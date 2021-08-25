 

Чому виникає алергія в собак

Досуг Сегодня, 11:3752
Чому виникає алергія в собак

Алергія у собак може бути спричинена різними чинниками, з якими господар тварини має бути ознайомлений заздалегідь. Це дасть змогу подбати про здоров’я улюбленця у разі, коли алергічна реакція вразила саме вашого пухнастого компаньйона.

Види алергії

Загалом можна виділити 3 основних джерела, від яких виникає алергія в собак:

●         від харчових продуктів;

●         від укусів комах (найчастіше бліх);

●         від різноманітних речовин із зовнішнього середовища.

Харчова алергія є не найбільш частим варіантом. Вона може виникнути дуже різко та від продуктів, якими раніше тварина харчувалася без особливих проблем. Найчастіше алергічна реакція виникає на якийсь деякий вид білку — м’ясо курки або яловичину. Набагато рідше алергія виникає на індичку, телятину, качку або кролика.

Укуси комах ‒ це подразник, який доволі часто спричиняє алергічну реакцію. Подразником є слина бліх. Вона містить токсичний білок, який потрапляє в кров тварини після укусів. Найчастіше така алергічна реакція проявляється восени та навесні, коли блохи переживають найбільш активний період життя. Симптоми від реакції можуть зберігатися й після того, як ви змогли вивести паразитів.

Як і в людини, алергія собаки може бути спричинена різноманітним пилком, пилом, пліснявою й навіть травою. У разі появи симптомів важливо виявити алерген та позбавити тварину контактів із ним. Такий вид алергії часто вражає дихальні шляхи, від чого з’являється ускладнене дихання. Також поширеною реакцією є свербіння шкіри тварини та її розчісування, особливо на морді та вухах.

Симптоми та лікування алергії

Алергічна реакція переважно вражає шкіру на лапах, животі, вухах, а також дихальні шляхи. Найбільш поширеними симптомами є:

●         набряк;

●         виділення з вух, очей та носу;

●         почервоніння та висип;

●         свербіння.

Ще одним поширеним симптомом є неприємний запах від шерсті та шкіри тварини. Також алергія часто супроводжується виникненням дерматиту.

Лікування алергії в домашнього улюбленця передбачає такі дії:

●         виключення подразника з раціону;

●         заміну харчування;

●         використання спеціальних засобів проти бліх ‒ ошийників, шампунів, спреїв тощо;

●         виключити взаємодії з зовнішніми подразниками, які спричиняють алергічну реакцію.

Якщо у вашого улюбленця виникла алергічна реакція, дуже важливо якнайшвидше відвідати ветеринара. Він підкаже, які дії потрібні у вашому випадку. Також варто перейти на гіпоалергенний корм, наприклад, Purina Pro Plan, який не містить у складі поширених алергенів.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, алергия, собаки, 7dniv, 7dnivinfo  
Колокейшн, или Как создать неограниченные возможности для веб-ресурса
Колокейшн, или Как создать неограниченные возможности для веб-ресурса
Чому виникає алергія в собак
Чому виникає алергія в собак
Что нужно знать о выборе окон?
Что нужно знать о выборе окон?
Качество и цена Розвиватика мій перший підручник — оптимальное сочетание для обучения дошкольников
Качество и цена Розвиватика мій перший підручник — оптимальное сочетание для обучения дошкольников
Кварцвиниловая плитка: плюсы напольного покрытия и где купить
Кварцвиниловая плитка: плюсы напольного покрытия и где купить
Возможности и преимущества покупки авто через агрегатор
Возможности и преимущества покупки авто через агрегатор
Правильно подобранная офисная мебель поднимет работоспособность персонала
Правильно подобранная офисная мебель поднимет работоспособность персонала
Тумба под телевизор: разнообразие моделей
Тумба под телевизор: разнообразие моделей
Где приобрести качественный клей для пенопласта?
Где приобрести качественный клей для пенопласта?
Кроссовки женские – советы по выбору и правильному уходу
Кроссовки женские – советы по выбору и правильному уходу
Платье-пиджак: гид по правильной носке
Платье-пиджак: гид по правильной носке
Бескаркасная мебель детская от производителя по доступной цене
Бескаркасная мебель детская от производителя по доступной цене

Новости по теме

Полиция с обыском нагрянула в Харьковский горсовет
Полиция с обыском нагрянула в Харьковский горсовет
Сегодня, 10:16
На 5 копеек после длинных выходных подорожал доллар
На 5 копеек после длинных выходных подорожал доллар
25-авг-2021, 21:19
В Украину возвращается аномальная жара, а на западе пройдут дожди
В Украину возвращается аномальная жара, а на западе пройдут дожди
26-июл-2021, 09:29
Мусульман Украины с праздником Курбан-Байрам поздравил Зеленский
Мусульман Украины с праздником Курбан-Байрам поздравил Зеленский
20-июл-2021, 11:27
Митинг противников обязательной вакцинации пресекла в Москве полиция
Митинг противников обязательной вакцинации пресекла в Москве полиция
4-июл-2021, 19:49

Последние новости

11:31
События
Убийцу Роберта Кеннеди освободят по условно-досрочному
11:26
События
Разведка США заявила что коронавирус не был разработан как биологическое оружие
11:18
События
Еще около 230 украинцев и членов их семей остаются в Афганистане
11:04
События
Из-за футбола в Киеве планируют закрыть три станции метро
11:02
События
Темпы вакцинации от коронавируса в Украине остаются на рекордном уровне
10:40
События
Военные США нанесли удар по Исламскому государству в Афганистане
10:38
События
34 ребенка, которые остались без родителей США эвакуировали из Афганистана
10:31
Политика
Перенесут ли встречу Зеленского и Байдена в Вашингтоне
10:18
События
Житель Волыни заразился ботулизмом и попал в больницу
10:16
События
Полиция с обыском нагрянула в Харьковский горсовет
10:14
События
Сроки завершения пандемии спрогнозировали в Минздраве
10:12
События
Во время взрывов у аэропорта Кабула число погибших выросло до "почти 200"
08:37
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 28 августа 2021
Вчера, 2021-08-27
22:24
События
О возможности нового теракта в Кабуле предупредили Байдена
21:25
События
Пакистанский водитель заехал посмотреть, что происходит в аэропорту Кабула, и попал в США
19:04
События
QLED или OLED? Чем отличаются два типа дисплеев телевизоров и какой из них лучше
19:02
События
Вопрос о досрочном освобождении террориста Брейвика рассмотрит норвежский суд
19:00
События
Эвакуацию людей из Афганистана завершила Швеция
18:58
События
Северный поток 2" "Газпрому" возможно придется продать
18:57
События
В горсовете Кривого Рога не верят в правдивость пленок с гибелью Павлова

Новости ТОП-7

"Страна" полностью доступна для украинских пользователей1996
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 27 августа 20211452
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 28 августа 2021796
В Киеве захотели взять на себя управление "Северным потоком-2"678
Как в Украине дали отмашку на массовое отключения за долги по коммуналке654
В ВОЗ предупредили, что у человечества есть три месяца на подготовку к новой волне пандемии коронавируса534
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 26 августа 2021475

Досуг

Колокейшн, или Как создать неограниченные возможности для веб-ресурса
Колокейшн, или Как создать неограниченные возможности для веб-ресурса
Для каждого владельца сайта нужен профессиональный хостинг. Это комплекс мероприятий по размещению портала на серверах. Чтобы сайт работал, ему вместе с местом предоставляются аппаратные ресурсы. Эти услуги оказывают специализированные компании.
Сегодня, 12:2358
Чому виникає алергія в собак
Чому виникає алергія в собак
Алергія у собак може бути спричинена різними чинниками, з якими господар тварини має бути ознайомлений заздалегідь.
Сегодня, 11:3755
Что нужно знать о выборе окон?
Что нужно знать о выборе окон?
Окна в доме – это связь с внешним миром, через них в наше жилье попадает не только естественное освещение, но и приток свежего воздуха. Именно поэтому в обустройстве помещения они играют важнейшую роль, при этом могут значительно преобразить его в лучшую сторону.
Вчера, 20:54127
Качество и цена Розвиватика мій перший підручник — оптимальное сочетание для обучения дошкольников
Качество и цена Розвиватика мій перший підручник — оптимальное сочетание для обучения дошкольников
Это издание сложно не заметить на полках магазина: огромная книга для маленьких умников сразу бросается в глаза благодаря своему размеру и красочной обложке.
Вчера, 20:49130
Кварцвиниловая плитка: плюсы напольного покрытия и где купить
Кварцвиниловая плитка: плюсы напольного покрытия и где купить
Обустройство пола в доме, в офисе либо в другом помещении – задание весьма важное и ответственное. В частности, это касается выбора подходящего напольного покрытия, который бы соответствовал всем нормам качества, имел хорошие эксплуатационные свойства.
Вчера, 16:42106
Возможности и преимущества покупки авто через агрегатор
Возможности и преимущества покупки авто через агрегатор
Приобрести новый автомобиль сегодня стало гораздо проще, используя для этой цели специализированный ресурс, именуемый агрегатором.
Вчера, 16:30106

События

Убийцу Роберта Кеннеди освободят по условно-досрочному
Убийцу Роберта Кеннеди освободят по условно-досрочному
Уроженца Палестины Серхан Серхана могут выпустить спустя 52 года пребывания в тюрьме.
Сегодня, 11:3162
Разведка США заявила что коронавирус не был разработан как биологическое оружие
Разведка США заявила что коронавирус не был разработан как биологическое оружие
Разведка обнародовала публичную часть отчета о происхождении COVID-19, из которого видно — мнения разделились. А Китай обвиняют в отказе от сотрудничества.
Сегодня, 11:2659
Еще около 230 украинцев и членов их семей остаются в Афганистане
Еще около 230 украинцев и членов их семей остаются в Афганистане
Эвакуация сейчас осложнилась тем, что "Талибан" запрещает этническим афганцам покидать страну.
Сегодня, 11:1856
Из-за футбола в Киеве планируют закрыть три станции метро
Из-за футбола в Киеве планируют закрыть три станции метро
В субботу, 28 августа, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча возможны и изменения в работе столичного метрополитена.
Сегодня, 11:0458
Темпы вакцинации от коронавируса в Украине остаются на рекордном уровне
Темпы вакцинации от коронавируса в Украине остаются на рекордном уровне
За прошедшие сутки 27 августа 2021 года 166 551 человека вакцинированы против COVID-19. 
Сегодня, 11:0265
Военные США нанесли удар по Исламскому государству в Афганистане
Военные США нанесли удар по Исламскому государству в Афганистане
Военные США нанесли удар по Исламскому государству в Афганистане.
Сегодня, 10:4077
7 Днів