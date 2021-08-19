 

Почему пользователи выбирают iPhone 12, а не предыдущие модели?

Досуг Вчера, 19:4871
Почему пользователи выбирают iPhone 12, а не предыдущие модели?

У каждого свои интересы и финансовые возможности, но в большинстве случаев пользователи стали выбирать новый айфон. Это понятно, ведь всегда выгодней брать самую обновленную версию, однако ранее все же чаще брались во внимание и старые версии.

Преимущества модели

Хоть цена на iPhone 12 оказалась довольно доступной, особенно в интернет-магазине Allo, но это не все преимущества смартфона:

  • надежное защитное стекло дисплея, улучшенная защита от воздействия влаги, применение стального корпуса; 
  • наилучшее распознавание лиц за счет применения новых сканеров и расширенного угла обзора; 
  • мощный процессор, который в 9 из 10 случаев обходит решения конкурентов; 
  • новые возможности для съемки видео, например, оптическая стабилизация, новые форматы и, безусловно, новый уровень качества; 
  • невероятная скорость фокусировки камеры. 

Даже если вам не нужен iPhone для создания первоклассного контента, всегда лучше покупать последнюю версию, так как она будет дольше оставаться функциональней.

 

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Теги: news, новости, Украина, iPhone12, 7dniv, 7dnivinfo  
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