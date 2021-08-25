 

Тонер: в каких ситуациях пригодится?

Досуг Сегодня, 16:0052
Тонер: в каких ситуациях пригодится?

Когда украинец начинает выбирать принтер, первое что он узнает — это различие двух его видов: лазерные и струйные. Привычное для каждого из нас слово “чернила” — это про струйные принтеры. Для лазерных используют расходник в порошкообразной форме. Его называют — тонер. Переходите по ссылке, чтобы купить порошковую краску для своего копировального устройства. Мы же расскажем, как его выбрать.

Что такое тонер?

Существует несколько методов нанесения краски на фотоноситель. В струйных принтерах используют максимально простую технику: жидкие чернила попадают на бумагу, за несколько секунд застывают, в результате чего мы и получаем готовую типографическую продукцию.

Для лазерных моделей прибегают к следующей технологии: порошок рассыпается на носителе, включается “печка”, порошок тает под воздействием высоких температур. Потом начинается процесс охлаждения, и краска опять застывает, уже в той форме — в которой нам нужно. В итоге получается очень долговечное и детализированное, яркое изображение.

Нельзя сказать, что тонер лучше обычных чернил. Это два равноценных метода печати.

Как выбрать тонер для картриджа?

Если вы все-таки купили копировальное устройство с лазерным механизмом, тогда выбирайте тонер для картриджа. Для начала посмотрите на цвет. Вам пригодятся и монохромные (черные) и цветные тонеры. Если не планируете пользоваться функционалом цветной печати, то можете ограничиться черными красками.

Объем картриджа с тонером тоже имеет значение, если вы не хотите уже через пару недель покупать новый расходник. Оцените частоту печати на своем принтере, и отталкивайтесь от этого.

Основной же критерий выбора — это совместимость тонера для принтера с вашей конкретной моделью копировального устройства. Для Canon берите порошкообразные чернила Canon, для Epson — Epson, и так далее. Смотрите не только на бренда. Как правило, имеет значение даже конкретная модель. Чтобы не ошибиться, заранее посмотрите в характеристиках графу “совместимость”.

Где купить тонер в Украине?

В интернет-магазине P.UA есть разнообразные тонеры для многочисленных брендовых принтеров: от Epson и HP для менее популярных в Украине Brother. В каталоге вы также найдете детали на копировальные устройства, сами МФУ, принтеры и сканеры, фотоносители и жидкие чернила.

Посылки с киевского склада доставляют по всей Украине. Оплата: наложенный платеж, перевод с банковского счета или перевод с помощью терминала самообслуживания. Перевозчик — Новая Почта.

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Теги: news, новости, Украина, тонер, 7dniv, 7dnivinfo  
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