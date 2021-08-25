Puma и актуальный ассортимент

Наверняка, каждый слышал о необычной истории становления компании, а для тех, кто нет, краткий экскурс по хронологии событий.

Все началось в далеком 1920-м году с небольшой обувной компании, созданной двумя братьями Адольфом и Рудольфом Дасслерами. Их стремления совпадали, но по части характера были абсолютно полярные различия: один взрывной и эмоциональный, другой более взвешенный и спокойный. Но тем не менее, они успешно работали вместе, за год продали более 200 тысяч пар, поскольку аналогичных предприятий на тот момент не существовало, и успешно отметили Олимпиаду 1928-го в Амстердаме, на которой большинство немецких спортсменов принимало участие именно в обуви от Dassler Brothers (так называлась их общая фирма). Позже через череду конфликтов братья решили разделиться, вследствие чего образовались две абсолютно разные компании, которые сегодня являются главными спортивными брендами — Adidas и PUMA. Для рассматриваемого здесь производителя первым прорывом стали футбольные бутсы, благодаря разумной рекламной кампании при участии легенды футбола Пеле.

Сегодня в ассортименте не только обувь, но и одежда, и аксессуары, которые пользуются большим спросом среди потребителей. Применение инновационных технологий, контроль качества и специальные разработки для повышение продуктивности владельца — это именно то, на что нацелена Пума, и за что ее выбирают миллионы. Кроме того, бренд отличается прогрессивностью. Актуальные расцветки, объемные форматы, сотрудничество с медийными персонами и прочие действия, предвосхищают ожидания потребителей и делают из них постоянных поклонников. Приобрести изделия данной торговой марки проще всего онлайн, например, в интернет-магазине MD Fashion. Здесь огромный выбор оригинальных фирменных товаров, которые вы получите с гарантией надлежащего уровня качества от производителя. Здесь представлено более двух тысяч моделей для мужчин, женщин и детей, что гарантированно позволит выбрать вам наиболее подходящий вариант для вашей цели, будь то прогулки в повседневном использовании или же активные тренировки в спортивном зале. Каждая единица сопровождается качественными изображениями в разных ракурсах и детальным описанием, что создает максимальный эффект присутствия в оффлайн-бутике. Лично нас необычный путь компании очень удивил и теперь есть непреодолимое желание попробовать хоть одну позицию из модельного ряда, чтобы понять, как продвинулась марка в сравнении с 1920-м годом, хоть на все сто процентов узнать нам это и не получится.