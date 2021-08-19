Колокейшн, или Как создать неограниченные возможности для веб-ресурса

Для каждого владельца сайта нужен профессиональный хостинг. Это комплекс мероприятий по размещению портала на серверах. Чтобы сайт работал, ему вместе с местом предоставляются аппаратные ресурсы. Эти услуги оказывают специализированные компании. Их называют хостинг-провайдерами или хостерами. У них в распоряжении имеются сервера и компьютеры, которыми и пользуются заказчики в рамках своих нужд.

Решения на выбор

Хостинг имеет несколько форматов. Самый простой – это виртуальный, или общий. Предоставляя его, хостер делит один диск на большое количество кластеров и сдает их по отдельности в аренду. Это достаточно дешевый вид хостинга, но он жестко ограничивает возможности сайта. Вы можете его использовать для небольшого блога, доски объявлений или на старте работы интернет-магазина. Но по мере развития сайта придется перейти на более продвинутые решения.

К таким относится виртуальный сервер. Это тот же диск, что и в предыдущем примере, но делится он всего на несколько частей. Это не только дает больше места для размещения сайта и сопутствующих файлов, но и предоставляет эффективные аппаратные ресурсы, позволяющие вести администрирование, создавать резервные копии и т. д. Очень важное отличие VPS и прочих, более совершенных видов хостинга от виртуального заключается и в том, что сайту предоставляется IP-адрес.

Еще больше преимуществ дает выделенный сервер – отдельный физический носитель. Его используют компании, где для работы требуется очень много ресурсов. Выделенный диск дает полную независимость от других пользователей, а для усовершенствования хостинга можно даже дополнительно покупать оборудование. Ограничивающим фактором являются физические объемы диска.

Если сайт настолько стремительно развивается, что на его обслуживание не хватает целого диска, рекомендуется колокейшн. Такая услуга представляет собой размещение сервера у провайдера, и по ссылке https://onehostplanet.ua/ru/colocation вы узнаете, как это сделать. Данным форматом пользуются научно-исследовательские институты, крупные предприятия, игровые и видеоплатформы, прочие организации и сети, требующие много ресурсов. Механизм оказания услуги прост: заказчик покупает серверы в необходимом количестве, а хостер предоставляет помещения для их работы в своем ЦОД (Центре обработки данных).

Профессиональный подход

Неограниченные ресурсы для функционирования сайта – это очевидное преимущество колокейшна, но этим сильные стороны данного хостинга не ограничиваются. Среди возможностей, которые дает услуга, можно уверенно выделить следующие:

экономия средств. Предприятию не нужно тратить бюджет на содержание серверной;

постоянный uptime (доступность) сайта;

рациональный расход времени. Разместив серверы в профессиональном дата-центре, компания может сосредоточиться на профильных задачах, что важно для бизнеса.

У провайдера создаются все технические условия для подключения серверов и бесперебойного снабжения питанием. В помещениях поддерживается оптимальный микроклимат, в частности, не допускаются отклонения от рекомендованных температуры и влажности, которые часто выводят технику из строя.

Для снижения затрат предусмотрены мероприятия по энергосбережению. В технологическом процессе используются аккумуляторные батареи или дизель-генераторы. Их ресурсов достаточно для поддержания работоспособности сервера даже при аварийных отключениях централизованного электричества. Благодаря этому, сайт работает круглые сутки.

Количество серверов в формате колокейшн неограниченно. Следовательно, этой услугой пользуются не только крупные предприятия, требующие огромных ресурсов. Ее могут заказать и маленькие компании с более скромными запросами, но не имеющие возможности содержать серверную и по какой-то причине не желающие арендовать диск провайдера. Они покупают носитель в соответствии со своими потребностями, а хостер создает условия для его работы.