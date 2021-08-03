WASHINGTON Concept House — клубный дом с винной комнатой

На Печерске, в окружении бизнес-центров и популярных ресторанов, вскоре появится новый жилой комплекс WASHINGTON Concept House. Это дом для истинных гурманов и гедонистов, которые привыкли получать лучшее и не идти на компромиссы.

5 преимуществ ЖК WASHINGTON Concept House

Реализацией проекта занимается компания SAGA Development. О каких преимуществах жилого комплекса WASHINGTON необходимо знать инвесторам?

Стильная архитектура и изысканные лобби

Дом будет привлекать внимание нестандартным архитектурным решением, благодаря чему имеет все шансы стать новым архитектурным символом столицы. Фасад будет менять облик в зависимости от угла зрения и падения солнечных лучей. В интерьере лобби будут использоваться теплые оттенки и природные фактуры. «Изюминка» дизайн-проекта — вертикальное озеленение. Для гостей будет обустроен стильный лаунж со столиком и диванами.

Престижная локация

Объект расположен рядом с топовыми локациями столицы. В минуте ходьбы находится Большая Васильковская улица, где сосредоточены стильные заведения с кухней разных стран мира. До костела Святого Николая идти 5 минут, до Киевского театра оперетты — до 10 минут. Дорога до Крещатика занимает 15 минут на машине.

Высокий уровень приватности и безопасности

Войти в дом смогут только резиденты, гости и персонал ЖК WASHINGTON Concept House. Предусмотрена система контроля доступа. Чтобы попасть на свой этаж, владельцы квартир будут использовать персональные карты. Чтобы иметь возможность подняться или спуститься на какой-либо другой этаж, нужно будет оформить доступ. Общественные пространства будут находиться под видеонаблюдением 24/7. Во всех помещениях установят датчики антизатопления.

Собственная управляющая компания

Обслуживанием жилого комплекса будет заниматься управляющая компания ATMOSFERA. Владельцы недвижимости получат доступ к мобильному приложению SFERA, благодаря которому можно мгновенно заказывать клининг, вызывать сантехника и других технических специалистов, вносить оплату за коммунальные и сервисные счета.

Концептуальная внутренняя инфраструктура

Жилой комплекс создан для истинных гурманов, и чтобы убедиться в этом, достаточно ознакомиться с инфраструктурой ЖК ВАШИНГТОН Концепт Хаус. В распоряжении резидентов — сигарный лаунж, домашний кинотеатр, комната для хранения вина и услуга «личный повар».

Чтобы узнать больше о самом проекте, а также стоимости квадратного метра и условий инвестирования в недвижимость, посетите отдел продаж.