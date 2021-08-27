Цепочка из драгоценного металла – универсальное ювелирное украшение

Цепочка – это популярное ювелирное украшение, которое носят многие люди, независимо от их пола и возраста. Она вполне может служить самостоятельным декоративным элементом, хотя часто дополняется различными подвесками, например, крестиками или кулонами. Массивные украшения считаются символом силы и власти. Поэтому их чаще всего носят мужчины. Женские украшения характеризуются изящностью, легкостью и эстетической привлекательностью.

Основные способы плетения цепочек из драгоценных металлов

Ювелирные украшения в виде цепочек изготавливаются ручным или машинным способом. Ручные технологии позволяют создавать более прочные и долговечные изделия. Мастер-ювелир много внимания уделяет созданию каждого звена. Изделия ручной работы отличаются достаточно высокой стоимостью. Поэтому большинство любителей украшений из драгоценных металлов предпочитает покупать декоративные аксессуары, изготовленные машинным способом. В процессе создания цепочек используются специальные станки, позволяющие применять сложные плетения звеньев.

Машинные технологии позволяют изготавливать цепочки с различным плетением:

якорным;

бисмарк;

снейк;

панцирным;

двойным ромбом;

фантазийным.

Якорная цепочка отличается овальными звеньями. Бисмарк – это массивное спиралевидное украшение.Изделия с плетением снейк напоминают миниатюрную змейку. В панцирной продукции звенья соединяются, придавая объем. Такие изделия не принято носить с подвесками. Двойной ромб – наиболее популярный способ плетения, который пользуется спросом у людей любого пола и возраста. Фантазийное плетение характеризуется отсутствием строгих рабочих правил. Оно зависит от уровня подготовки и художественных идей мастера.

Как правильно выбирать цепочку

Для детей лучше покупать изделия из серебра. Они отличаются доступной стоимостью, изящностью и внешней привлекательностью. Основа для крестика должна быть выполнена из такого же материала, что и подвеска. Высококачественный сплав из серебра выглядит ничуть не хуже, чем золото. При обеспечении правильного ухода изделия из материала 925 пробы длительное время сохраняют свою первичную эстетичность.

Молодым девушкам больше подходят тонкие и нежные цепочки. Массивные ювелирные изделия - лучший выбор для пышных женщин более старшего возраста. Тонкие шейки идеально украшают аксессуары с длиной до 40 см. Чтобы подчеркнуть линию декольте, рекомендуется покупать цепочки не менее 50 см.