Упаковка для товаров: новые технологии и изобретения

История упаковок очень давняя, но постоянно появляются все новые варианты, удивляющие своими возможностями. В разработках принимают участие дизайнеры, инженеры и даже ученые - не все находки сразу подходят для массового потребителя. Но их внедрение в повседневность - вопрос времени.
Материалы и конструктивные решения
Множество упаковок изготавливается из бумаги. Это экологично и практично. Потребители любят такие пакеты, обертки, конверты и пр., но производители находятся в постоянном поиске альтернативы. Значительного успеха в этом направлении добилась японская компания TBM - она изготавливает бумагу на основе известняка. Глянцевая поверхность не впитывает влагу (на ней можно писать, находясь под водой), изделие устойчиво к смятию или разрывам.
Технология изготовления позволяет сохранить в неприкосновенности леса и запасы воды, благодаря использованию известняка и полиолефина - запасы этих компонентов считаются неиссякаемыми.
Чтобы увеличить срок хранения пищевых продуктов, производители в тандеме с учеными разрабатывают различные упаковочные материалы. Немецкой компании Sonderhoff удалось изобрести новый полиуретановый герметик - Fermapor K31 - для уплотнения. материал отлично зарекомендовал себя в контакте с с различными пищевыми материалами - как сухими, так и водянистыми, горячими и холодными , молочными, кислыми, с содержанием спирта и пр.
В герметике содержатся компоненты, которые способствуют удержанию веществ в таре, что позволяет существенно увеличить срок годности в закрытых емкостях. Благодаря способности герметика сжиматься и восстанавливать свою начальную форму, контейнер с продуктом можно многократно открывать и закрывать, сохраняя каждый раз герметичность упаковки. Уплотнитель ПУ обладает низким уровнем водопоглощения, оптимальной степенью адгезии к металлам и пластмассам, устойчивостью к разрывам и долговечностью.
В разных странах мира регулярно происходят все новые и новые открытия:
- финские компании Amerplast и Fortum Recycling&Waste Solutions создали пакет ESSI. На его изготовление идут вторично переработанные полимеры (отходы собирались в домохозяйствах Финляндии);
- в Швейцарии компании Sidel удалось разработать специфическое острое основание для ПЭТ-контейнеров плоской и овальной формы. это дает возможность изготовления контейнеров сложной формы и с большей площадью, которую можно отвести под информационной поле;
- в Штатах придумали новую прозрачную модульную ПП-упаковку для разогрева в "микроволновке". С ее помощь. теперь доступно смешивание и комбинирование различных закусок и пищевых продуктов, разогрев, хранение и горячих, и холодных блюд, рециклинг, а также обеспечена высокая прозрачность крышки и основания.
Совсем скоро потребители получат другие удобные изобретения: удобные коробки, экологичные пакеты для продуктов и вещей, футляры для ювелирных изделий - где купить, смотрите по ссылке.
Дизайнерские находки
Уже сегодня существует немало интересных решений, которые упрощают повседневный быт и делают жизнь красочнее:
- картонный стаканчик Lidloc от финской Metsä Board обходится совсем без крышки - его расширенные края сгибаются и сцепляются друг с другом, скрывая содержимое;
- "травяная" бумага от немецкой компании Scheufelen - в нее можно упаковывать пищу, и наносить на поверхность печать;
- футляры для ювелирных изделий с логотипом, которые не только служат внешним оригинальным украшением, но и доносят важную информацию - стильно, изысканно, эффективно;
- съедобные стаканчики от гомельских студенток Ольги Похваловой и Ананстасии Талантовой - выпекаются из теста и обрабатываются глазурью на основе термостойкого шоколада. Такая альтернатива одноразовой посуде подходит и для горячих, и для холодных напитков. В проекте съедобные стаканчики из желе, а также съедобные обертки для шоколадок.