 

«Пульсар Констракшн»: качественное производство металлоконструкций

Досуг Сегодня, 20:0960
«Пульсар Констракшн»: качественное производство металлоконструкций

Компания «Пульсар Констракшн» специализируется на проектировании и строительстве, а также на производстве обширного спектра металлических конструкций. Предоставляет заказчикам технические консультации, касающиеся оптимизации стоимости работ. Также штат проектировщиков компании выполняет профессиональную подготовку чертежей.

Производство металлоконструкций

Работы над проектами ведутся в плотном контакте с клиентом. Компания располагает:

  • собственными заводами – общая производственная площадь составляет 7000 квадратных метров;

  • оборудованием для металлообработки;

  • оснащением для цинкования черных металлов;

  • оборудованием для покраски металлоконструкций;

  • пескоструйной камерой.

Ежемесячно находящиеся в Украине заводы Пульсар Констракшн выпускают 450 тонн металлоконструкций.

Изготовление металлоконструкций проводится с использованием соответствующего оборудования и в жестко контролируемых условиях. Заказчику обязательно предоставляется полная проектная документация, рабочие чертежи и другие необходимые документы.

Также строго соблюдаются технологические режимы выполнения операций:

  • резки металла;

  • сверления;

  • сварки;

  • обработки поверхности;

  • окраски;

  • нанесения антикоррозийной защиты.

Конструкторское бюро и строительство

Компания располагает собственным конструкторским бюро с высококвалифицированным персоналом, имеющим большой опыт строительного проектирования. «Пульсар Констракшн» выполняет проектирование и строительство следующих объектов:

  • промышленных зданий и сооружений;

  • ангаров, складов и элеваторов;

  • логистических, торговых и спортивных центров;

  • бизнес-центров и офисных зданий;

  • агропромышленных комплексов;

  • рекламных сооружений.

Компания придерживается выгодной для клиентов ценовой политики, так как располагает собственным производством. Поэтому она побеждает в конкурентном соревновании и устанавливает минимальные цены. У фирмы достаточно персонала и подразделений, чтобы работа начиналась с эскиза, а заканчивалась построенным под ключ объектом любого класса сложности.

Создаваемая проектная документация соответствует строительному законодательству и набору требований, предъявляемым к КМД и техническим чертежам и спецификациям.

Материалы, с которыми работает «Пульсар Констракшн», имеют необходимые сертификаты качества. Система технологично оборудованных складов обеспечивает должные условия хранения материалов, полуфабрикатов и готовых конструкций.

Металлоконструкции, расходные материалы, крепежные детали соответствуют стандартам и требованиям, указанным заказчиком. Знания персонала подтверждены соответствующей профессиональной квалификацией.

«Пульсар Констракшн» гарантирует качество и безопасность своих конструкций, изделий и сооружений, точно исполняет требования заказчика, эффективно применяет передовые технологии, обеспечивает удобную доставку готовой продукции.

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