Обувь made in Italy: эталон непревзойденного качества

Словосочетание «made in Italy» уже давно стало синонимом 100-процентного качества. Им итальянская обувь прославилась на весь мир.
А во времена СССР женские итальянские сапоги могли заставить выстаивать огромные очереди тогдашних модниц.
В наше время все намного проще. Достаточно открыть интернет-магазин, и ассортимент женских итальянских сапог, ботинок туфель и других видов обуви поражает — варианты на любой вкус, цвет и кошелек. И эти товары пользуются большой популярностью.
Как итальянцам удалось добиться такой признательности?
Итальянская обувь в цифрах
- По статистике, итальянская обувь занимает почетное третье место по производству моделей для среднего и выше класса.
- Сейчас в Италии ведут свою деятельность свыше 8 тысяч обувных фабрик.
- Для экспорта производится 70 процентов изделий.
Исторические факты
Обратившись к разнообразным историческим источникам, видно, что история итальянской обуви берет свое начало еще в Древнем Риме.
Тогда у римлян было 2 вида обуви:
- туфли — обувь, полностью закрывающая ногу, со шнуровкой;
- сандалии — открытая обувь, закрывавшая только подошву.
Использовать второй вариант для выхода в приличное общество было бескультурным.
Даже по цветам было разделение: для мужчин — черные, для женщин — белые. И только в особенных случаях надевали украшенные камнями и вышивкой алые либо пурпурные пары.
Спустя какое-то время римляне разработали более 25 видов обуви и уже тогда поражали мир ее качеством.
В ХХ веке итальянцы стали первыми, кто стал активно использовать новые технологии в изготовлении обуви, отойдя от исключительно ручного труда. Но при этом до сих пор существуют небольшие фабрики, где мастерство, технологии и традиции передаются от старшего поколения младшему, и все так же обувь отшивают вручную.
Главные преимущества итальянской обуви
Выбирая для себя итальянскую обувь, можете быть уверены, что она будет отмечена окружающими, хоть перед ее создателями и не стояла такая задача.
Кроме того, любая пара итальянской обуви имеет ряд важных практичных преимуществ.
- Продуманность. Все детали и составляющие тщательно прорабатываются, чтобы обувь была удобной.
- Выбор сырья. Здесь бескомпромиссно отдается предпочтение только натуральным материалам: замше, коже и нубуку.
- Дизайн. Он уже стал визитной карточкой обуви из Италии.
- Пошив. Большое внимание уделяется идеальным строчкам, швам и стежкам.
- Долговечность. Благодаря вышеперечисленным пунктам ваша любимая пара итальянской обуви прослужит вам не один сезон.
Такое внимание к деталям, скрупулезная работа позволяет итальянцам оставаться на лидирующих позициях в производстве обуви, и не только.