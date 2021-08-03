Исправление прикуса с помощью брекетов: 5 главных преимуществ

Не каждый, как говорят, от природы имеет красивые ровные зубы, многие сталкиваются с проблемой прикуса. К счастью, современные технологии и возможности в сфере стоматологии позволяют исправить данный недостаток, в частности, с помощью использования специальных брекет-систем.

Как показывает практика, брекеты в Киеве (как и в многих других городах страны) весьма востребованы и пользуются огромнейшей популярностью, поскольку их высокую эффективность трудно переоценить. И многие пациенты стоматологических клиник на собственном опыте убедились в этом.

Почему брекеты – оптимальный вариант для исправления прикуса?

Во-первых, брекет-системы очень эффективно и относительно быстро исправляют дефект прикуса;

Во-вторых, не вызывают какого-либо дискомфорта или болевых ощущений. Поэтому дантисты активно применяют брекеты как для взрослых, так и для детей;

В-третьих, данная стоматологическая система имеет компактные размеры, как правило, не искажают дикцию;

В-четвертых, не препятствуют проведению нормальной гигиены полости рта;

В-пятых, поскольку зубные брекеты изготовляют из современных материалов (прозрачных или цвета зубов), они часто практически не бросаются в глаза. А если для исправления прикуса используются так называемые скобы лингвальные, они вообще незаметны, поскольку расположены во внутренней части зубного ряда.

Как видим, плюсов у современных брекет систем предостаточно, ведь это действительно оправданный и эффективный способ сделать зубы ровными и эстетически привлекательными!

Как происходит исправление прикуса с помощью брекет систем?

К примеру, в известном стоматологическом центре «Люми-Дент» ортодонтическое лечение зубов с помощью брекетов https://www.lumident.kiev.ua/services/breket-sistemy происходит следующим образом:

Пациент, имеющий такой недостаток, консультируется с врачом клиники на приеме, а также проходит соответствующую диагностику;

Далее дантист снимает зубной оттиск и осуществляет подготовку полости рта;

Следующим этапом является фиксация брекет-системы, после чего пациент ежемесячно посещает стоматолога для осмотра;

По истечению строка лечения врач снимает брекеты и фиксирует ретейнеры. В итоге пациент получает идеально ровные зубы и, следовательно, красивую и ослепительную улыбку.

Таким образом, исправления прикуса брекетами – лучший способ добиться желаемого результата эффективно и быстро. Даже если очень не ровный зубной ряд, с помощью данной системы можно исправить такой недостаток на протяжении двух лет. При этом вы не будете чувствовать какой-либо дискомфорт или другие подобные неприятности, то есть ношение брекетов никак не скажется ни на ваши вербальные возможности, ни на жевание во время приема пищи, и вообще – вскоре вы забудете, что носите их.