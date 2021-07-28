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Досуг Сегодня, 10:350
Как выбрать фортепиано для обучения?

Обучение музыке - полезное и увлекательное занятие. И от грамотного подбора инструмента будет зависеть успех дела, желание ребёнка учится дальше. Редко бывают проблемы у тех, кто решит освоить гитару или скрипку. Всё отталкивается от возраста и антропометрических данных мальчика или девочки. Труднее всего приходится родителям, которые выбрали целью обучения пианино.

Сложности рояля

Фортепмано - король всех инструментов стоит дорого и отнимает много место. Оно очень тяжёлое, его проблематично перемещать даже в пределах комнаты. Что делать, если пришло время ремонта или переезда на новую квартиру? А ещё пианино требует периодической настройки и обслуживания. А это дополнительные хлопоты и затраты.

Если эти задачи Вас не испугали, то худшее впереди: любовь к ребёнку и его музыкальным талантам отойдёт на второй план, если несколько часов в день будут звучать гаммы, этюды и назойливая мелодия про берёзку. На Вас будут жаловаться соседи, обязательно выскажут недовольство квартиранты и ближайшие родственники.

Выручит научно-технический прогресс и цифровое пианино. Доступная вещь работает от электрической сети и способна имитировать десятки инструментов. Если нет желания слушать назойливые гаммы, то учиться можно в наушниках или просто сделать тише звук. Многие модели копируют профессиональный рояль, имеют педали и полноценный набор клавиш.

Если ребёнку всего семь лет и нет уверенности в том, что музыка это надолго - купите более доступную версию на 5-6 октав. Такое цифровое пианино стоит недорого, его можно будет припрятать для внуков или продать соседям без особой потери вложенных средств. Если обучение будет проходить успешно, то со временем можно подарить мальчику или девочке профессиональный, классический инструмент. Ведь опытные преподаватели музыки не доверяют новинкам техники. Многие негативно относятся к цифровым версиям, считают их далёкими до совершенства. Но эти разговоры быстро прекращаются, если в музыкальной школе недобор и нет желающих заполнять маленькую квартирку роялем.

Цифровое пианино - это ряд преимуществ:

  • Незначительные параметры.
  • Лёгкое перемещение.
  • Доступная стоимость.
  • Возможность записывать сыгранное.
  • Шанс получать подсказки.
  • Многочисленные опции.
  • Наличие метронома.

Такое приобретение не требует настройки, а весь уход состоит лишь в удалении пыли. Некоторые сравнивают цифровое пианино с игрушкой. Но именно с такого предмета может начаться большая творческая жизнь наследника.

Ваш грамотный шаг

Подбор и покупка музыкального инструмента - это учёт ряда факторов. Лишь некоторых останавливает цена и советы пожилых педагогов. Производители и торговая сеть предлагают обилие вариантов и версий. Устройство прекрасно впишется в интерьер детской комнаты или зала, станет главным достоянием квартиры и центром внимания гостей. Обучение на клавишных инструментах помогает:

  • Полноценно увлечь.
  • Оторвать от дурного влияния улицы и гаджетов.
  • Задуматься о профессиональной карьере музыканта.
  • Не скучать в выходные и на каникулах.
  • Начать заниматься сольфеджио и сочинительством.

Цифровое пианино легко подстраивается под рост ребёнка. Музыкальная игра развивает интеллект и мыслительную деятельность. Ему будет проще освоить вокал или другие инструменты. Непременно сделайте мудрое финансовое вложение.

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Досуг

Как выбрать фортепиано для обучения?
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