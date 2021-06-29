 

Качество и цена Розвиватика мій перший підручник — оптимальное сочетание для обучения дошкольников

Досуг Сегодня, 20:490
Качество и цена Розвиватика мій перший підручник — оптимальное сочетание для обучения дошкольников

Это издание сложно не заметить на полках магазина: огромная книга для маленьких умников сразу бросается в глаза благодаря своему размеру и красочной обложке. Автор Василий Федиенко в тандеме с иллюстраторами Сусанной Домбаян, Евгенией Житник и Арутюном Тумагяном создали настоящий шедевр для любознательных малышей. Розвиватика мій перший підручник купить следует, прежде всего тем, у кого подрастает карапуз как минимум двух лет. На 20 страницах размещена максимально полная подборка необходимой информации, необходимой для расширения кругозора и гармоничного развития малыша.

Помощник для почемучек

Данная книга — прекрасная школа для ребёнка, издание будет способствовать пополнению словарного запаса и развития мышления детей. Каждая страница является отдельной тематической подборкой, которая в сочетании с детализированными иллюстрациями познакомит читателя с:

  • Азбукой
  • Числами и цифрами
  • Телом человека
  • Предметами одежды и обуви
  • Ориентацией в пространстве
  • Геометрическими фигурами
  • Погодными явлениями
  • Правилами вежливости и здорового образа жизни
  • Цветом
  • Сравнениями
  • Действиями
  • Профессиями
  • Временами года и суток
  • Овощами, фруктами, ягодами
  • Домашними и дикими животными, птицами
  • Транспортом и полезными машинами
  • Правилами безопасности дома и на улице

Согласитесь, при таком насыщенном содержании цена Розвиватика мій перший підручник получается значительно меньшей по сравнению с общей стоимостью всех книг, освещающих каждую из вышеперечисленных тем по отдельности. Ни один малыш не останется равнодушным, получив в подарок МЕГАкартонную книгу, которая окажется самой огромной (а также самой полезной и интересной) в его библиотеке.

 

Цена и ценность книги

Автор «Розвиватики» — писатель и педагог Василий Федиенко по совместительству является создателем самого популярного букваря «Читайлик», по которому учится читать современная Украина. «Розвиватика Мій перший підручник» создана для совместных занятий со взрослыми: ребенок сможет овладеть новыми знаниями, а родители — отшлифовать свое умение взаимодействовать с детьми. Увлечь малыша книжкой будет несложно: Василий Федиенко мастерски умеет заинтересовать читателей. Издательство «Школа» выпустило уже немало книг и учебных пособий этого автора. Все его труды нашли массу положительных отзывов. Пользу и эффективность изданий подтверждают многочисленные отзывы детей и родителей, а ощущение радости от достижений вашего крохи будет поистине бесценным! Ознакомиться с которыми можно по ссылке https://schoolbook.com.ua/

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