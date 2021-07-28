ГДЗ по каким предметам могут пригодиться в 10 классе?

К 10 классу школьники уже понимают, какие дисциплины им даются легко, а какие являются слабыми местами. Они концентрируют внимание на проблемных предметах. Бороться с трудностями помогают репетиторы, различные курсы и решебники (ГДЗ). На сайте В Школе можно найти готовое домашнее задание по любому предмету.

Какие вспомогательные учебные пособия приносят больше всего пользы по мнению десятиклассников?

ГДЗ по математике

Математика особенно сложно дается школьникам с гуманитарным складом мышления. Начиная с первого класса ее изучение становится настоящим испытанием. Если с простыми задачами на 1-2 действия ученики справляются без проблем, тригонометрические функции, производные и координатные плоскости — совсем другое дело. С ними не могут «совладать» даже хорошисты.

Плохие оценки за домашние задания сильно ухудшают итоговые показатели успеваемости, поэтому доступные по ссылке https://www.vshkole.org/gdz/10-klass/matematika-10klass/ ГДЗ по математике за 10 класс просто незаменимы.

Решебники по литературе

Нелюбовь к чтению в 10 классе обычно уже проходит. Школьники поглощают книги на 300-500 страниц. А вот с сочинениями дела обстоят совсем иначе. Десятиклассники считают, что «угадать», о чем именно думал автор в момент написания произведения, практически невозможно. Соответственно, генерировать философские мысли, связанные с литературными сюжетами, получается не у всех. На помощь приходят сборники домашек. В них есть примеры сочинений в разных стилях.

Решебники по иностранным языкам

В 10 классе уже не отделаться простыми заученными фразами из 3-5 слов. Приходится запоминать устоявшиеся выражения, учить сложные грамматические формулы и выполнять большие упражнения. Кроме того, в старшей школе много внимания уделяют разговорному навыку.

Устную речь вне школы приходится тренировать самостоятельно. В этом помогают такие «лайфхаки», как:

общение на английском со сверстниками, просмотр фильмов без перевода, посещение групповых занятий с носителями, прослушивание аудиокниг.

Письменную домашку легко делать, используя для самопроверки решебники. В них — детальные ответы к заданиям из учебников и других пособий.

Решебники по химии

Мало кто любит химию. Правильно делать домашки по ней без посторонней помощи и вовсе удается единицам.

Органическая химия по праву считается одним из самых сложных разделов, поэтому десятиклассникам приходится несладко. Они не только учат информацию об органических соединениях и веществах, но и выполняют лабораторные работы. Получать хорошие оценки за них помогают ГДЗ. В них представлены детальные описания химических опытов и других практических заданий.

Физика

Рука об руку с химией в топе самых нелюбимых школьных предметов идет физика. В 10 классе на уроках проходят:

механику,

молекулярное строение тел,

термодинамику.

Оценки учителя выставляют за работу на уроках, ДЗ, практикумы и «лабораторки». И если бы не решебники, многим ученикам пришлось бы смириться с годовыми двойками.

Родителям не стоит беспокоиться о лишних тратах на решебники. Они бесплатно доступны онлайн, а использовать их можно даже с телефона.