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Какие нюансы нужно учитывать при выборе детской инвалидной коляски

Для уверенной и комфортной адаптации малышей, имеющих ограниченный физические возможности, нужно правильное оборудование для реабилитации. В первую очередь необходимо купить детскую инвалидную коляску, которая обеспечит маленькому пассажиру комфортное самочувствие и создаст условия для нормального кровообращения даже при постоянном нахождении в положении сидя. Современные модели практически не отличаются от обычных прогулочных колясок, благодаря чему больной ребенок не будет привлекать к себе ненужного внимания.

Малыши будут чувствовать себя уверенно и безопасно, не отказываясь от жизненных радостей и удовольствий, если правильно подобрать средство передвижения. Детские инвалидные коляски выбирают с учетом роста и веса малыша, уровня его физической активности, характера заболевания, телосложения.

Выбираем оборудование для реабилитации малышей правильно

При подборе детского инвалидного кресла-коляски важно учитывать следующие параметры:

Грузоподъемность

Дошкольники и школьники могут иметь большую массу тела, превышающую 100 кг. В этом случае нужно купить коляску для ребенка-инвалида, которая имеет усиленную конструкцию.

Габаритная ширина

Каталка должна свободно проходить в каждый дверной проем и лифт. Слишком широкая медтехника сделает малыша заложником своей комнаты.

Колеса

Колеса транспортного средства должны свободно вращаться и мгновенно блокироваться в случае необходимости. Если кресло-каталка будет использоваться в помещение, рекомендуем обратить внимание на литые шины, преимуществами которых является износостойкость, повышенная плотность и отсутствие нужды в частом обслуживании. Для наружной эксплуатации идеальным вариантом станут пневматические шины: они обладают амортизирующими свойствами, поэтому обеспечат креслу для детей-инвалидов более мягкий ход.

Подлокотники

В идеале, прогулочные коляски для детей-инвалидов должны комплектоваться съемными или откидными подлокотниками. Они помогут быстро и удобно переместить малыша как в кресло, так и из него, когда это необходимо.

Элементы защиты и фиксации

Для защиты маленького пассажира от выпадения медоборудование снабжают разными ремнями безопасности. Они надежно фиксируют ребенка в кресле.

Какие виды реабилитационного оборудования для детей существуют

Все ортопедические коляски для детей можно разделить на такие виды, как:

  • Базовая и активная

Активная модель комплектуется сидением, спинкой, подлокотником и подножками, которые «растут» вместе с малышом. То есть, их можно отрегулировать в соответствии с ростом и телосложением ребенка.

  • Комнатная и прогулочная

Инвалидные прогулочные коляски для детей – хорошая идея для длительных прогулок в парке, сквере или лесу. Они мало весят, в отличие от моделей для домашней эксплуатации, которые имеют наружные опоры и крепления.

  • С разным типом управления

Детские инвалидные коляски с электроприводом позволяют малышу передвигаться самостоятельно, тогда как управление изделиями с ручным приводом осуществляется родителями или сиделкой.

В интернет-магазине OSD можно приобрести инвалидную коляску для детей с ДЦП по очень выгодной цене. Вы можете выбрать оптимальный вариант самостоятельно или проконсультировавшись с одним из наших менеджеров. Доставка осуществляется во все города Украины, на весь товар предоставляется 100% гарантия.

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Какие нюансы нужно учитывать при выборе детской инвалидной коляски
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