне себе внушительных объемов холдинг.

Сегодня ТК-Групп состоит из комбинатов и фабрик, которые занимаются самостоятельным изготовлением текстиля, нитей, а также пошивом предметов одежды. Некоторые предприятия отшивают одежду на заказ именитых европейских брендов, другие занимаются изготовлением спецодежды для военной сферы. Также большую популярность имеет предприятие, деятельность которого направлена на изготовление домашнего текстиля (комплекты постельного белья, пижамы, покрывала, пледы, наволочки). Посетив хоть один раз магазин Текстиль-Контакт, ни один покупатель не покинет его с пустыми руками. В начале удивит широкий ассортимент, который покажется безграничным. Затем приятно поразят цены, которые ниже средних на рынке. Последним приятным выстрелом в сердце станет возможность в максимально короткие сроки получить оптовый заказ в любом уголке Украины. Честный, прозрачный и оперативный труд являются главными правилами текстильной компании.

Грядущий праздник Независимости Украины: в чем встретить?

Ни для кого не секрет, что вышиванка, плахта, венок, шаровары, сапоги – это традиционные атрибуты национальной украинской одежды. Ее носили в период процветания Запорожской Сечи, от нее не отказывались во времена Российской Империи и находясь под влиянием Польши. Национальная одежда – это символ Украины, символ свободы, силы духа и тех качеств, которые присущи только нашим соотечественникам. Именно поэтому, несмотря на течение лет, все украинцы помнят и чтят традиции. Сейчас национальная одежда является праздничной, нарядной и максимально комфортной для нас.

В этом году Украины отмечает тридцатилетие, юбилей Независимости и встретить праздник хочется в самом лучшем убранстве. Как правило, найти самые качественные ткани для пошива вышиванки можно в каталоге интернет-магазина Текстиль-Контакт. Тут представлен широкий ассортимент полотен натурального, комбинированного или синтетического происхождения по самым лучшим ценам.

Ткани для вышиванок: что выбрать в интернет-магазине Текстиль-Контакт

Если не можете сделать выбор самостоятельно или еще не уверены в своих предпочтениях, менеджеры и продавцы магазинов Текстиль-Контакт радо помогут с покупкой. Как правило, для пошива украинской национальной вышиванки можно использовать:

Лен. Шифон.

Лен – это натуральный материал растительного происхождения. Созревшие цветы поддаются многоэтапной обработке, в результате чего получаются особенно плотные и прочные нити. Именно они методом саржевого переплетения волокон создают восхитительную ткань с необыкновенными свойствами. Натуральный лен относится к экологически чистым материалам, благодаря чему не склонен к образованию аллергических реакций, а также не провоцирует проблем при утилизации. Такое полотно является аутентичным, так как именно лен издавна использовался для пошива вышиванок. Материал имеет слегка серо-бежевый оттенок, который гармонично сочетается с вышивками из ярких нитей. Украсить изделие можно различными бусинами и бисером на свое усмотрение. Стоит отметить, что в каждом регионе Украины есть свои традиционные рисунки и орнаменты, которые применяются при изготовлении вышиванок и рушников уже много столетий. Также преимуществом льна является сравнительно простой метод ухода, вещи можно стирать руками или в стиральной машине при низкой температуре воды. Обязательно стоит читать состав моющего средства перед использованием, натуральное льняное полотно не терпит отбеливателей, хлора и компонентов с агрессивным воздействием.

Шифон - совершенно уникальное полотно, которое имеет шикарный внешний вид и способно в считанные мгновения любой образ превратить в роскошный! Именно шифоновые вышиванки сегодня находятся на гребне популярности, так как имеют умопомрачительный вид и легкое матовое свечение на внешней поверхности.

Вышиванки из шифона – это современное веяние моды, издавна такой материал либо был неизвестен простым украинцам, либо же имел непосильную стоимость. Сорочка из шифона выглядит роскошно, а хрупкий и воздушный материал позволяет коже полноценно дышать и насыщаться кислородом. В составе шифона находятся натуральные волокна шелка и растительного хлопка, которые переплетаются особенно тугим образом. Это позволяет шифону выглядеть хрупко, но иметь достаточно высокий уровень прочности.

Изделия из шифона замечательно поддаются нанесению декоративной вышивки или украшению фурнитурой. Остаться незамеченной в таком наряде только не получится, шикарная вышиванка будет под прицелом внимания всех окружающих.

Оформить заказ и максимально быстро получить уникальные ткани для пошива праздничного наряда можно от сети магазинов Текстиль-Контакт. Операторы позаботятся о каждом покупателе и помогут совершить правильный выбор.