Почему пользователи выбирают iPhone 12, а не предыдущие модели?

У каждого свои интересы и финансовые возможности, но в большинстве случаев пользователи стали выбирать новый айфон. Это понятно, ведь всегда выгодней брать самую обновленную версию, однако ранее все же чаще брались во внимание и старые версии.

Преимущества модели

Хоть цена на iPhone 12 оказалась довольно доступной, особенно в интернет-магазине Allo, но это не все преимущества смартфона:

надежное защитное стекло дисплея, улучшенная защита от воздействия влаги, применение стального корпуса;

наилучшее распознавание лиц за счет применения новых сканеров и расширенного угла обзора;

мощный процессор, который в 9 из 10 случаев обходит решения конкурентов;

новые возможности для съемки видео, например, оптическая стабилизация, новые форматы и, безусловно, новый уровень качества;

невероятная скорость фокусировки камеры.

Даже если вам не нужен iPhone для создания первоклассного контента, всегда лучше покупать последнюю версию, так как она будет дольше оставаться функциональней.