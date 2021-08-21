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Досуг Сегодня, 15:3960
Тонкости выбора школьных рюкзаков

Рюкзак – непременный атрибут, без которого просто невозможно представить школьника. Сегодня существует огромное разнообразие моделей. Одни производители делают акцент на красочность, привлекательность для ребенка, вторые больше внимания уделяют функциональности и комфорту использования, третьи в полной мере ориентированы на безопасность этого аксессуара для формирующегося позвоночника.

Каким должен быть хороший рюкзак

Родителям учеников начальной школы необходимо понять, что не стоит идти на поводу у ребенка. Покупайте качественную модель, своему малышу предлагайте те рюкзаки, которые заранее отобрали вы. Изделие должно соответствовать следующим характеристикам:

  • жесткая спинка с анатомическими вставками;
  • широкие лямки (удобные, имеющие S-образную форму);
  • накладные карманы для пенала, бутылки с водой, других мелочей.

Уделите внимание нагрузке, которая идет на позвоночник. Даже самый лучший рюкзак, если его перегрузить, способен навредить. Нормой веса для ребенка 7–8 лет является 1,5 кг, 10–12 – до 2,5 кг, для старших школьников – до 4 кг. Модели для первоклассников компактные, уже их конструкция не даст возможности нагрузить больше, чем допустимо.

Рюкзаки для школы в магазине Лёва соответствуют заявленным требованиям. Дети смогут подобрать именно тот дизайн, который нравится им.

Рюкзаки и другие модели

Когда родители попадают в магазин и начинают выбирать рюкзак, сталкиваются со многими сложностями. Норма в 1,5 кг веса для первоклассника приемлемая, но при взвешивании пустого ранца (например, каркасного) нередко оказывается, что он сам весит порядка 1 кг. Не стоит теряться: присмотритесь к полукаркасным моделям. Они нетяжелые, оснащены ортопедическими подушками на спине. Такое решение оптимальное, причем независимо от того, как ребенок добирается в школу: пешком, на машине или автобусе.

Школьный рюкзак – не единственный подобный аксессуар (даже для первоклассника). Мешкообразные модели тоже хороши. Однако их стоит использовать для ношения спортивной формы, прогулок по городу. В них нет ортопедической спинки, они очень легкие – не более 300 г. Во многих магазинах представлены наборы, состоящие из школьного портфеля, мягкой сумки и пенала. Если ваш ребенок является поклонником того или иного персонажа, обращайте внимание на такие комплекты.

Как выбрать рюкзак без истерик

Когда малыш первый раз идет в школу, родители хотят, чтобы ему все нравилось, стараются подобрать рюкзак и остальные принадлежности в соответствии со вкусом сына или дочери. Однако помните: всецело идти на поводу у детей нельзя – главное, чтобы атрибуты были безопасными. Простые советы помогут родителям без лишних истерик подобрать все необходимое:

  • сходите в магазин сами, а если выбираете в интернете, то пересмотрите каталог. Так вы сможете оценить ассортимент и найти то, что любит ваш ребенок. Потом уже он из представленных моделей выберет, что ему по душе;
  • если школьник часто капризничает, лучше займитесь процессом выбора самостоятельно, а его поставьте перед фактом, что ранец уже куплен;
  • габариты портфеля должны быть соразмерными ребенку. Если он худой, то рюкзак необходим поменьше;
  • проверьте, как работают молнии, липучки, нет ли посторонних запахов.

Материал должен быть прочным и износостойким. Учтите, что ребенок не сможет достаточно аккуратно обращаться со своими вещами. Синтетические ткани подходят больше других, обратите внимание на полиэстер, кордуру, оксфорд.

Лучше отдать предпочтение классическому дизайну, а не модели в виде зверушек. Все-таки в школе ничего не должно отвлекать.

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