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Досуг Сегодня, 11:3669
Бескаркасная мебель детская от производителя по доступной цене

Родители, которые заботятся о безопасности своих детей, предпочитают покупать бескаркасную мебель. Отсутствие в конструкции твердых и жестких элементов предохраняет маленьких непосед от травм, ударов и порезов.

В интернет-магазине компании ТМ «Tia-Sport» можно купить кресло мешок киев с доставкой по всему городу. Заказы отправляются также в регионы. Заказать понравившуюся бескаркасную мебель можно на сайте или по телефону.

Какие преимущества компании?

Для клиентов, которых интересует бескаркасная мебель детская, компания отличается многими преимуществами. Вся продукция изготавливается из качественных и нетоксичных материалов. В качестве наполнителя используются специальные гранулы, которые не связывают аллергии и позволяют креслу принять удобную форму.

Компания продает свою продукцию без посредников, поэтому цены ниже ровничных. Заказать можно одно или несколько кресел для различных помещений. Среди главных достоинств:

  • высокое качество продукции;
  • широкий ассортимент;
  • гарантия;
  • оперативность доставки;
  • доступная цена.

На всех этапах изготовления мебели проводится проверка качества. Это полностью исключает дефекты в изделиях. Вся детская мебель сертифицирована и отвечает современным требованиям и стандартам. Подходит для дома, детских учреждений, детских комнат и развлекательных центров.

Ассортимент детской бескаркасной мебели

На протяжении многих лет компания https://tia-sport.com/kreslo-meshok-grusha успешно выпускает широкий ассортимент детской бескаркасной мебели. Родители и представители различных организаций могут выбрать кресла по таким параметрам, как: наличие или отсутствие аппликации, по материалу обивки, назначению, форме, цвету и цене.

В продаже большой выбор кресел в форме груши, мяча, прямоугольных и круглых. В качестве наполнителя используется пенополиуретан или пенополистирольные шарики. К особенностям мебели относится: необычный дизайн, отделочная строчка, внутренний чехол на молнии, ручка для переноски кресла и возможность стирать изделие.

Материал обивки, как и цвет, тоже можно подобрать по своему вкусу: полиэстер, микрофибра, кожзаменитель, искусственная кожа, кожзаменитель+велюр. Цвет обивки радует своим разнообразием: белый, хаки, серый, зеленый, синий, красный и другие цвета и сочетания цветов.

В каталоге можно прочитать подробное описание каждого изделия, назначение, посмотреть на фотографиях, как кресло выглядит, и сравнить цены. Это позволит выбрать бескаркасную мебель для детей разного возраста.

При необходимости можно воспользоваться бесплатной консультацией специалистов. Они знают особенности всего ассортимента и ответят на вопросы. Помогут подобрать кресла для дома или детского центра.

Цена на все товарные позиции указана в каталоге. Стоимость зависит от модели, размера, наполнителя, назначения и других нюансов. На многие виды мебели действуют акции. Это реальная возможность сэкономить на покупке.

Поэтому сначала рекомендуется просмотреть акционные товары. Заказать понравившиеся кресла груши и другие товары можно оптом и в розницу. Оплата заказа любым удобным способом.

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