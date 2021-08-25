Кроссовки женские – советы по выбору и правильному уходу

Кроссы – лучшая обувь, без сомнения. Любимую пару можно надеть куда угодно, хоть на вечеринку, хоть на работу. В спортивной паре удобно, движения легки и свободны, а вечером щиколотки и икры не болят, как от шпилек и танкеток. И да, раз уж упомянули тренды: кроссы неизменно на вершине фэшн-Олимпа. Не удивительно, что мы так любим этот вариант обуви. А любить – значит, заботиться. Узнаем, как правильно делать это: можно ли стирать кроссовки в машинке, как хранить, чем обрабатывать, чтобы служили дольше.

Как правильно выбрать размер кроссовок?

В идеале нужно замерять стопу. Даже примерка не дает такой точной гарантии, как конкретные сантиметры. Зная длину стопы, сможете определить подходящий размер. Для этого в интернет-магазинах есть таблицы соответствия. А заказывая стильные кроссовки женские на “Клубке”, можно напрямую уточнить дополнительные параметры у продавца.

Многих интересует, есть ли разница между мужскими и женскими кроссовками и можно ли девушке покупать модель, созданную для парня. Отличия, конечно есть. Это прежде всего другие размер и полнота. Но если пара вам подошла, то почему бы и нет. Да и неяркий базовый вариант в мужском отделе найти гораздо проще.

Что делать, если кроссовки на размер больше или жмут?

Предположим, что вы не послушались наших советов и купили пару без замеров. Что же делать? Как растянуть кроссовки в длину или, наоборот, сделать обувь на размер-два меньше? В идеале, конечно, купить другую пару, которая на “Клубке” обойдется недорого. Посмотрите сами. Еще вас ждут другие заманчивые обновки, например, стильный кардиган женский или пара отпадных джинсиков. Но вернемся к теме.

Узнаем способы увеличения/уменьшения обуви. Чтобы удлинить обновку, прежде всего попробуйте вытянуть стельку. Плюс пара миллиметров могут спасти ситуацию Аналогично, если модель слишком большая, купите в нее стельку потолще. Также “сработает” толстый носок. В крайнем случае вложите в носок вату или поролон, как делали наши мамы и бабушки.

Замена стельки – самый простой, но не самый эффективный способ изменить размер обуви. Переходим к тяжелой артиллерии. Для увеличения обуви используют:

керосин;

спирт и хозяйственное мыло;

уксус.

Нашли что-то из этого? Чудесно, смачиваем пару, надеваем на колодку или на ноги и держим до высыхания. Так можно растянуть обувь на несколько миллиметров.

Как стирать кроссовки: в машинке либо вручную?

Итак, вот она – любимая пара. Пора поговорить об уходе за спортивной обувью. Правила такие же, как для любой другой пары.

Не хранить грязной. Прятать в коробку. Правильно чистить.

Кроссы не стоит стирать в машинке, даже текстильные, даже один раз. Так что вопрос, на каком режиме стирать кроссовки, будем считать неактуальным. Ручная очистка будет безопаснее и качественнее. Кстати, многие уже знают, что машинная стирка – не лучший способ, как избавиться от запаха в спортивной обуви. Чаще всего после такой процедуры он сохраняется, и приходится перестирывать. Куда эффективнее сразу почистить руками, а также продезинфицировать перекисью водорода или хлоргексидином. Можно использовать специальный дезодорант для обуви.

Как отбелить кроссы? Помогут мыло и зубная паста. Для сложных случаев подойдет специальный маркер или акриловая краска – для подошвы.

По материалам: https://klubok.com/