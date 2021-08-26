 

Купить подержанный iPhone – выгодно ли это?

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Купить подержанный iPhone – выгодно ли это?

Всемирно известная компания Apple позволяет своим пользователям демонстрировать свое благополучие и актуальность. Но для приобретения нового устройства потребуется немалая сумма, поэтому многие раздумывают о возможности покупки подержанного Айфона.

Стоит ли покупать б/у iPhone?

Все подержанные устройства имеют свои особенности, поэтому торопиться купить айфон бу не следует. Покупка подержанных устройств подразумевает под собой немалый риск, потому как техника компании Apple не дешевое удовольствие. Хорошим бонусом может стать сумма, сэкономленная при покупке подержанного Айфона.

Преимущества покупки подержанного Айфона:

  • вам не нужно выжидать появление нужной вам модели в магазине;
  • у вас есть возможность сравнить и взвесить все предложенное, чтобы найти подходящее устройство;
  • вы приобретаете настроенный, готовый к использованию Айфон.

Также стоит не забывать о том, что купленный вами б/у смартфон должен быть оригинальным. Не стоит выкидывать даже незначительную сумму денег на телефон, который прослужит вам не больше пару месяцев!

На что обратить внимание при покупке б/у Айфона?

Особое внимание следует уделить сроку использования айфона, потому как существуют два вида пользователей:

  • те, кто приобретают инновационные модели и им нужно избавиться от предыдущего смартфона;
  • те, кто пользуются смартфоном до последнего.

Что касается самого аппарата, нужно обратить внимание на ряд моментов: систему блокировки, серийный номер, время пользования устройством, состояние батареи, состояние корпуса и внешний вид, отсутствие трещин, цветопередачу, наличие пятен, качество звука, работоспособность GPS/ Wi-Fi и мобильного интернета.

В случае покупки подержанного устройства, особое внимание следует уделить батарее, потому как зачастую это является основной причиной продажи айфона.

Поиск б/у устройства можно начать с объявлений в социальных сетях, посмотрите на бесплатных платформах и форумах для специальных сайтов, занимающихся продажей подержанных устройств.

Если вы все-таки решились на покупку, то лучший способ удостовериться – обратиться к опытному специалисту, который поможет вам оценить разумность такого вложения и поделится ценными рекомендациями использования вашего смартфона!

Стоит ли приобретать подержанный Айфон? Точного ответа нет! Каждый случай индивидуален. Главное — придерживаться советов специалистов и, конечно же, найти свое.

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Купить подержанный iPhone – выгодно ли это?
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