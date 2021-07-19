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Досуг Сегодня, 10:0069
Как выбрать отель в ОАЭ в 2021?

Объединенные Арабские Эмираты – настоящий рай для туристов, которые любят роскошный или даже элитный отдых.

Всего за несколько десятилетий курорты страны отстроились практически с нуля и сегодня могут похвастаться развитой инфраструктурой, огромным выбором развлечений на любой вкус и кошелёк, чистейшими пляжами и высоким уровнем сервиса.

Планируя отдых в ОАЭ с Поехали с Нами, немаловажным фактором, который повысит ваш комфорт во время отдыха, является выбор места проживания. На самом деле практически во всех отелях крупных курортов вас обслужат на должном уровне. Однако существует несколько секретов, которые позволят выбрать самый лучший отель в ОАЭ.

Удаленность от пляжа

Некоторые отели имеют свою линию пляжа и туристам даже не нужно далеко ходить, чтобы искупаться в море и принять солнечные ванны. В то же время, на определённых курортах, например, в Дубае, отели часто размещены удалённо от пляжей, а сами пляжи – общественные.

Они довольно чистые, песчаные и безопасные, однако мало оборудованы всем необходимым для комфортного отдыха. Поэтому, если вы едете в Дубай (или на любой другой курорт), поинтересуйтесь такими нюансами:

  • находится ли отели на первой береговой линии;
  • имеет ли он частный пляж;
  • доступен ли трансфер на море для отдыхающих (ак правило, трансфер из отеля ходит довольно часто по определенному графику);
  • предоставляет ли отель шезлонги и зонтики для комфортного отдыха на пляже.

Тип питания

Мало кто, приезжая в отпуск, мечтает простоять на кухне, готовя завтраки, обеды и ужины для всей семьи. Куда проще и быстрее перекусить в отеле и тут же отправиться на экскурсии или на пляж.

В Объединённых Арабских Эмиратах не все отели предлагают трехразовое питание Всё включено. Иногда туристам доступен только завтрак или завтрак/ужин. Впрочем, это тоже неплохо: даже 1-2 приема пищи в отеле – это гораздо выгоднее, чем питаться в ресторане, и удобнее, чем готовить самому.

Кстати, о питании – если вы путешествуете с маленькими детьми, поинтересуйтесь, имеется ли в отеле детское или диетическое меню.

Возможность отмены бронирования

Одним из главных преимуществ отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах является возможность поехать без визы с заграничным паспортом. При этом на оформлении визы бюрократия обычно не заканчивается. Для посещения страны необходимо заранее забронировать номер в отеле.

Некоторые отели выдвигают обязательные условия частичной или полной оплаты для бронирования номера. В таком случае необходимо поинтересоваться, вернутся ли средства в случае, если поездка будет отменена.

Обязательно узнайте крайние сроки отмены бронирования и уточните, какие действия необходимо предпринять для возврата денег.

Удаленность от аэропорта и возможность трансфера

Покупая пакетный тур в ОАЭ, вы скорее всего сможете рассчитывать на трансфер – он входит в перечень предоставляемых услуг. Однако, если вы планируете путешествие самостоятельно, обязательно поинтересуйтесь, как добраться из аэропорта до гостиницы.

Обычно отели предоставляют общий или личный трансфер для туристов. В таком случае необходимо заранее забронировать себе место, указать дату и время пребывания, объём багажа, количество отдыхающих.

Хороший Wi-Fi в номерах

Удивительно, но многие туристы, которые побывали на отдыхе в Объединённых Арабских Эмиратах, жалуются на качество интернета в местных отелях. Wi-Fi здесь либо плохой, но бесплатный, либо сносный, но весьма дорогой.

В первую очередь проблема касается бюджетных эконом номеров – там вообще тяжело рассчитывать на хорошее интернет-соединение. Практически отсутствует похожая проблема в люксах и номерах хороших всемирно известных пятизвездочных отелей.

Однако в любом случае, если вам нужно всегда оставаться онлайн по работе, лучше заранее уточнить в отеле, на каких условиях они раздают Wi-Fi и насколько хорошее там интернет-соединение.

Пользуясь всеми перечисленными выше рекомендациями, вы легко найдёте отель, в котором сможете провести отдых в Эмиратах с шиком. Выбирайте тот или иной вариант, исходя из того, какой тип отдыха вы предпочитаете, какие дополнительные сервисы вам нужны непосредственно на территории отеля, и без чего вы легко сможете обойтись. В любом случае вы сможете рассчитывать на дружелюбный сервис, комфортные комфортабельные номера и приятные эмоции от отдыха.

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