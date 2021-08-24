Этапы профессиональной гигиены ротовой полости

Профессиональная чистка зубов у стоматолога – необходимая процедура, которую желательно проходить ежегодно. Проводится в несколько этапов. Во время нее врач удаляет зубные отложения, камни, налет, что обеспечивает здоровую и красивую улыбку на долгие годы.

Показания к проведению профессиональной чистки зубов

Обращаться к врачу для проведения процедуры желательно каждый год. Но сделать это нужно обязательно в таких случаях:

при появлении налета в тех местах, куда самостоятельно добраться трудно;

при появлении камней на поверхности зубов;

перед постановкой брекетов, имплантов;

перед укреплением эмали и реставрацией зубов.

У некоторых людей с рождения присутствует аномальное строение челюсти и предрасположенность к образованию зубного камня. В этом случае обязательно нужно проводить чистку зубов у стоматолога.

Этапы проведения гигиены полости рта

В первую очередь специалист проводит осмотр ротовой полости. Он оценивает состояние зубов и готовит необходимые инструменты.

Чистка начинается с антисептической обработки полости рта. При небольших отложениях используются ручные инструменты. С их помощью удаляются загрязнения из труднодоступных мест. Если зубные камни большие, то применяется метод ультразвуковой чистки. Для этого понадобится специальный аппарат. При повышенной чувствительности процедура проводится под местной анестезией. Затем происходит полировка поверхности зубов. Для этого используется пескоструйный аппарат. Благодаря ему стоматолог может удалить налет даже в труднодоступных местах. Завершающий этап – финишная полировка. Зубы покрываются специальным препаратом, содержащим фтор и кальций. Эти средства придают зубам здоровый блеск и укрепляют эмаль.

После выполнения процедуры врач дает рекомендации по уходу за ротовой полостью. Необходимо соблюдать гигиену, чтобы новые отложения не образовывались.

Пациенту нужно правильно выбрать зубную пасту и щетку. Это тоже важный этап в уходе за ротовой полостью. Если присутствует пародонтоз, то этим участкам нужно уделить особое внимание. Ведь они сильно подвержены появлению зубных камней и других отложений.

Иногда может понадобиться повторный визит к стоматологу, во время которого врач осмотрит ротовую полость, оценит знания по уходу за ней и даст дополнительные рекомендации.

Стоматология на Позняках предлагает услуги по профессиональной чистке зубов. Специалисты с большим опытом работы быстро и качественно вернут красивую улыбку. В работе используются надежные материалы, которые хорошо укрепляют зубную эмаль. А это залог здоровья зубов на долгие годы.