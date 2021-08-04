Тумба под телевизор: разнообразие моделей

Покупка новой ТВ-панели – отличный повод сменить и подставку под него. Лучше всего для этого подходит телевизионная тумба, которая создана специально для установки телевизора. Проще всего купить тумбу под телевизор с помощью сервиса OLX. Здесь представлено большое количество моделей из разных материалов, выполненных в разном стиле. И для классического интерьера, и для хай-тека здесь можно найти мебель.

Из каких материалов изготовлены тумбы под ТВ?

Выбор материала зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей. Для изготовления применяют:

пластик – недорогая и легкая мебель;

МДФ, ДСП – внешне не отличаются от дерева;

стекло – стильные модели для современных интерьеров;

натуральное дерево;

металл.

Особых требований к такой мебели нет. Но телевизор на ней должен устанавливаться так, чтобы не приходилось слишком задирать или опускать голову. Оптимальной считается высота в 40-60 см. Этого достаточно, чтобы смотреть телепрограммы, сидя в кресле, на полу или лежа на диване.

Виды тумб

Обычная тумба используется исключительно для поддержки телевизора и имеет минимум дополнительной фурнитуры. Этот вариант считается одним из самых доступных.

Стойка – не просто подставка для ТВ, а мебель со специальным кронштейном. Он удерживает телеприемник от падения, даже если задеть его. Внутри кронштейна проходят кабель-каналы, чтобы не портить интерьер.

Очень популярны тумбы-комоды. Они не просто являются подставкой, но и дают возможность хранить большое количество различных предметов. Внутри можно хранить различную электронику, диски для DVD-проигрывателя.

Подвесные модели – оригинальные изделия, которые крепятся не к полу, а к стене. Главное, убедиться в прочности самой стены. Такой способ крепления позволяет легко убирать под мебелью. Особенно если в доме есть робот-пылесос.

Если удобнее поставить телевизор в угол, то следует выбрать специальную угловую тумбу. Лучше всего она подходит для небольших комнат.

Несмотря на то, что телевизоры современного образца достаточно легкие, мебель должна быть максимально устойчивой.