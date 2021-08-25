 

Платье-пиджак: гид по правильной носке

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Платье-пиджак: гид по правильной носке

Ив Сен-Лоран подарил девушкам прекрасную возможность — носить смокинги по любому поводу. А теперь можно даже без брючного сопровождения, превращая пиджак в настоящее универсальное платье.

Тут девушки разделились на две категории. Одни не могут нарадоваться и носят его по поводу и без. Другие же свято верят в то, что такая модель точно не для каждого случая. Однако все зависит от сопутствующего образа, так как такую одежду можно обыграть самым разным способом. Вы можете купить нарядное платье в интернет-магазине MoDiva для любого случая и при этом оставаться в тренде. 

С чем носить такую модель? 

Мини платье-пиджак — идеальный вариант, если у вас есть длинные ноги, которые срочно нужно показать миру. Если таковых не имеется, то можно выбирать длину миди и тоже оставаться в тренде. Эта одежда подойдет для любого типа фигуры, ведь имеет разные варианты:

  • приталенные — буквально созданы для девушек с фигурой «груша»; 
  • расклешенный низ и на запах — лучше выбирать модницам с типом телосложения «треугольник» или «прямоугольник»; 
  • oversize и двубортные — для тех, кому нужно спрятать небольшой животик; 
  • с поясом или пуговицами — когда нужно сделать акцент на талии. 

Преимущество платья-пиджака в том, что оно универсальное и не требует дополнительной одежды. Зачастую достаточно лишь подобрать правильные аксессуары, обувь и отправляться покорять мир. Модели с глубоким вырезом можно сочетать с блузой или тонким топом. При желании платье-пиджак надевают с юбкой и брюками.

Идеальной обувью считаются модели на высоком каблуке, однако когда речь заходит о повседневном варианте, то здесь можно подобрать что-то практичней. Например, лодочки или ботинки. В casual образ можно добавить оксфорды, кеды или кроссовки.

Если говорить о платье на все случаи жизни, то не найти варианта лучше, чем платье-пиджак. Для осени 2021 можно выбирать изделия ярких цветов и сочетать их с самой разной верхней одеждой — будут гармонично смотреться любые позиции. Позвольте себе в этом сезоне разбудить фантазию и составить оригинальные аутфиты.

 

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