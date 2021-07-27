Как правильно носить рюкзак школьнику

То, как ребенок носит рюкзак, определяет его физическое здоровье. После покупки по ссылке https://yes-tm.com/ru/ryukzaki-ta-cumki/rjukzaki-school/, детям необходимо объяснить как его одевать, снимать и носить. Школьник должен самостоятельно определять уровень своего комфорта. При этом важно заметить первые тревожные признаки, когда рюкзак может навредить.

Топ-3 как НЕ правильно

Мы знаем, как правильно держать осанку за рабочим столом, как ходить и носить рюкзак. Придерживаемся ли мы этих правил в жизни? Когда человек спешит, он делает как удобно, а не как правильно. Но если речь идет о детях, такое «удобно» становится причиной серьезных проблем: сколиоза, защемления нервов, хронической усталости.

Итак, как нельзя носить школьный рюкзак:

На одном плече. Заполненная сумка на одном плече создает давление на часть спины, вторая остается расслаблена. Деформируются не только позвоночник, но и мышцы, шея, плечи, бедра. Даже если чередовать плечи, проблемы не избежать. Боль в спине может превратиться в хроническую проблему. Слишком низко. Портфель, который висит ниже уровня бедер, просто неудобно нести. Он будет болтаться и биться о таз при ходьбе. Напоминайте ребенку проверять плечевые ремни рюкзака на себе. Если они слишком свободны, их стоит затянуть прямо на теле. Забитый под завязку. Качественный портфель выдержит большой вес вещей, но это не показатель максимально допустимой нагрузки для ребенка. Последнюю необходимо рассчитывать исходя из веса школьника. Если принадлежности весят больше нормы, предусмотренной для детской спины, ситуацию не исправят ни анатомическая спинка, ни регулировка лямок.

Правильный вес рюкзака

Рюкзаки для школы должны производиться из материалов высокого качества и быть удобными.

Вес ранца не может превышать 10% массы школьника, в старших классах – 15%. Это рекомендация врачей-ортопедов. Например, в 1 классе ребенок весит 25–30 кг. Его портфель со всеми вещами должен весить 2 – 2,5 кг. Учтите, что пустая сумка уже весит 500–700 г. На учебники и канцтовары остается до 2-х кг. Из этого следует:

родителям стоит регулярно осматривать рюкзак и вынимать лишние вещи, не имеющие отношение к учебному процессу;

проверять вес упакованного ранца;

приучать ребенка к порядку в сумке, см. п.1.

Еще один совет: подскажите ребенку, что одевать портфель легче, когда он стоит на возвышении – парта, стул, подоконник. Резкие подъемы с тяжелыми вещами несут риск растяжений и надрывов спины даже в школьном возрасте.

Внимание к деталям

Две лямки S-образной формы и ортопедическая спинка – базовый маст-хев правильного ранца. Но есть еще несколько полезных элементов для безопасности, комфорта и здоровья:

Регулируемые ремни. На груди, на поясе, на фронтальной части сумки. Основные лямки отвечают за равномерную нагрузку на верхнюю часть спины. Ремни на поясе и груди частично ее снимают и перераспределяют на другие отделы позвоночника. Нагрузка ощущается меньше, давление на плечи снижается, сумка плотно притянута к спине и не мешает даже во время бега.

Органайзер. Важна правильная расстановка вещей внутри: тяжелые и крупные – ближе к спине, легкие и маленькие – в переднюю часть. Выбирайте ранцы с отсеками внутри, дополнительными карманами и перегородками.

Светоотражающие элементы. Элемент, к которому редко относятся всерьез, а больше как к дизайнерскому решению. Все же перед покупкой, учтите, что 6 месяцев из всего учебного года ребенок будет отправляться в школу и возвращаться в темное время суток. Осенью и зимой на дорогах плохая видимость. Выход: снабдить школьника одеждой в кислотных тонах, которые заметны издалека, либо приобрести ранец со светоотражающими вставками.

Портфели YES – качественные и стильные

Планируете купить школьный рюкзак, который отвечает требованиям врачей ортопедов и понравится ребенку? Переходите на сайт YES. Здесь премиальное качество, стильные линейки товаров, скидки и частое обновление коллекций. Заказывайте понравившийся товар в интернет-магазинах наших партнеров или покупайте лично в оффлайн-точках продаж.