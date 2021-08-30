Какие отличия в поколениях Фристайл Либре 2 и Фристайл Либре – медмагазин «Diamarket.com.ua»

Людям, вынужденным вести круглосуточный мониторинг глюкозы по причине диабета, медики настоятельно рекомендуют приобрести систему сенсорного контроля Фристайл Либре https://diamarket.com.ua/g38796715-freestyle-libre. С помощью этой инновационной разработки данные о концентрации глюкозы считываются при использовании сенсорного датчика. Это гораздо удобнее, быстрее и не доставляет человеку даже малейшей боли и дискомфорта.

Новинка рынка – Фристайл Либре 2 поколения

На всевозможных тематических форумах о диабете уже активно обсуждается появление очередной новинки – системы Фристайл Либре 2 поколения. Это улучшенная версия предыдущего устройства, имеющая более широкий функционал и высокую точность измерений.

Система второго поколения, как и первая версия устройства, включает водонепроницаемый сенсорный датчик, способный считывать необходимую информацию за считанные секунды. Данные о результатах исследования выводятся на экран прибора, фиксируются в электронной памяти устройства. Для точного мониторинга система проводит измерения непрерывно, что помогает понять причины несоответствия симптомов диабета с результатами исследования на глюкометре. Датчик можно устанавливать на срок до 2-х недель, при этом он не требует калибровки, начинает работу сразу же после включения.

Новиной второй системы стала функция звукового оповещения о критических показателях глюкозы. Это особенно актуально для тех, кто только недавно столкнулся с самоконтролем диабета, и еще не научился распознавать опасные показатели сахара по самочувствию.

Преимущества системы сенсорного контроля Фристайл Либре

Как и датчик первого поколения, Фристайл Либре 2 быстро полюбилась диабетикам ввиду таких преимуществ устройства:

· незаметность ношения благодаря компактному размеру;

· улучшенные показатели водонепроницаемости;

· возможность замены раз в 2 недели, а не 7-10 дней, как это было ранее;

· отсутствие необходимости в калибровке и кодировке;

· автоматическое сохранение показателей глюкозы в электронном дневнике.

Сенсорный контроль глюкозы станет оптимальным решением для диабетиков, страдающих частой гликемией, а также при резких скачках диагностических показателей. В магазине Диамаркет можно приобрести системы Фристайл Либре 1 и 2 поколения по доступным ценам, все устройства качественные и надежные.