Что нужно знать о выборе окон?

Окна в доме – это связь с внешним миром, через них в наше жилье попадает не только естественное освещение, но и приток свежего воздуха. Именно поэтому в обустройстве помещения они играют важнейшую роль, при этом могут значительно преобразить его в лучшую сторону. Каждый потребитель стремится к тому, чтобы окна служили много лет, обеспечивая в доме красоту, уют, комфорт и, безусловно, тепло.

При их выборе нужно опираться на ряд требований, предъявляемым к оконным конструкциям:

они должны служить надежным источником дневного света;

обеспечивать проветривание помещения;

защищать в случае непогоды, температурных колебаний воздуха;

иметь высокие показатели звукоизоляции.

Окна должны быть не просто долговечными, прочными, удобными в эксплуатации, а и соответствовать архитектурному замыслу. Именно такие окна предлагает компания Окна 5. Здесь представлен широкий ассортимент качественных окон по наиболее доступным ценам.

Особенности выбора окон

Производители предлагают свою продукцию, которая изготавливается из различных материалов. Поэтому их классификация осуществляется по типу используемых при изготовлении материалов. Выбирая конкретный тип, нужно учитывать ряд параметров, среди которых требования к прочности конструкции, звуко- и теплоизоляции, размеры предполагаемой площади остекления.

Наибольшим спросом на сегодняшний день пользуются окна, изготовленные из пластикового профиля ПВХ, благодаря оптимальному соотношению между их ценой и качеством. Одновременно широко распространены алюминиевые окна, которые устанавливают в местах, где нет возможности использовать пластиковые конструкции – при большой площади остекления. Для тех, кто отдает предпочтение натуральным материалам, на рынке вместо деревянных рам образца советского времени, предлагаются окна, произведенные из клееного бруса.

В основе каждого окна – профиль, который имеет в сечении определенную собственную форму и стандартную длину. Профили (алюминиевые и пластиковые) с целью снижения веса и придания им жесткости выпускают внутри пустотелыми, с перемычками, имеющими сложнейшую форму.

Материалами их изготовления бывают:

ПВХ (поливинилхлорид) – для пластиковых окон;

алюминий – для алюминиевых окон;

дерево – для деревянных окон;

комбинирование вышеперечисленных материалов.

Окна в квартиру

У каждого из материалов имеются как свои достоинства, так и недостатки. Кроме материала изготовления профиля требуется подобрать стеклопакет – выбрать число камер в нем, фурнитуру – ручки, замки, петли и прочее. Имеет значение и способ открытия окна, его форма, а также цвет.

От выбора профиля зависит качество будущих окон – их внешний вид и срок службы. Прежде чем оформить заказ необходимо определиться — из профилей, какого производителя должны быть изготовлены окна. На украинском рынке строительных и отделочных материалов представлены окна немецких, турецких и отечественных производителей.

Среди потребителей бытует мнение, что самые качественные окна можно изготовить из немецкого профиля, при этом они не теряют первоначальных качеств – с этим трудно спорить. Специалисты считают, что профили других производителей немецким уступают по белизне цвета, техническим характеристикам и цене, а самое главное они не теряют свои преимущества в течение долгого времени.

Все вышеперечисленное относительно немецких производителей касается и фурнитуры. Немаловажное значение имеет правильный замер оконного проема и профессиональная установка – в противном случае при эксплуатации заказчику проблем не избежать.