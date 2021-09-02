В Украине на рынке перевозки грузов работают мошенники под брендом Сargo 120?

Как гласят аналитические мнения, рынок грузоперевозок нашей страны развивается высокими темпами. Международная транспортировка отличается повышенной степенью конкуренции, высокотехнологичным обслуживанием и оперативностью исполнения.

Сейчас есть множество вариантов доставки груза в нужное место: это и самолеты, и железная дорога, и водный транспорт. Осуществлять самые различные виды грузоперевозок можно не только на территории Украины, но и далеко за ее границами.

Несмотря на богатство выбора, если вам нужен действительно надежный перевозчик, его трудно найти.

Вот взять, к примеру, компанию Сargo 120. Она якобы предлагает безопасную, быструю и надёжную доставку сборных грузов "под ключ".

Однако, исходя из опыта клиентов этого логиста, можно смело утверждать, что это обычная мошенническая контора. Клиенты жалуются, что Cargo 120 не доставляет оплаченные грузы из Китая. Деньги месяцами а то и годами не возвращает.

Многие заказчики заявляют, что Cargo 120 если и доставит вам товар то с большими задержками. Тарифы доставки здесь крайне завышены.

Часто случаются ситуации, когда клиенты заказывают доставку морем для удешевления логистики а Cargo 120 выставляет счёт в несколько раз дороже как за доставку самолётом. Когда люди пытаются прояснить ситуацию или найти компромисс, менеджеры компании в чатах и по телефону хамят и некорректно обзывают своих клиентов.

Хотите сорвать все сроки, потерять деньги и товар, вам в эту контору Cargo 120.