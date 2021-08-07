Аренда автомобиля в Киеве: тонкости и нюансы выбора идеального авто

Автомобиль дает независимость, позволяет быстро решать повседневные дела, свободно путешествовать. Если его покупка невозможна, решением проблемы станет аренда. Прежде чем подписывать договор с прокатной компанией, необходимо изучить основные правила выбора авто. Спектр предложений в Киеве огромен на любой вкус и бюджет.

Как выбрать автомобиль в аренду, исходя из целей

Если машина необходимо исключительно для передвижений, нет серьезных требований к комфорту, выбирать необходимо из категории эконом-класса. Такие автомобили привлекательны низким уровнем потребления топлива, компактными размерами, неприхотливостью. Хорошие их примеры Skoda Fabia, Renault Logan.

Тем, кто ценит комфорт, но не готов тратить на аренду огромные средства, авто среднего-класса станет идеальным выбором. Peugeot 301, Skoda Fabia Wagon, KIA Rio и другие представители данной категории соответствуют требованиям.

Ценителям абсолютной безопасности, поклонникам инновационных систем управления, бизнесменам можно рекомендовать Hyundai I30 или Sonata, Mazda 3, Volkswagen Passat, Toyota Camry или Land Cruiser. В городе можно обойтись седаном для загородных поездок лучше предпочесть надежный внедорожник.

На что стоит обращать внимание

На выгодных условиях предлагает прокат автомобилей Рент Драйв в Киеве с разными коробками передач, двигателями, комплектациями. Эксперты рекомендуют выбирать машину с привычной КПП. Это исключит трудности с вождением, обеспечит чувство уверенности на дороге.

Тип двигателя оказывает влияние не только на скорость разгона, мощность авто, но и на расход топлива. В целях экономии целесообразно отдавать предпочтение дизельным агрегатам или автомобилю с газовой установкой.

Даже бюджетные автомобили, предоставляемые на прокат, могут содержать в комплектации климат-контроль, подушки безопасности, навигационную систему. Все эти элементы весьма полезны в повседневной эксплуатации.

Перед подписанием договора желательно осмотреть автомобиль на предмет повреждений. Это позволит предупредить лишние вопросы и обвинения в момент возврата. Лучше арендовать машину сразу на длительный срок. Долгосрочное сотрудничество предусматривает дополнительные скидки, экономящие бюджет.

В соответствии с собственными потребностями, нужно подбирать объем багажного отделения, количество посадочных мест, высоту клиренса, дополнительное оснащение.