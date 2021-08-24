Этапы профессиональной гигиены ротовой полости

Профессиональная чистка зубов у стоматолога – необходимая процедура, которую желательно проходить ежегодно. Проводится в несколько этапов. Во время нее врач удаляет зубные отложения, камни, налет, что обеспечивает здоровую и красивую улыбку на долгие годы.
Показания к проведению профессиональной чистки зубов
Обращаться к врачу для проведения процедуры желательно каждый год. Но сделать это нужно обязательно в таких случаях:
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при появлении налета в тех местах, куда самостоятельно добраться трудно;
- при появлении камней на поверхности зубов;
- перед постановкой брекетов, имплантов;
- перед укреплением эмали и реставрацией зубов.
У некоторых людей с рождения присутствует аномальное строение челюсти и предрасположенность к образованию зубного камня. В этом случае обязательно нужно проводить чистку зубов у стоматолога.
Этапы проведения гигиены полости рта
В первую очередь специалист проводит осмотр ротовой полости. Он оценивает состояние зубов и готовит необходимые инструменты.
- Чистка начинается с антисептической обработки полости рта.
- При небольших отложениях используются ручные инструменты. С их помощью удаляются загрязнения из труднодоступных мест.
- Если зубные камни большие, то применяется метод ультразвуковой чистки. Для этого понадобится специальный аппарат. При повышенной чувствительности процедура проводится под местной анестезией.
- Затем происходит полировка поверхности зубов. Для этого используется пескоструйный аппарат. Благодаря ему стоматолог может удалить налет даже в труднодоступных местах.
- Завершающий этап – финишная полировка. Зубы покрываются специальным препаратом, содержащим фтор и кальций. Эти средства придают зубам здоровый блеск и укрепляют эмаль.
После выполнения процедуры врач дает рекомендации по уходу за ротовой полостью. Необходимо соблюдать гигиену, чтобы новые отложения не образовывались.
Пациенту нужно правильно выбрать зубную пасту и щетку. Это тоже важный этап в уходе за ротовой полостью. Если присутствует пародонтоз, то этим участкам нужно уделить особое внимание. Ведь они сильно подвержены появлению зубных камней и других отложений.
Иногда может понадобиться повторный визит к стоматологу, во время которого врач осмотрит ротовую полость, оценит знания по уходу за ней и даст дополнительные рекомендации.
Стоматология на Позняках предлагает услуги по профессиональной чистке зубов. Специалисты с большим опытом работы быстро и качественно вернут красивую улыбку. В работе используются надежные материалы, которые хорошо укрепляют зубную эмаль. А это залог здоровья зубов на долгие годы.