 

Упаковка для товаров: новые технологии и изобретения

Досуг Сегодня, 10:4731
Упаковка для товаров: новые технологии и изобретения

История упаковок очень давняя, но постоянно появляются все новые варианты, удивляющие своими возможностями. В разработках принимают участие дизайнеры, инженеры и даже ученые - не все находки сразу подходят для массового потребителя. Но их внедрение в повседневность - вопрос времени.

Материалы и конструктивные решения

Множество упаковок изготавливается из бумаги. Это экологично и практично. Потребители любят такие пакеты, обертки, конверты и пр., но производители находятся в постоянном поиске альтернативы. Значительного успеха в этом направлении добилась японская компания TBM - она изготавливает бумагу на основе известняка. Глянцевая поверхность не впитывает влагу (на ней можно писать, находясь под водой), изделие устойчиво к смятию или разрывам.

Технология изготовления позволяет сохранить в неприкосновенности леса и запасы воды, благодаря использованию известняка и полиолефина - запасы этих компонентов считаются неиссякаемыми.

Чтобы увеличить срок хранения пищевых продуктов, производители в тандеме с учеными разрабатывают различные упаковочные материалы. Немецкой компании Sonderhoff удалось изобрести новый полиуретановый герметик - Fermapor K31 - для уплотнения. материал отлично зарекомендовал себя в контакте с с различными пищевыми материалами - как сухими, так и водянистыми, горячими и холодными , молочными, кислыми, с содержанием спирта и пр.

В герметике содержатся компоненты, которые способствуют удержанию веществ в таре, что позволяет существенно увеличить срок годности в закрытых емкостях. Благодаря способности герметика сжиматься и восстанавливать свою начальную форму, контейнер с продуктом можно многократно открывать и закрывать, сохраняя каждый раз герметичность упаковки. Уплотнитель ПУ обладает низким уровнем водопоглощения, оптимальной степенью адгезии к металлам и пластмассам, устойчивостью к разрывам и долговечностью.

В разных странах мира регулярно происходят все новые и новые открытия:

  • финские компании Amerplast и Fortum Recycling&Waste Solutions создали пакет ESSI. На его изготовление идут вторично переработанные полимеры (отходы собирались в домохозяйствах Финляндии);
  • в Швейцарии компании Sidel удалось разработать специфическое острое основание для ПЭТ-контейнеров плоской и овальной формы. это дает возможность изготовления контейнеров сложной формы и с большей площадью, которую можно отвести под информационной поле;
  • в Штатах придумали новую прозрачную модульную ПП-упаковку для разогрева в "микроволновке". С ее помощь. теперь доступно смешивание и комбинирование различных закусок и пищевых продуктов, разогрев, хранение и горячих, и холодных блюд, рециклинг, а также обеспечена высокая прозрачность крышки и основания.

Совсем скоро потребители получат другие удобные изобретения: удобные коробки, экологичные пакеты для продуктов и вещей, футляры для ювелирных изделий - где купить, смотрите по ссылке.

Упаковка для товаров: новые технологии и изобретения

Дизайнерские находки

Уже сегодня существует немало интересных решений, которые упрощают повседневный быт и делают жизнь красочнее:

  • картонный стаканчик Lidloc от финской Metsä Board обходится совсем без крышки - его расширенные края сгибаются и сцепляются друг с другом, скрывая содержимое;
  • "травяная" бумага от немецкой компании Scheufelen - в нее можно упаковывать пищу, и наносить на поверхность печать;
  • футляры для ювелирных изделий с логотипом, которые не только служат внешним оригинальным украшением, но и доносят важную информацию - стильно, изысканно, эффективно;
  • съедобные стаканчики от гомельских студенток Ольги Похваловой и Ананстасии Талантовой - выпекаются из теста и обрабатываются глазурью на основе термостойкого шоколада. Такая альтернатива одноразовой посуде подходит и для горячих, и для холодных напитков. В проекте съедобные стаканчики из желе, а также съедобные обертки для шоколадок.
Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Упаковка, 7dniv, 7dnivinfo  
Упаковка для товаров: новые технологии и изобретения
Упаковка для товаров: новые технологии и изобретения
5 преимуществ аренды капсульной кофемашины Lavazza для офиса
5 преимуществ аренды капсульной кофемашины Lavazza для офиса
Исправление прикуса с помощью брекетов: 5 главных преимуществ
Исправление прикуса с помощью брекетов: 5 главных преимуществ
Оборудование для разлива и хранения питьевой воды: где купить
Оборудование для разлива и хранения питьевой воды: где купить
«Пульсар Констракшн»: качественное производство металлоконструкций
«Пульсар Констракшн»: качественное производство металлоконструкций
Аренда автомобиля в Киеве: тонкости и нюансы выбора идеального авто
Аренда автомобиля в Киеве: тонкости и нюансы выбора идеального авто
Плуги UNIA: технические особенности
Плуги UNIA: технические особенности
Как правильно носить рюкзак школьнику
Как правильно носить рюкзак школьнику
Какие нюансы нужно учитывать при выборе детской инвалидной коляски
Какие нюансы нужно учитывать при выборе детской инвалидной коляски
Строительство забора из профнастила
Строительство забора из профнастила
Спецодежда для сварщика
Спецодежда для сварщика
Сохраняем здоровье семьи - уборка без химии
Сохраняем здоровье семьи - уборка без химии

Новости по теме

Рейтинг застройщиков Киева
Рейтинг застройщиков Киева
17-авг-2021, 17:42
Брендирование автобусов: популярные методы и их особенности
Брендирование автобусов: популярные методы и их особенности
13-авг-2021, 18:54
Где купить оборудование для ветеринарии и животноводства в Украине?
Где купить оборудование для ветеринарии и животноводства в Украине?
8-авг-2021, 14:37
Полипропиленовые мешки – экологичная тара нового поколения
Полипропиленовые мешки – экологичная тара нового поколения
19-июл-2021, 20:52
Нанесение маркировки на жестяные банки: особенности производства
Нанесение маркировки на жестяные банки: особенности производства
15-июл-2021, 11:44

Последние новости

10:45
События
Путин поручил Шойгу организовать эвакуацию из Афганистана
10:31
События
Хью Джекман рассказал, почему простил мать, бросившую его 8-летним
10:24
События
США бросят в Кабуле тысячи помогавших им афганцев
10:09
События
В Киеве мужчина забрался на верхушку строительного крана и сорвался на обратном пути на землю
10:04
События
Как принимают в Евросоюзе ковид-сертификат в "Дие" проверил украинский журналист
10:02
События
В Питере депутат Госдумы пролетел на авто через разводящийся мост
09:52
События
В Украине ожидается похолодание и дожди с грозами
09:50
События
Студент-археолог в банке из-под жвачки пронес Зеленку для Порошенко
09:48
События
Бесплатный концерт Бочелли в Киеве посетили только випы, люди слушали за забором
08:30
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 25 августа 2021
Вчера, 2021-08-24
23:58
События
Шойгу назвал угрозы для России после захвата Афганистана талибами
23:56
События
Экстрасенс в Москве написал прощальное письмо кровью на стене и покончил с собой
23:54
Политика
Зеленского в обливании себя зеленкой обвинил Порошенко
20:32
События
Польша передала Украине вакцины AstraZeneca, у которых истекает срок годности
20:23
События
Усик написал стихотворение на украинском языке ко Дню независимости Украины, которое закончил на русском
20:21
Политика
Слезы Зеленского и зеленка для Порошенко. Чем запомнился День независимости-30
16:38
События
В Одессе прошел морской парад в честь 30-летия Независимости Украины
16:20
События
Со времен Киевской Руси: на параде в честь 30-летия независимости показали всю историю Украины
13:11
События
В параде на День Независимости поучаствовали военнослужащие НАТО
12:01
События
О чем говорил Зеленский в речи на 30-летие независимости

Новости ТОП-7

На самом деле "похищенный" в Кабуле украинский борт продали богатым афганцам за золото4925
Умер экс-нардеп и бывший глава КГГА Владимир Бондаренко1380
В знак протеста против действий Зе-власти ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА-ЗА ЖИЗНЬ отказывается от участия во внеочередном заседании парламента 23 августа1163
Паспорта в смартфоне в Украине приравняли к бумажным636
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 24 августа 2021521
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 23 августа 2021442
Разумков прокомментировал работу мовного омбудсмена388

Досуг

Упаковка для товаров: новые технологии и изобретения
Упаковка для товаров: новые технологии и изобретения
История упаковок очень давняя, но постоянно появляются все новые варианты, удивляющие своими возможностями. В разработках принимают участие дизайнеры, инженеры и даже ученые - не все находки сразу подходят для массового потребителя. Но их внедрение в повседневность - вопрос времени.
Сегодня, 10:4736
5 преимуществ аренды капсульной кофемашины Lavazza для офиса
5 преимуществ аренды капсульной кофемашины Lavazza для офиса
Кофе является одним из популярнейших напитков во всем мире. Миллионы людей начинают новый день именно с чашечки ароматного кофе, который отлично бодрит, дарует силы и энергию, наилучшим образом настраивает на продуктивную работу.
Вчера, 14:48182
Исправление прикуса с помощью брекетов: 5 главных преимуществ
Исправление прикуса с помощью брекетов: 5 главных преимуществ
Не каждый, как говорят, от природы имеет красивые ровные зубы, многие сталкиваются с проблемой прикуса. К счастью, современные технологии и возможности в сфере стоматологии позволяют исправить данный недостаток, в частности, с помощью использования специальных брекет-систем.
Вчера, 12:04161
Оборудование для разлива и хранения питьевой воды: где купить
Оборудование для разлива и хранения питьевой воды: где купить
Вода – основа жизни. Поэтому очень важно регулярно обеспечивать ею организм, ведь от этого зависит не только оптимальное самочувствие человека, но и нормальное функционирование человеческого организма в целом.
23-авг-2021, 20:09163
«Пульсар Констракшн»: качественное производство металлоконструкций
«Пульсар Констракшн»: качественное производство металлоконструкций
Компания «Пульсар Констракшн» специализируется на проектировании и строительстве, а также на производстве обширного спектра металлических конструкций.
22-авг-2021, 20:09228
Аренда автомобиля в Киеве: тонкости и нюансы выбора идеального авто
Аренда автомобиля в Киеве: тонкости и нюансы выбора идеального авто
Автомобиль дает независимость, позволяет быстро решать повседневные дела, свободно путешествовать.
22-авг-2021, 15:37292

События

Путин поручил Шойгу организовать эвакуацию из Афганистана
Путин поручил Шойгу организовать эвакуацию из Афганистана
Российский президент дал поручение вывезти из Афганистана 500 граждан РФ, Украины, Беларуси, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.
Сегодня, 10:4530
Хью Джекман рассказал, почему простил мать, бросившую его 8-летним
Хью Джекман рассказал, почему простил мать, бросившую его 8-летним
Понять и простить родительницу актеру помогло появление собственных детей.
Сегодня, 10:3139
США бросят в Кабуле тысячи помогавших им афганцев
США бросят в Кабуле тысячи помогавших им афганцев
США и их союзники по НАТО продолжают экстренную эвакуацию из Афганистана, власть в котором захватили талибы.
Сегодня, 10:2439
В Киеве мужчина забрался на верхушку строительного крана и сорвался на обратном пути на землю
В Киеве мужчина забрался на верхушку строительного крана и сорвался на обратном пути на землю
В Киеве опять произошло чрезвычайное происшествие связанное с наплевательским отношением к собственной жизни.
Сегодня, 10:0947
Как принимают в Евросоюзе ковид-сертификат в "Дие" проверил украинский журналист
Как принимают в Евросоюзе ковид-сертификат в "Дие" проверил украинский журналист
Украинский журналист Олег Деренюга во французском ресторане воспользовался ковид-сертификатом в "Дие", официант его принял.
Сегодня, 10:0445
В Питере депутат Госдумы пролетел на авто через разводящийся мост
В Питере депутат Госдумы пролетел на авто через разводящийся мост
В российском Санкт-Петербурге машина BMW, в которой находился депутат Госдумы РФ Михаил Романов, перелетела через разводящийся Благовещенский мост.
Сегодня, 10:0246
7 Днів