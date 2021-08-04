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Досуг Сегодня, 12:2177
Сохраняем здоровье семьи - уборка без химии

В последние годы значительно увеличилось количество приверженцев здорового образа жизни. Многие уже поняли, что для сохранения здоровья важно:

- что мы едим;

- где и сколько спим;

- насколько активный образ жизни ведем.

Но не все те, кто исповедует ЗОЖ, понимают, насколько важным является правильный выбор чистящей и моющей продукции для уборки места нашего места обитания - собственного дома. Лучшим вариантом для этого являются эко средства для уборки дома, предлагаемые многими производителями с мировым именем.

Сохраняем здоровье семьи - уборка без химии

Средства для уборки дома обычные и эко: в чем отличие

В большинстве случаев продукция, которую мы покупаем в отделах бытовой химии большинства магазинов, содержит вредные для всего живого компоненты, агрессивные поверхностно-активные вещества ПАВ. Современные технологии позволяют заменить в составе чистящих и моющих средств агрессивные химические анионные компоненты или полностью природными, или не ионогенными, менее агрессивными элементами.

На упаковке средств для дома эко можно найти надпись "органические" или "эко-френдли". Хотя будьте готовы к тому, что такие надписи не всегда отвечают действительности. Поэтому при покупке средств для уборки важно обращать внимание на их состав и производителя. Если это экологические продукты, а не подделка, они:

- полностью биоразлагаемы, что означает абсолютную безвредность для окружающей среды;

- не имеют в своем составе химических агрессивных соединений, позволяющих их позиционировать, как безопасные для здоровья человека вещества.

Они не оказывают негативного воздействия ни на органы дыхания, ни на кожный покров.

Натуральные средства: эффективно, безопасно, чисто

Подтверждением безопасности продукции является сертификат ее качество. Поэтому, прежде чем оплатить покупку с многообещающими надписями на упаковке "эко-френдли" или "органические", следует попросить у продавца этот самый сертификат и тщательно его изучить. Продукция эко должна иметь упаковку и тару тоже из экологически чистых материалов. Учтите, что:

- все био-средства универсальны, применимы в любых типах помещений, включая комнаты для детей;

- в средства, предназначенные для уборки кухни, включены дополнительные элементы, позволяющие расщеплять и растворять жиры;

- продукты для санитарно-технических помещений не только возвращают оборудованию сияние и блеск, а и защитят тех, кто в них находится, от бактерий.

Все "эко-френдли" продукты натуральны и безопасны. Их эффективность позволяет сократить время, необходимое для уборки, позволяют превратить ее процесс в истинное удовольствие. Кроме возвращения всем поверхностям идеального внешнего вида, эко средства еще и наполняют помещение природными ароматами, очищают воздух.

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