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Досуг Сегодня, 12:2378
Спецодежда для сварщика

Важным критерием, способствующим защите работника от рисков на строительной, производственной площадке, является соблюдение техники безопасности. Поэтому производство спецодежды относится к ответственному виду деятельности.

Рабочие костюмы выкраивают по специальным лекалам, шьют из прочных материалов. Для каждого комплекта одежды электросварщика, газорезчика, газосварщика, профессионала другой сварочной специальности имеются свои нормативы.

Причиной поражения кожи может стать электрическая дуга. Брызги горячего металла вызывают ожог, световое излучение вредно для глаз. Сварочная экипировка должна защищать рабочего, чтобы избежать травм.

Спецовка специалиста, занимающегося сварочными работами, устойчива к прожиганию. Классический костюм сварщика изготавливают из брезента с огнеупорной пропиткой. Современное сварочное обмундирование выполнено из спилковой кожи.

Комфортная одежда сварщика не сковывает движений, надежно оберегает его от негативных явлений. Поэтому работник имеет возможность плодотворно трудиться.

Низ штанин и рукавов сварочного костюма должен плотно прилегать к телу, чтобы раскаленный металл не проник внутрь. К сварочной одежде предъявляются требования:

• стойкости к повышенным температурам;
• функциональности;
• невозможности деформироваться. При работе ничто не должно мешать сварщику;
• вентилируемости. Специальные отверстия, отводящие тепло, предотвращают перегрев сварщика во время работы.

Приобретать костюмы для сварщиков выгодно и удобно в интернет-магазине спецодежды Siz.ua https://siz.ua/specodezhda-dlya-svarshchikov В каталоге сайта можно подобрать подходящий вариант из большого ассортимента моделей классических и современных. Здесь же представлена информация с характеристиками спецовок.

Востребованными являются брезентовые костюмы, одежда из спилка, комбинированные модели. Чтобы повысить срок эксплуатации экипировки для сварщика на рукава и колени штанин нашивается спилковый слой.

Экипировка сварщика (огнеупорный комбинезон, антистатическая куртка, прочие виды одежды) способны обеспечить максимальную безопасность при возникновении различных рисков. Огнеупорная пропитка внедряется в структуру ткани. Благодаря этому ее свойства сохраняются после многочисленных стирок. Антистатическое волокно защищает работника от статического электричества. Костюм сварщика обеспечивает надежную термическую безопасность.

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Спецодежда для сварщика
Спецодежда для сварщика
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Спецодежда для сварщика
Спецодежда для сварщика
Важным критерием, способствующим защите работника от рисков на строительной, производственной площадке, является соблюдение техники безопасности. Поэтому производство спецодежды относится к ответственному виду деятельности.
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