Лейтмотивом этого года для Драконов станет реализация целей, работа, борьба с трудностями, относительная стабильность. Не обойдется и без интересных событий, удачи в целом и в личной жизни. Многое зависит от самого человека, но астрологи готовы помочь и приоткрыть дверь в будущее, создав гороскоп на 2022 год для Дракона.

Любовный гороскоп на 2022 год для Дракона

Свободным людям гороскоп сулит разнообразие в любовной сфере: от вереницы интрижек и легких романов, страстей, романтики, увлекательных путешествий до встречи второй половинки, человека, который станет тем самым. С новыми знакомствами следует быть аккуратнее, они могут принести не только радость, но и горечь. Для Дракона очень важен выбор круга общения – как предметов воздыхания, так и друзей, не всех стоит пускать в свою жизнь. В то же время необязательно быть одержимым страхом, этот год может подарить много удовольствий и ярких воспоминаний, счастья и эйфории.

Согласно любовному гороскопу, Драконов в отношениях ждет непростое время конфликтов из-за их зацикленности на работе и карьере и напора. Партнерам этого знака не будет хватать внимания, совместного времяпрепровождения и тепла. Гороскоп на 2022 год предупреждает, что возможны эмоциональные расставания, но любой представитель знака может избежать такого варианта развития событий, изменив свое отношение к любимому человеку, прислушавшись к его желаниям и потребностям. Люди и сами начнут пересматривать происходящее в их личной жизни, что приведет к определенным решениям, например, к помолвке. На стабильность могут рассчитывать семейные пары. Как в новых, так и в старых взаимоотношениях огромным плюсом для Дракона будет постоянное самосовершенствование, внимание, забота и, конечно же, сильная любовь.

Гороскоп работы для Дракона на 2022 год

В этом году, как говорит гороскоп работы, получится успешно реализовать даже самые великие планы. К триумфу, достатку и уважению других приведет труд, активность, конкурентоспособность и умение справляться с проблемами. А чем грандиозней будут цели, тем больше придется преодолеть трудностей. О тех, кто приложит максимум усилий, лучше позаботится и везение. Часть Драконов будет переживать снижение интереса к их деятельности, им стоит попробовать новое занятие или профессию, не нужно бояться перемен. Гороскоп на 2022 год говорит, что перед людьми этого знака зодиака есть много возможностей, больше всего для них подойдет освоение различных курсов, спорт, творчество, волонтерство. Самое время вспомнить о своих детских мечтах, лучше самого человека никто не подскажет ему, в каком конкретном направлении следует двигаться. Новые знания и опыт лишними не будут, даже если не принесут практической пользы.

Авторы гороскопа для Дракона на 2022 год считают, что не стоит исключать и постоянство из дальнейших событий. Процесс работы и прибыль могут быть стабильными. В таком случае остерегаться стоит только подписи бумаг – это может привести к негативным последствиям, а также внезапной смены сферы деятельности – о ней стоит хорошо подумать. Зато заняться монетизацией своего хобби можно без сомнений. Если же Дракон хочет чего-то большего, чем постоянство, хорошими способами получить повышение будет работа над собой и своей квалификацией и командная работа. Желание стабильности и отсутствие амбиций тоже абсолютно нормально, хотя и его воплощение требует поддержания формы. Главное для каждого Дракона, предупреждает гороскоп, не забывать отдыхать, ведь качественный отдых — это одна из лучших инвестиций в успех и качество жизни. Важно позволять себе брать паузы, когда что-то идет не так.

Финансовый гороскоп на 2022 год для Дракона

Специалисты рекомендуют быть продуктивными и позитивными, это усилит шансы как минимум на материальную стабильность. У многих Драконов в 2022 году не будет ни запланированных, ни неожиданных крупных расходов и доход тоже будет оставаться на одном уровне. Финансовые цели представителей этого знака зодиака с большой вероятностью будут реализовываться, поэтому дополнительный доход все же найдется – в виде процентов от вложенных денег. Но гороскоп настойчиво не советуют легкомысленно хвататься за первую попавшуюся сделку с надеждой разбогатеть. Вокруг много мошенников, которые будут очень благодарны Драконам за их безответственность и невнимательность. Не меньшая опасность будет исходить от азартных игр. В 2022 году представитель этого знака вряд ли станет сказочно богатым как игроки в рекламах казино, а вот потерять крупную сумму еще как может.

Все же год в целом благоприятен для сделок при правильно подходе, однако рассудительные люди будут находиться в большей материальной безопасности, чем импульсивные. Финансовый гороскоп предупреждает, что Драконам в 2022 следует адекватно оценивать свои возможности, прежде чем производить какие-либо денежные операции – иметь четкий тщательный план, максимально проверить все финансовые показатели и другую информацию. При возникновении каких-либо проблем в этой сфере жизни гороскоп на 2022 год рекомендует бережно относиться к деньгам. Впрочем, это всегда актуально и полезно. И все же не стоит отказываться от всего, важно радовать себя и своих близких, заниматься благотворительностью или другим видом добра – человек дарит Вселенной свет, а она отвечает взаимностью.

Гороскоп здоровья Дракона в 2022 году

В этом году Дракону стоит внимательно относиться к своему здоровью. Гороскоп здоровья на 2022 предостерегает: нельзя игнорировать недомогания и откладывать визиты к врачу. Есть риск рецидива, проявления хронических заболеваний, болезней ЖКТ, сердца, головных болей. Значительно снизить его поможет укрепление иммунитета, минимальное количество стрессов, здоровый образ жизни, правильное питание, спорт и регулярные обследования у врачей. Профилактика избавит от вероятных заболеваний и зарядит бодростью на весь год, помогая всевозможным свершениям. Согласно гороскопу, важно находить время не только для работы, но и для активного отдыха, времяпрепровождения на свежем воздухе, отпуска, путешествий и занятия тем, что нравится и приносит удовольствие.

Уровень энергетического потенциала Дракона будет ниже среднего, поэтому в 2022 году возможны утомляемость, подавленность, странный дискомфорт. Значима забота о психическом и психологическом состоянии, соблюдение внутреннего равновесия. Этому поспособствует здоровый сон, отдых, единение с природой, информационная гигиена, движение, дыхательные практики, общение, творчество и помощь другим. С другой стороны, для многих Драконов такие рекомендации будут полезны лишь как профилактические методы, со здоровьем все будет нормально. Но это не значит, что стоит игнорировать гороскоп и заботу о своем теле и психике.

Источники:

https://es.astrologyk.com/horoscopo/chino/anual/dragon

https://es.astrologyk.com/calendario/chino/ano/tigre

https://es.astrologyk.com/chino/anual/2022