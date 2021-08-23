 

Все, что нужно знать о хранении автомобильной резины

Досуг Сегодня, 16:5170
Все, что нужно знать о хранении автомобильной резины

Вопрос хранения резины актуален для каждого автовладельца. Несоблюдение правил приводит к тому, что автомобильные покрышки теряют свои качества. Снижается их ресурс эксплуатации, что в целом может отразиться на безопасности водителя и пассажиров. В критических ситуациях и при выполнении маневров возможна потеря управляемости авто.

Но всех этих проблем можно избежать, соблюдая правила эксплуатации и хранения резины. Если шины R18 хранятся на дисках, их не рекомендуется располагать вертикально. Оптимальный вариант - разместить резину горизонтально на деревянном поддоне. Также можно укладывать покрышки друг на друга. Если есть необходимость экономии места, колеса можно подвесить за диски к потолку. Трос должен быть мягкий, чтобы не повредить обод.

Что касается хранения резины без дисков, то ее размещение допускается только вертикальным образом. При этом не забывайте как минимум раз в месяц проворачивать покрышки, чтобы предотвратить их деформирование. Шины без дисков нельзя подвешивать и укладывать друг на друга.

Как нельзя хранить резину

Основные моменты, которые нужно соблюдать:

  1. Не допускается консервация резины на незастекленном балконе. Воздействие низких температур, порывов ветра, высокая влажность - все это приводит к преждевременному износу покрышек.
  2. Не рекомендуется хранение в тамбуре или на лестничной клетке в подъезде. Для покрышек это не страшно, но нарушаются требования пожарной безопасности.
  3. Не допускается размещение колес рядом с батареями, в неотапливаемых помещениях. В таком случае качество поверхности шин нарушается. Снижаются эксплуатационные качества колес и ухудшаются их характеристики.
  4. Нельзя складывать покрышки на поддонах с острыми краями. Неаккуратные действия могут привести к повреждению резины.

Все, что нужно знать о хранении автомобильной резины

Перед консервацией зимние шины необходимо очистить, удалить все следы загрязнений и промыть. В холодное время года дороги обрабатываются различными химикатами и реагентами, поэтому мойка обязательна. Тем, кто не использует свой транспорт зимой и хранит авто в гараже, рекомендуется приподнять авто на деревянные брусья или доски. Благодаря этому вы снизите нагрузку на покрышки, что позволит увеличить их ресурс эксплуатации.

Оптимальным местом для хранения является сухое и отапливаемое помещение с ровным полом. Можно сложить колеса на балконе при условии, что он застеклен и отапливается. В принципе, для этого подойдет любое место, где не будет температурных перепадов и солнечных лучей. Складируйте колеса подальше от химических веществ и реагентов.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Резина, 7dniv, 7dnivinfo, летняя, зимняя, автомобиль  
Какие отличия в поколениях Фристайл Либре 2 и Фристайл Либре – медмагазин «Diamarket.com.ua»
Какие отличия в поколениях Фристайл Либре 2 и Фристайл Либре – медмагазин «Diamarket.com.ua»
Все, что нужно знать о хранении автомобильной резины
Все, что нужно знать о хранении автомобильной резины
Где в Бердянске заказать вкусную пиццу с бесплатной доставкой?
Где в Бердянске заказать вкусную пиццу с бесплатной доставкой?
Индустрия мемов: как на них заработать?
Индустрия мемов: как на них заработать?
5 плюсов в пользу школьной формы
5 плюсов в пользу школьной формы
Конвейрное оборудования для сыпучих материалов
Конвейрное оборудования для сыпучих материалов
Где купить хороший пылесос в Украине
Где купить хороший пылесос в Украине
Выбор специалистов для бурения скважины
Выбор специалистов для бурения скважины
Химия и пищевые добавки от MegaChem
Химия и пищевые добавки от MegaChem
Этапы профессиональной гигиены ротовой полости
Этапы профессиональной гигиены ротовой полости
Запчасти для бытовой техники - выгоды покупки и гарантии
Запчасти для бытовой техники - выгоды покупки и гарантии
Сырье для косметической продукции от БИПРАЙМ: безупречное качество, безопасность и эффективность
Сырье для косметической продукции от БИПРАЙМ: безупречное качество, безопасность и эффективность

Новости по теме

Оборудование для разлива и хранения питьевой воды: где купить
Оборудование для разлива и хранения питьевой воды: где купить
23-авг-2021, 20:09
Какие нюансы нужно учитывать при выборе детской инвалидной коляски
Какие нюансы нужно учитывать при выборе детской инвалидной коляски
20-авг-2021, 19:09
Десять простых правил поведения во время грозы
Десять простых правил поведения во время грозы
22-июл-2021, 10:20
Кухни на заказ - создайте себе красивый стильный интерьер
Кухни на заказ - создайте себе красивый стильный интерьер
15-июл-2021, 23:44
Условия хранения американской вакцины изменили после скандала с Pfizer в Украине
Условия хранения американской вакцины изменили после скандала с Pfizer в Украине
15-июл-2021, 18:48

Последние новости

20:37
Экономика
Доллар вновь стал дешевле 27 гривен
20:02
События
Замминистра экономики призвала публично сжигать гривны для стабилизации курса национальной валюты
19:21
Экономика
Чтобы выяснить, как украинцы относятся к бренду НБУ
18:47
События
В Азове жители засыпали землей место раскопок вместе с археологами, приняв его за яму под вышку 5G
16:48
События
Как школы в Украине обходят запрет на русский язык
16:37
Политика
Опасным для России членство Украины в НАТО назвали в Кремле
16:33
События
Нацсовет оштрафовал телеканал "Наш", приписав Елене Лукаш слова Резникова
16:31
События
Российских военных и жителей Курска поделиться информацией по делу МН17 просят Нидерланды
16:25
События
Заявление Любченко о подготовке саммита Путина и Зеленского опровергли в Москве
16:23
События
Перерыв в заседании КСУ из-за недопуска в здание суда Тупицкого и Касминина объявил Головатый
16:22
События
Начала поставок газа по "Северному потоку-2" уже в этом году ожидают в России
15:56
События
Песков заявил что Военная помощь США Украине может вызвать эскалацию на Донбассе
14:48
Политика
ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ требует отмены домашнего ареста для Виктора Медведчука
12:15
События
Третий день визита в США Зеленский проведет в Калифорнии
11:45
События
Вычислять преступников с помощью системы распознавания лиц будут в Москве
11:39
События
Штормовое предупреждение из-за сильного ветра в Украине объявили спасатели
11:36
Политика
Санкции против "Северного потока-2" пообещал Байден
11:35
Политика
Зеленский рассказал о переговорах с Байденом
11:31
События
США присоединиться к "Нормандскому формату" предложил Зеленский. Байден обещал подумать
11:02
События
Появились совместные фото Зеленского и Байдена. Президенты сняли маски

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 31 августа 20212289
Появилось решение СНБО по энергетике с "тарифной бомбой"1678
Гордону на вопрос, чей Крым ответил Моргенштерн1395
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 2 сентября 20211389
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 1 сентября 20211349
Помощник нардепа от "Слуги народа" предлагал копам "отсосать х@й"722
В Киеве родителей не будут пускать в школу без COVID-сертификата или ПЦР-теста354

Досуг

Какие отличия в поколениях Фристайл Либре 2 и Фристайл Либре – медмагазин «Diamarket.com.ua»
Какие отличия в поколениях Фристайл Либре 2 и Фристайл Либре – медмагазин «Diamarket.com.ua»
Людям, вынужденным вести круглосуточный мониторинг глюкозы по причине диабета, медики настоятельно рекомендуют приобрести систему сенсорного контроля Фристайл Либре.
Сегодня, 18:1062
Все, что нужно знать о хранении автомобильной резины
Все, что нужно знать о хранении автомобильной резины
Вопрос хранения резины актуален для каждого автовладельца. Несоблюдение правил приводит к тому, что автомобильные покрышки теряют свои качества. Снижается их ресурс эксплуатации, что в целом может отразиться на безопасности водителя и пассажиров.
Сегодня, 16:5171
Где в Бердянске заказать вкусную пиццу с бесплатной доставкой?
Где в Бердянске заказать вкусную пиццу с бесплатной доставкой?
Курортный сезон у бердянских предпринимателей является основным временем для заработка. Главные аспекты туристического сервиса — это транспорт, жилье и питание. Бесплатную доставку качественных блюд в городе осуществляет несколько заведений.
Сегодня, 16:1273
Индустрия мемов: как на них заработать?
Индустрия мемов: как на них заработать?
Что такое мемы? Это саркастичная, ироничная, а иногда и неприличная картинка, которую отправляют друг другу пользователи социальных сетей во время общения. Мемы привносят разнообразие в контент. 
Сегодня, 16:0067
5 плюсов в пользу школьной формы
5 плюсов в пользу школьной формы
Является ли школьная форма обязательной? Это вопрос всегда актуален, и для многих родителей является основополагающим при выборе одежды для школы. Покупать форму или можно обойтись без нее?
Сегодня, 12:2788
Конвейрное оборудования для сыпучих материалов
Конвейрное оборудования для сыпучих материалов
Некоторые производственные процессы, особенно в сфере сельского хозяйства, связаны с подъемом сыпучих продуктов. Для их облегчения, в технологическую линию включается конвейерное оборудование норийного типа.
Вчера, 12:50141

События

Замминистра экономики призвала публично сжигать гривны для стабилизации курса национальной валюты
Замминистра экономики призвала публично сжигать гривны для стабилизации курса национальной валюты
Недавно назначенная Заместитель министра экономики Украины Кристина Голубицкая предложила новую программу оздоровления экономики.
Сегодня, 20:0263
В Азове жители засыпали землей место раскопок вместе с археологами, приняв его за яму под вышку 5G
В Азове жители засыпали землей место раскопок вместе с археологами, приняв его за яму под вышку 5G
В российском городе Азов Ростовской области жители попытались засыпать яму, в которой в этот момент находились археологи, решив, что те устанавливают вышку для передачи связи в формате 5G.
Сегодня, 18:4757
Как школы в Украине обходят запрет на русский язык
Как школы в Украине обходят запрет на русский язык
Год назад в Украине вступили в силу нормы о переходе на украинский язык всех русскоязычных школ. Такая ситуация стала возможна благодаря принятию закона о полном среднем образовании. В этом законе предусмотрено три модели изучения украинского языка в школах.
Сегодня, 16:4896
Нацсовет оштрафовал телеканал "Наш", приписав Елене Лукаш слова Резникова
Нацсовет оштрафовал телеканал "Наш", приписав Елене Лукаш слова Резникова
Сегодня, 2 сентября, Нацсовет по телевидению и радиовещанию оштрафовал телеканал "НАШ" за высказывания двух гостей эфиров этого канала - Андрея Пальчевского и Елены Лукаш.
Сегодня, 16:3390
Российских военных и жителей Курска поделиться информацией по делу МН17 просят Нидерланды
Российских военных и жителей Курска поделиться информацией по делу МН17 просят Нидерланды
Следствие по делу о сбитом в небе над Донбассом рейсе МН17, которое ведут Нидерланды, обратилось к военнослужащим РФ с просьбой предоставить необходимую информацию.
Сегодня, 16:3172
Заявление Любченко о подготовке саммита Путина и Зеленского опровергли в Москве
Заявление Любченко о подготовке саммита Путина и Зеленского опровергли в Москве
В Москве опровергли слова вице-премьер-министра  и министра экономики Алексея Любченко о том, что подготовка к встрече президент Украины Владимира Зеленского с лидером РФ Владимиром Путиным идет на высоком уровне.
Сегодня, 16:2569
7 Днів