 

Что такое ботильоны?

Досуг Сегодня, 15:1928
Что такое ботильоны?

Ботильоны — женская обувь, которая имеет специфический дизайн и подходит далеко не всем. С чем ее можно сочетать, кому не рекомендуется носить и, какие виды ботильонов существуют, вы узнаете в данной статье. Если вам прежде доводилось с ними сталкиваться и вы пришли сюда за обновлением или пополнением гардероба, то можете просто переходить по ссылке https://born2be.ua/ru/zhenskaya-obuv/botilony и приступать к поиску подходящей модели уже сейчас.

 

Что такое ботильоны?

Ботильоны — коллаборация женских туфель с полусапожками. Существует несколько разновидностей ботильонов: на каблуке, на платформе, на шпильке, открытые и закрытые. Пользуются они большой популярностью преимущественно среди девушек и женщин стройного телосложения. Особенно красиво они подчеркивают длину ног.

 

Ботильоны подходят не всем

Как вы уже догадались, мы не зря акцентировали внимание на том, что спрос на данную обувь ограничен определенными критериями. Все это не просто так. 

В силу специфики своего дизайна, данный тип обуви визуально делает стопу девушки намного больше, чем она есть на самом деле. Но и это не все. Параллельно с этим “теряется” длина самой ноги, что вдвойне неприятно. 

Потому низким и полноватым дамам лучше все же воздержаться от приобретения ботильонов и обратить внимание на другой вид обуви.

 

Ботильоны — популярная обувь в 2021-ом году

Несмотря на то, что круг потребителей сильно ограничен, спрос на них довольно хороший. Подтверждением тому служит постоянное обновление коллекций.

Это, кстати, одна из особенностей женских ботильонов. Обновление дизайна происходит чаще, чем в других моделях. Причиной тому стало использование черт двух видов обуви.

Откинув все вышесказанное и здраво оценив внешний вид ботильонов, можно смело утверждать, что это очень привлекательная обувь. Причем ее использование в своем образе подчеркнет смелость и уверенность девушки.

Их можно сочетать, как с повседневными вещами, так и с торжественными. Например, для прогулки по городу можете использовать сочетание skinny джинсов, ботильонов и объемного вязаного свитера. Для более теплого времени года — блузка и юбка. 

 

Купить женские ботильоны

Приобретая женские ботильоны, помните об особенностях их дизайна. Не ведитесь на обложки глянцевых журналов, где длинноногие красотки так и пестрят яркими открытыми ботильонами. Куда важнее выглядеть стильно и в соответствии с фигурой, чем “модно”, но игнорируя все правила подбора обуви.

Купить новые ботильоны можно на сайте Born2be, где специалисты постарались отобрать исключительно новые модели.

 

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Теги: news, новости, Украина, Ботильоны, 7dniv, 7dnivinfo  
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