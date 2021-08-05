«Пульсар Констракшн»: качественное производство металлоконструкций

Компания «Пульсар Констракшн» специализируется на проектировании и строительстве, а также на производстве обширного спектра металлических конструкций. Предоставляет заказчикам технические консультации, касающиеся оптимизации стоимости работ. Также штат проектировщиков компании выполняет профессиональную подготовку чертежей.
Производство металлоконструкций
Работы над проектами ведутся в плотном контакте с клиентом. Компания располагает:
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собственными заводами – общая производственная площадь составляет 7000 квадратных метров;
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оборудованием для металлообработки;
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оснащением для цинкования черных металлов;
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оборудованием для покраски металлоконструкций;
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пескоструйной камерой.
Ежемесячно находящиеся в Украине заводы Пульсар Констракшн выпускают 450 тонн металлоконструкций.
Изготовление металлоконструкций проводится с использованием соответствующего оборудования и в жестко контролируемых условиях. Заказчику обязательно предоставляется полная проектная документация, рабочие чертежи и другие необходимые документы.
Также строго соблюдаются технологические режимы выполнения операций:
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резки металла;
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сверления;
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сварки;
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обработки поверхности;
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окраски;
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нанесения антикоррозийной защиты.
Конструкторское бюро и строительство
Компания располагает собственным конструкторским бюро с высококвалифицированным персоналом, имеющим большой опыт строительного проектирования. «Пульсар Констракшн» выполняет проектирование и строительство следующих объектов:
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промышленных зданий и сооружений;
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ангаров, складов и элеваторов;
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логистических, торговых и спортивных центров;
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бизнес-центров и офисных зданий;
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агропромышленных комплексов;
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рекламных сооружений.
Компания придерживается выгодной для клиентов ценовой политики, так как располагает собственным производством. Поэтому она побеждает в конкурентном соревновании и устанавливает минимальные цены. У фирмы достаточно персонала и подразделений, чтобы работа начиналась с эскиза, а заканчивалась построенным под ключ объектом любого класса сложности.
Создаваемая проектная документация соответствует строительному законодательству и набору требований, предъявляемым к КМД и техническим чертежам и спецификациям.
Материалы, с которыми работает «Пульсар Констракшн», имеют необходимые сертификаты качества. Система технологично оборудованных складов обеспечивает должные условия хранения материалов, полуфабрикатов и готовых конструкций.
Металлоконструкции, расходные материалы, крепежные детали соответствуют стандартам и требованиям, указанным заказчиком. Знания персонала подтверждены соответствующей профессиональной квалификацией.
«Пульсар Констракшн» гарантирует качество и безопасность своих конструкций, изделий и сооружений, точно исполняет требования заказчика, эффективно применяет передовые технологии, обеспечивает удобную доставку готовой продукции.