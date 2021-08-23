Все, что нужно знать о хранении автомобильной резины

Вопрос хранения резины актуален для каждого автовладельца. Несоблюдение правил приводит к тому, что автомобильные покрышки теряют свои качества. Снижается их ресурс эксплуатации, что в целом может отразиться на безопасности водителя и пассажиров. В критических ситуациях и при выполнении маневров возможна потеря управляемости авто.

Но всех этих проблем можно избежать, соблюдая правила эксплуатации и хранения резины. Если шины R18 хранятся на дисках, их не рекомендуется располагать вертикально. Оптимальный вариант - разместить резину горизонтально на деревянном поддоне. Также можно укладывать покрышки друг на друга. Если есть необходимость экономии места, колеса можно подвесить за диски к потолку. Трос должен быть мягкий, чтобы не повредить обод.

Что касается хранения резины без дисков, то ее размещение допускается только вертикальным образом. При этом не забывайте как минимум раз в месяц проворачивать покрышки, чтобы предотвратить их деформирование. Шины без дисков нельзя подвешивать и укладывать друг на друга.

Как нельзя хранить резину

Основные моменты, которые нужно соблюдать:

Не допускается консервация резины на незастекленном балконе. Воздействие низких температур, порывов ветра, высокая влажность - все это приводит к преждевременному износу покрышек. Не рекомендуется хранение в тамбуре или на лестничной клетке в подъезде. Для покрышек это не страшно, но нарушаются требования пожарной безопасности. Не допускается размещение колес рядом с батареями, в неотапливаемых помещениях. В таком случае качество поверхности шин нарушается. Снижаются эксплуатационные качества колес и ухудшаются их характеристики. Нельзя складывать покрышки на поддонах с острыми краями. Неаккуратные действия могут привести к повреждению резины.

Перед консервацией зимние шины необходимо очистить, удалить все следы загрязнений и промыть. В холодное время года дороги обрабатываются различными химикатами и реагентами, поэтому мойка обязательна. Тем, кто не использует свой транспорт зимой и хранит авто в гараже, рекомендуется приподнять авто на деревянные брусья или доски. Благодаря этому вы снизите нагрузку на покрышки, что позволит увеличить их ресурс эксплуатации.

Оптимальным местом для хранения является сухое и отапливаемое помещение с ровным полом. Можно сложить колеса на балконе при условии, что он застеклен и отапливается. В принципе, для этого подойдет любое место, где не будет температурных перепадов и солнечных лучей. Складируйте колеса подальше от химических веществ и реагентов.