Строительство забора из профнастила

С появлением современных искусственных материалов возведение оград, как и любой другой вид строительных работ, обогатилось новыми возможностями и вариантами исполнения. Заборы из профнастила, составляющие конкуренцию оградам из натуральных материалов, таких как дерево или природный камень, привлекают внимание потенциальных покупателей большим количеством различных преимуществ.

Сочетание разумной цены с высоким качеством результата – наиболее заметное из них, поэтому неудивительно, что именно это преимущество привлекает внимание землевладельцев к профнастилу, однако оно далеко не единственное.

Основные преимущества заборов из профнастила

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Преимущества заборов из профнастила:

Долговечность. В число этапов, составляющих производство профнастила, входит помимо всего прочего, нанесение антикоррозийного покрытия, значительно увеличивающего срок службы забора.

Отличные изоляционные свойства. Профнастил прекрасно подойдет людям, желающим добиться эффекта уединенности на своем земельном участке и избежать посторонних взглядов: заборы, смонтированные из этого материала, совершенно непрозрачны. Кроме того, они не пропускают порывы ветра и служат хорошим укрытием от песчаных и пылевых бурь.

Современный внешний вид. Заборы из профнастила придают свежий вид любой постройке, но особенно гармонично смотрятся рядом с новыми дачными постройками и частными коттеджами.

Продолжительное сохранение первоначального вида ограды: благодаря сочной цветовой палитре и стойкости профлиста к солнечному свету, забор из этого строительного материала не будет требовать косметического ремонта в течение многих лет.

К недостаткам такого металлического забора можно отнести разве что возникновение подтеков ржавчины в местах крепления. Избежать этого можно путем применения для крепления профнастила шляпного профиля. При выборе профнастила непременно следует обратить внимание на качество полимерного покрытия. Оно должно быть равномерным, без наплывов и трещин.

Почему профнастил пользуется популярностью?

Профнастил обладает, наверное, наилучшим соотношением цены и качества. Профилированные тонкие листы из оцинкованной стали, покрытые полимерами, довольно долговечны такой материал сопровождается гарантией в течение 50 лет. Цвет профнастила не потеряет со временем своей яркости, материал не выгорает на солнце. Кроме того, он не требует каких-то особых условий для установки, и монтаж выполняется при любой погоде в любое время года.

Профнастил имеет в сечении форму трапеции или волны. Гофрированная поверхность делает его жестким, этот материал защищает балкон от осадков, устойчив к колебаниям температуры и отлично себя чувствует в морозы. Внешний вид вполне симпатичный, а цена при всем этом ниже, чем у других материалов.

Строительство заборов из профнастила

В зависимости от предпочтений хозяев участка и внешнего вида дома, покрытие профлиста может быть монотонным или выполненным в виде той или иной текстуры, оптимально подходящей для сохранения единства в оформлении земельного участка.

Строительство заборов из профнастила – это трудоемкий процесс, требующий привлечения опытных специалистов. Конечно, монтаж ограды из профнастила вполне возможен и собственными силами, но бригада рабочих, оснащенная необходимым инструментом и обладающая широким опытом монтажа сделает это гораздо быстрее и качественнее.