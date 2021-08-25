Чому виникає алергія в собак

Алергія у собак може бути спричинена різними чинниками, з якими господар тварини має бути ознайомлений заздалегідь. Це дасть змогу подбати про здоров’я улюбленця у разі, коли алергічна реакція вразила саме вашого пухнастого компаньйона.

Види алергії

Загалом можна виділити 3 основних джерела, від яких виникає алергія в собак:

● від харчових продуктів;

● від укусів комах (найчастіше бліх);

● від різноманітних речовин із зовнішнього середовища.

Харчова алергія є не найбільш частим варіантом. Вона може виникнути дуже різко та від продуктів, якими раніше тварина харчувалася без особливих проблем. Найчастіше алергічна реакція виникає на якийсь деякий вид білку — м’ясо курки або яловичину. Набагато рідше алергія виникає на індичку, телятину, качку або кролика.

Укуси комах ‒ це подразник, який доволі часто спричиняє алергічну реакцію. Подразником є слина бліх. Вона містить токсичний білок, який потрапляє в кров тварини після укусів. Найчастіше така алергічна реакція проявляється восени та навесні, коли блохи переживають найбільш активний період життя. Симптоми від реакції можуть зберігатися й після того, як ви змогли вивести паразитів.

Як і в людини, алергія собаки може бути спричинена різноманітним пилком, пилом, пліснявою й навіть травою. У разі появи симптомів важливо виявити алерген та позбавити тварину контактів із ним. Такий вид алергії часто вражає дихальні шляхи, від чого з’являється ускладнене дихання. Також поширеною реакцією є свербіння шкіри тварини та її розчісування, особливо на морді та вухах.

Симптоми та лікування алергії

Алергічна реакція переважно вражає шкіру на лапах, животі, вухах, а також дихальні шляхи. Найбільш поширеними симптомами є:

● набряк;

● виділення з вух, очей та носу;

● почервоніння та висип;

● свербіння.

Ще одним поширеним симптомом є неприємний запах від шерсті та шкіри тварини. Також алергія часто супроводжується виникненням дерматиту.

Лікування алергії в домашнього улюбленця передбачає такі дії:

● виключення подразника з раціону;

● заміну харчування;

● використання спеціальних засобів проти бліх ‒ ошийників, шампунів, спреїв тощо;

● виключити взаємодії з зовнішніми подразниками, які спричиняють алергічну реакцію.

Якщо у вашого улюбленця виникла алергічна реакція, дуже важливо якнайшвидше відвідати ветеринара. Він підкаже, які дії потрібні у вашому випадку. Також варто перейти на гіпоалергенний корм, наприклад, Purina Pro Plan, який не містить у складі поширених алергенів.