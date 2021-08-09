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Строительство забора из профнастила

С появлением современных искусственных материалов возведение оград, как и любой другой вид строительных работ, обогатилось новыми возможностями и вариантами исполнения. Заборы из профнастила, составляющие конкуренцию оградам из натуральных материалов, таких как дерево или природный камень, привлекают внимание потенциальных покупателей большим количеством различных преимуществ.

Сочетание разумной цены с высоким качеством результата – наиболее заметное из них, поэтому неудивительно, что именно это преимущество привлекает внимание землевладельцев к профнастилу, однако оно далеко не единственное. 

Основные преимущества заборов из профнастила

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Преимущества заборов из профнастила:

  • Долговечность. В число этапов, составляющих производство профнастила, входит помимо всего прочего, нанесение антикоррозийного покрытия, значительно увеличивающего срок службы забора.
  • Отличные изоляционные свойства. Профнастил прекрасно подойдет людям, желающим добиться эффекта уединенности на своем земельном участке и избежать посторонних взглядов: заборы, смонтированные из этого материала, совершенно непрозрачны. Кроме того, они не пропускают порывы ветра и служат хорошим укрытием от песчаных и пылевых бурь.
  • Современный внешний вид. Заборы из профнастила придают свежий вид любой постройке, но особенно гармонично смотрятся рядом с новыми дачными постройками и частными коттеджами.
  • Продолжительное сохранение первоначального вида ограды: благодаря сочной цветовой палитре и стойкости профлиста к солнечному свету, забор из этого строительного материала не будет требовать косметического ремонта в течение многих лет.

К недостаткам такого металлического забора можно отнести разве что возникновение подтеков ржавчины в местах крепления. Избежать этого можно путем применения для крепления профнастила шляпного профиля. При выборе профнастила непременно следует обратить внимание на качество полимерного покрытия. Оно должно быть равномерным, без наплывов и трещин.

Почему профнастил пользуется популярностью?

Профнастил обладает, наверное, наилучшим соотношением цены и качества. Профилированные тонкие листы из оцинкованной стали, покрытые полимерами, довольно долговечны такой материал сопровождается гарантией в течение 50 лет. Цвет профнастила не потеряет со временем своей яркости, материал не выгорает на солнце. Кроме того, он не требует каких-то особых условий для установки, и монтаж выполняется при любой погоде в любое время года.

Профнастил имеет в сечении форму трапеции или волны. Гофрированная поверхность делает его жестким, этот материал защищает балкон от осадков, устойчив к колебаниям температуры и отлично себя чувствует в морозы. Внешний вид вполне симпатичный, а цена при всем этом ниже, чем у других материалов.

Строительство заборов из профнастила

В зависимости от предпочтений хозяев участка и внешнего вида дома, покрытие профлиста может быть монотонным или выполненным в виде той или иной текстуры, оптимально подходящей для сохранения единства в оформлении земельного участка.

Строительство заборов из профнастила – это трудоемкий процесс, требующий привлечения опытных специалистов. Конечно, монтаж ограды из профнастила вполне возможен и собственными силами, но бригада рабочих, оснащенная необходимым инструментом и обладающая широким опытом монтажа сделает это гораздо быстрее и качественнее.

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