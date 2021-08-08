Обувь made in Italy: эталон непревзойденного качества

Словосочетание «made in Italy» уже давно стало синонимом 100-процентного качества. Им итальянская обувь прославилась на весь мир.

А во времена СССР женские итальянские сапоги могли заставить выстаивать огромные очереди тогдашних модниц.

В наше время все намного проще. Достаточно открыть интернет-магазин, и ассортимент женских итальянских сапог, ботинок туфель и других видов обуви поражает — варианты на любой вкус, цвет и кошелек. И эти товары пользуются большой популярностью.

Как итальянцам удалось добиться такой признательности?

Итальянская обувь в цифрах

По статистике, итальянская обувь занимает почетное третье место по производству моделей для среднего и выше класса. Сейчас в Италии ведут свою деятельность свыше 8 тысяч обувных фабрик. Для экспорта производится 70 процентов изделий.

Исторические факты

Обратившись к разнообразным историческим источникам, видно, что история итальянской обуви берет свое начало еще в Древнем Риме.

Тогда у римлян было 2 вида обуви:

туфли — обувь, полностью закрывающая ногу, со шнуровкой;

сандалии — открытая обувь, закрывавшая только подошву.

Использовать второй вариант для выхода в приличное общество было бескультурным.

Даже по цветам было разделение: для мужчин — черные, для женщин — белые. И только в особенных случаях надевали украшенные камнями и вышивкой алые либо пурпурные пары.

Спустя какое-то время римляне разработали более 25 видов обуви и уже тогда поражали мир ее качеством.

В ХХ веке итальянцы стали первыми, кто стал активно использовать новые технологии в изготовлении обуви, отойдя от исключительно ручного труда. Но при этом до сих пор существуют небольшие фабрики, где мастерство, технологии и традиции передаются от старшего поколения младшему, и все так же обувь отшивают вручную.

Главные преимущества итальянской обуви

Выбирая для себя итальянскую обувь, можете быть уверены, что она будет отмечена окружающими, хоть перед ее создателями и не стояла такая задача.

Кроме того, любая пара итальянской обуви имеет ряд важных практичных преимуществ.

Продуманность. Все детали и составляющие тщательно прорабатываются, чтобы обувь была удобной. Выбор сырья. Здесь бескомпромиссно отдается предпочтение только натуральным материалам: замше, коже и нубуку. Дизайн. Он уже стал визитной карточкой обуви из Италии. Пошив. Большое внимание уделяется идеальным строчкам, швам и стежкам. Долговечность. Благодаря вышеперечисленным пунктам ваша любимая пара итальянской обуви прослужит вам не один сезон.

Такое внимание к деталям, скрупулезная работа позволяет итальянцам оставаться на лидирующих позициях в производстве обуви, и не только.