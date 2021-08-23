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Досуг Сегодня, 20:3149
Кальций магний хелат – аптечный или производства США

Это приводит к нарушению костной системы, что в свою очередь чревато переломами. Восполнить недостающие микроэлементы поможет своевременный прием витаминов в формате БАДов.

Кальций магний хелат – что это

Кальций и магний содержится в продуктах, которые мы ежедневно употребляем в пищу. К примеру, магний можно получить через:

  • грецкие орехи;

  • какао;

  • шпинат и рукколу;

  • сою и кориандр;

  • бананы;

  • анис и шалфей.

Если говорить о кальции, то он содержится в:

  • семенах – чиа, амарант, кунжут, мак, лен, конопля;

  • орехах и бобовых;

  • молочных продуктах;

  • морепродуктах;

  • овощах – капуста, морковь чеснок и т. д.

Чтобы получать необходимую организму норму полезных веществ, нужно тщательно следить за питанием. Употреблять в пищу большое количество перечисленных продуктов, что очень сложно в динамичном ритме жизни. Поэтому на помощь приходят витаминные добавки, с ассортиментом которых можно ознакомиться, перейдя по ссылке https://dobavki.ua/kaltsiy-magniy-khelat/.

Натуральная добавка представляет собой сбалансированную комбинацию кальция и магния. В отдельных вариантах они дополняются натрием, фосфором или витамином D. Каждый из компонентов усиливает действие другого. Хелатная форма позволяет быстро усваиваться полезным веществам. Это оптимальное решение не только для людей, не имеющих возможности правильно питаться, но и для всех желающих поддерживать организм в тонусе.

Укрепление костной ткани и другие полезные свойства, которыми обладает кальций магний хелат

Это сочетание микроэлементов несет огромную пользу человеческому организму. В частности, кальций участвует практически во всех процессах жизнедеятельности. Он помогает усваиваться полезным веществам, блокирует накопление холестериновых бляшек в сосудах. Кальций снижает риск артроза, артрита подагры и т. д.

Магний улучшает деятельность сердечной мышцы, принимает участие в работе репродуктивной и нервной систем. Этот микроэлемент очень важен в период беременности. Нехватка магния может спровоцировать гипертонус матки.

В комплексе эти элементы способствуют нормальному развитию костной системы, помогают поддерживать зубы здоровыми, защищают организм от стрессов. Также они облегчают мышечные боли и т. д.

Кальций магний хелат производства США или аптечный – какой вариант выбрать

Некоторые считают, что гораздо экономнее купить по отдельности кальций и магний в аптеке и принимать в соответствии с инструкцией. Однако этого лучше не делать, так как избыток микроэлементов наносит организму не меньший вред, нежели их недостаток. Поэтому, прежде чем начать принимать витамины, следует проконсультироваться с врачом относительно дозировки.

Кальций магний хелат производства США – сбалансированная добавка, в которой идеально просчитано соотношение данных элементов. Она легко усваивается организмом, и обеспечивает его необходимой нормой полезных веществ для дальнейшего здорового функционирования. Однако перед употреблением препарата также не лишним будет проконсультироваться со специалистом.

Какой вариант выбрать аптечный или производства США, решать потребителю. Первый может быть дешевле, второй – качественнее. Главное помнить, что на собственном здоровье экономить не стоит.

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Кальций магний хелат – аптечный или производства США
Кальций магний хелат – аптечный или производства США
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