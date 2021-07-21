Плуги UNIA: технические особенности

Плуги оборотные от компании UNIA – качественная сельскохозяйственная техника. Высокую эффективность работы обеспечивают двойные зеркальные лемехи. В процессе работы один из них вспахивает землю, а второй находится на поверхности. После обработки территории и разворота трактора они меняются местами посредством гидравлической системы.

Почва становится хорошо вспаханной и готовой к будущим посадкам. На поверхности не образовываются гребни и многочисленные глубокие борозды. Продуманная конструкция и современная гидравлическая система значительно сокращают время на обработку почвы. Процесс возделывания значительно ускоряется за счет уменьшения количества разворотов техники после вспашки.

Виды

Различают три вида современных оборотных плугов:

навесные – отличаются самой простой конструкцией и низкой эксплуатационной массой, в процессе работы требуется небольшая поворотная полоса;

полунавесные – отличаются самым низким удельным сопротивлением, но имеют большой радиус поворота, часть массы плуга приходится на его заднее колесо;

прицепные – конструкция состоит из трех колес и прицепа, которые обеспечивают устойчивость в процессе работы и высокое качество вспашки в сложных условиях.

Существуют варианты специального назначения. Это садовые, ярусные, кустарниково-болотные и другие плуги. Узнать подробнее об оборотных плугах можно на странице https://alfatech.com.ua/s-kh-tekhnika/pochvoobrabotka/plugi.

Оборотные плуги UNIA

Специальную сельскую технику используются для обработки целины и плотных почв. Плуги подходят для вспашки каменистой земли на холмах и склонах с отвалом почву в определенную сторону. Оборудование значительно повышает урожайность на поле. Эффективно борется со всеми разновидностями сорняков и улучшает всхожесть. После вспахивания земля становится ровной. На ней не возникают борозды, поэтому она полностью готова для посева любых сельскохозяйственных культур. При использовании плуга рекомендуется работать на небольшой скорости до 10-12 км/ч. В противном случае качество вспахивания значительно падает. А потребление топлива возрастает на 30%.

Основные технические характеристики

Модель IBIS L может иметь от 3 до 5 корпусов. Главное преимущество – очень низкое удельное сопротивление при обработке твердой почвы. Относительно небольшой вес и прочная конструкция дает возможность легко регулировать плуги в процесс вспашки.

Основные эксплуатационные показатели:

масса – 990-1800 кг;

потребность в мощности 80-180 л. с.;

ось навески ø60-825/ø28 мм;

рама 120х120х8мм;

просвет под рамой – 75 см;

расстояние между корпусами – 90 см.

Классический оборотный плуг IBIS L оснащен болтовой защитой. При попадании камней и других препятствий его корпус поднимается, а потом автоматически возвращается в рабочее положение. К рессоре присоединяются дополнительные листы для работы в сложных условиях. За счет надежной защиты и прочных лемех модель подходит для каменистых видов почвы.