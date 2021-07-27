 

Как правильно носить рюкзак школьнику

Досуг Сегодня, 17:3958
Как правильно носить рюкзак школьнику

То, как ребенок носит рюкзак, определяет его физическое здоровье. После покупки по ссылке https://yes-tm.com/ru/ryukzaki-ta-cumki/rjukzaki-school/, детям необходимо объяснить как его одевать, снимать и носить. Школьник должен самостоятельно определять уровень своего комфорта. При этом важно заметить первые тревожные признаки, когда рюкзак может навредить.

Топ-3 как НЕ правильно

Мы знаем, как правильно держать осанку за рабочим столом, как ходить и носить рюкзак. Придерживаемся ли мы этих правил в жизни? Когда человек спешит, он делает как удобно, а не как правильно. Но если речь идет о детях, такое «удобно» становится причиной серьезных проблем: сколиоза, защемления нервов, хронической усталости. 

Итак, как нельзя носить школьный рюкзак:

  1. На одном плече. Заполненная сумка на одном плече создает давление на часть спины, вторая остается расслаблена. Деформируются не только позвоночник, но и мышцы, шея, плечи, бедра. Даже если чередовать плечи, проблемы не избежать. Боль в спине может превратиться в хроническую проблему. 
  2. Слишком низко. Портфель, который висит ниже уровня бедер, просто неудобно нести. Он будет болтаться и биться о таз при ходьбе. Напоминайте ребенку проверять плечевые ремни рюкзака на себе. Если они слишком свободны, их стоит затянуть прямо на теле.
  3. Забитый под завязку. Качественный портфель выдержит большой вес вещей, но это не показатель максимально допустимой нагрузки для ребенка. Последнюю необходимо рассчитывать исходя из веса школьника. Если принадлежности весят больше нормы, предусмотренной для детской спины, ситуацию не исправят ни анатомическая спинка, ни регулировка лямок.

Правильный вес рюкзака

Как правильно носить рюкзак школьнику

Рюкзаки для школы должны производиться из материалов высокого качества и быть удобными.

Вес ранца не может превышать 10% массы школьника, в старших классах – 15%. Это рекомендация врачей-ортопедов. Например, в 1 классе ребенок весит 25–30 кг. Его портфель со всеми вещами должен весить 2 – 2,5 кг. Учтите, что пустая сумка уже весит 500–700 г. На учебники и канцтовары остается до 2-х кг. Из этого следует:

  • родителям стоит регулярно осматривать рюкзак и вынимать лишние вещи, не имеющие отношение к учебному процессу;
  • проверять вес упакованного ранца;
  • приучать ребенка к порядку в сумке, см. п.1.

Еще один совет: подскажите ребенку, что одевать портфель легче, когда он стоит на возвышении – парта, стул, подоконник. Резкие подъемы с тяжелыми вещами несут риск растяжений и надрывов спины даже в школьном возрасте.

Внимание к деталям

Как правильно носить рюкзак школьнику

Две лямки S-образной формы и ортопедическая спинка – базовый маст-хев правильного ранца. Но есть еще несколько полезных элементов для безопасности, комфорта и здоровья:

  • Регулируемые ремни. На груди, на поясе, на фронтальной части сумки. Основные лямки отвечают за равномерную нагрузку на верхнюю часть спины. Ремни на поясе и груди частично ее снимают и перераспределяют на другие отделы позвоночника. Нагрузка ощущается меньше, давление на плечи снижается, сумка плотно притянута к спине и не мешает даже во время бега.
  • Органайзер. Важна правильная расстановка вещей внутри: тяжелые и крупные – ближе к спине, легкие и маленькие – в переднюю часть. Выбирайте ранцы с отсеками внутри, дополнительными карманами и перегородками. 
  • Светоотражающие элементы. Элемент, к которому редко относятся всерьез, а больше как к дизайнерскому решению. Все же перед покупкой, учтите, что 6 месяцев из всего учебного года ребенок будет отправляться в школу и возвращаться в темное время суток. Осенью и зимой на дорогах плохая видимость. Выход: снабдить  школьника одеждой  в кислотных тонах, которые заметны издалека, либо приобрести ранец со светоотражающими вставками. 

Портфели YES – качественные и стильные

Планируете купить школьный рюкзак, который отвечает требованиям врачей ортопедов и понравится ребенку? Переходите на сайт YES. Здесь премиальное качество, стильные линейки товаров, скидки и частое обновление коллекций. Заказывайте понравившийся товар в интернет-магазинах наших партнеров или покупайте лично в оффлайн-точках продаж.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Рюкзак, 7dniv, 7dnivinfo  
Плуги UNIA: технические особенности
Плуги UNIA: технические особенности
Как правильно носить рюкзак школьнику
Как правильно носить рюкзак школьнику
Какие нюансы нужно учитывать при выборе детской инвалидной коляски
Какие нюансы нужно учитывать при выборе детской инвалидной коляски
Строительство забора из профнастила
Строительство забора из профнастила
Спецодежда для сварщика
Спецодежда для сварщика
Сохраняем здоровье семьи - уборка без химии
Сохраняем здоровье семьи - уборка без химии
Рекомендации по выбору двухподвеса
Рекомендации по выбору двухподвеса
Дипломный проект на отлично вместе с Zaochnik
Дипломный проект на отлично вместе с Zaochnik
Как выбрать отель в ОАЭ в 2021?
Как выбрать отель в ОАЭ в 2021?
Вышиванки к юбилею Независимости Украины: из какой ткани выбрать?
Вышиванки к юбилею Независимости Украины: из какой ткани выбрать?
Рейтинг застройщиков Киева
Рейтинг застройщиков Киева
Как выбрать бензопилу, разновидности цепных пил
Как выбрать бензопилу, разновидности цепных пил

Новости по теме

Городские рюкзаки: удобство и здоровье
Городские рюкзаки: удобство и здоровье
27-июл-2021, 09:59
Чем хороши женские боди – практичность не в ущерб стилю
Чем хороши женские боди – практичность не в ущерб стилю
19-июл-2021, 16:22
Где купить качественную клюшку для гольфа
Где купить качественную клюшку для гольфа
3-июл-2021, 16:40
Акустический кабель – как правильно рассчитать и выбрать
Акустический кабель – как правильно рассчитать и выбрать
25-июн-2021, 17:08
Игрушки для малышей: как увлечь и обезопасить ребенка?
Игрушки для малышей: как увлечь и обезопасить ребенка?
23-июн-2021, 20:17

Последние новости

19:45
События
Германия заменит своего представителя на Крымской платформе
19:44
События
Оспаривать указ Зеленского о санкциях против издания будет в суде главред "Страны" Игорь Гужва
19:42
События
Под Львовом на полигоне, Шмыгаль показал премьеру Грузии современные стволы
17:36
События
Журналисты рассказали "Стране", как относятся к давлению на СМИ и чего ожидать дальше
17:35
События
Семерых осужденных, сбежавших из психдиспансера оперативно задержали в России
17:33
Политика
Указ о введении санкций СНБО против Игоря Гужвы и издателей "Страны" подписал Зеленский
13:57
Политика
В Украину прибыл премьер-министр Грузии. В аэропорту его встретил Шмыгаль
13:56
События
Под российские санкции попали нардеп Дубинский, омбудсмен Денисова, Надежда Савченко и другие украинцы. Список
13:55
События
Под Радой начались задержания участников молитвенного стояния УПЦ
11:13
События
Санкции против секретаря СНБО Данилова и главы МИД Кулебы ввела Россия
11:12
События
Власти Украины согласились принять эвакуируемых афганцев
11:11
События
Первую в мире ДНК-вакцину против коронавируса одобрили в Индии
11:09
События
Санкции СНБО против "Страны" признаком паники и отчаяния Зеленского назвала Елена Лукаш
11:08
События
Журналист Молчанов о решении СНБО по "Стране"
09:51
События
Сайт "Страны" переехал на новый адрес и снова доступен в интернете
09:17
События
Утром в Киеве горела многоэтажка, жителей эвакуировали
09:15
События
Возле Лос-Анджелеса в аэропорту прошла эвакуация
09:13
Экономика
До трехмесячного минимума упала цена нефти марки Brent
09:12
События
Полностью признать одну из трех зарегистрированных вакцин готовятся США
09:08
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 21 августа 2021

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 19 августа 20211684
Одна из стран отказалась участвовать в "Крымской платформе" из-за давления РФ - Данилов1629
Нестор Шуфрич прокомментировал решение Нацсовета закрыть телеканал "НАШ"1473
После Ил-112В в России рухнул МиГ-291292
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 20 августа 20211038
Кто такой Александр Петраков, возглавивший сборную Украины по футболу891
Санкции СНБО против "Страны" признаком паники и отчаяния Зеленского назвала Елена Лукаш862

Досуг

Плуги UNIA: технические особенности
Плуги UNIA: технические особенности
Плуги оборотные от компании UNIA – качественная сельскохозяйственная техника. Высокую эффективность работы обеспечивают двойные зеркальные лемехи. В процессе работы один из них вспахивает землю, а второй находится на поверхности.
Сегодня, 17:4151
Как правильно носить рюкзак школьнику
Как правильно носить рюкзак школьнику
Школьник должен самостоятельно определять уровень своего комфорта. При этом важно заметить первые тревожные признаки, когда рюкзак может навредить.
Сегодня, 17:3959
Какие нюансы нужно учитывать при выборе детской инвалидной коляски
Какие нюансы нужно учитывать при выборе детской инвалидной коляски
Малыши будут чувствовать себя уверенно и безопасно, не отказываясь от жизненных радостей и удовольствий, если правильно подобрать средство передвижения. Детские инвалидные коляски выбирают с учетом роста и веса малыша, уровня его физической активности.
Вчера, 19:09155
Строительство забора из профнастила
Строительство забора из профнастила
С появлением современных искусственных материалов возведение оград, как и любой другой вид строительных работ, обогатилось новыми возможностями и вариантами исполнения.
Вчера, 19:04149
Спецодежда для сварщика
Спецодежда для сварщика
Важным критерием, способствующим защите работника от рисков на строительной, производственной площадке, является соблюдение техники безопасности. Поэтому производство спецодежды относится к ответственному виду деятельности.
19-авг-2021, 12:23215
Сохраняем здоровье семьи - уборка без химии
Сохраняем здоровье семьи - уборка без химии
В последние годы значительно увеличилось количество приверженцев здорового образа жизни. Многие уже поняли, что для сохранения здоровья важно: - что мы едим; - где и сколько спим; - насколько активный образ жизни ведем.
19-авг-2021, 12:21199

События

Германия заменит своего представителя на Крымской платформе
Германия заменит своего представителя на Крымской платформе
Глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас не приедет в Киев для участия в саммите Крымской платформы. Его заменит немецкий министр экономики и энергетики Петер Альтмайер.
Сегодня, 19:4526
Оспаривать указ Зеленского о санкциях против издания будет в суде главред "Страны" Игорь Гужва
Оспаривать указ Зеленского о санкциях против издания будет в суде главред "Страны" Игорь Гужва
Главный редактор сайта "Страна.ua" Игорь Гужва заявил, что со следующей недели начнется работа по оспариванию в суде указа президента Владимира Зеленского о введении санкций СНБО против него и издателей "Страны".
Сегодня, 19:4425
Под Львовом на полигоне, Шмыгаль показал премьеру Грузии современные стволы
Под Львовом на полигоне, Шмыгаль показал премьеру Грузии современные стволы
Украинский премьер Денис Шмыгаль вместе со своим грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили посетили с рабочим визитом Львовскую область, где побывали в Международном центре миротворчества и безопасности. 
Сегодня, 19:4227
Журналисты рассказали "Стране", как относятся к давлению на СМИ и чего ожидать дальше
Журналисты рассказали "Стране", как относятся к давлению на СМИ и чего ожидать дальше
20 августа Совет безопасности и обороны при президенте ввёл санкции против "Страны" и главного редактора нашего издания Игоря Гужвы. 
Сегодня, 17:3659
Семерых осужденных, сбежавших из психдиспансера оперативно задержали в России
Семерых осужденных, сбежавших из психдиспансера оперативно задержали в России
В России уже задержали семерых человек, которые сбежали из психоневрологического диспансера в Бурятии.
Сегодня, 17:3556
Под российские санкции попали нардеп Дубинский, омбудсмен Денисова, Надежда Савченко и другие украинцы. Список
Под российские санкции попали нардеп Дубинский, омбудсмен Денисова, Надежда Савченко и другие украинцы. Список
Под экономические санкции, которые РФ ввела вчера против секретаря СНБО Данилова, главы МИД Кулебы и других украинцев, попал нардеп Александр Дубинский, а также "слуги народа" Дарья Володина, Валерий Божик и Юрий Аристов. 
Сегодня, 13:56104
7 Днів