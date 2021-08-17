Упаковка для товаров: новые технологии и изобретения

История упаковок очень давняя, но постоянно появляются все новые варианты, удивляющие своими возможностями. В разработках принимают участие дизайнеры, инженеры и даже ученые - не все находки сразу подходят для массового потребителя. Но их внедрение в повседневность - вопрос времени.

Материалы и конструктивные решения

Множество упаковок изготавливается из бумаги. Это экологично и практично. Потребители любят такие пакеты, обертки, конверты и пр., но производители находятся в постоянном поиске альтернативы. Значительного успеха в этом направлении добилась японская компания TBM - она изготавливает бумагу на основе известняка. Глянцевая поверхность не впитывает влагу (на ней можно писать, находясь под водой), изделие устойчиво к смятию или разрывам.

Технология изготовления позволяет сохранить в неприкосновенности леса и запасы воды, благодаря использованию известняка и полиолефина - запасы этих компонентов считаются неиссякаемыми.

Чтобы увеличить срок хранения пищевых продуктов, производители в тандеме с учеными разрабатывают различные упаковочные материалы. Немецкой компании Sonderhoff удалось изобрести новый полиуретановый герметик - Fermapor K31 - для уплотнения. материал отлично зарекомендовал себя в контакте с с различными пищевыми материалами - как сухими, так и водянистыми, горячими и холодными , молочными, кислыми, с содержанием спирта и пр.

В герметике содержатся компоненты, которые способствуют удержанию веществ в таре, что позволяет существенно увеличить срок годности в закрытых емкостях. Благодаря способности герметика сжиматься и восстанавливать свою начальную форму, контейнер с продуктом можно многократно открывать и закрывать, сохраняя каждый раз герметичность упаковки. Уплотнитель ПУ обладает низким уровнем водопоглощения, оптимальной степенью адгезии к металлам и пластмассам, устойчивостью к разрывам и долговечностью.

В разных странах мира регулярно происходят все новые и новые открытия:

финские компании Amerplast и Fortum Recycling&Waste Solutions создали пакет ESSI. На его изготовление идут вторично переработанные полимеры (отходы собирались в домохозяйствах Финляндии);

в Швейцарии компании Sidel удалось разработать специфическое острое основание для ПЭТ-контейнеров плоской и овальной формы. это дает возможность изготовления контейнеров сложной формы и с большей площадью, которую можно отвести под информационной поле;

в Штатах придумали новую прозрачную модульную ПП-упаковку для разогрева в "микроволновке". С ее помощь. теперь доступно смешивание и комбинирование различных закусок и пищевых продуктов, разогрев, хранение и горячих, и холодных блюд, рециклинг, а также обеспечена высокая прозрачность крышки и основания.

Совсем скоро потребители получат другие удобные изобретения: удобные коробки, экологичные пакеты для продуктов и вещей, футляры для ювелирных изделий - где купить, смотрите по ссылке.

Дизайнерские находки

Уже сегодня существует немало интересных решений, которые упрощают повседневный быт и делают жизнь красочнее: