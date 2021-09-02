 

В Украине на рынке перевозки грузов работают мошенники под брендом Сargo 120?

Досуг Сегодня, 16:5483
В Украине на рынке перевозки грузов работают мошенники под брендом Сargo 120?

Как гласят аналитические мнения, рынок грузоперевозок нашей страны развивается высокими темпами. Международная транспортировка отличается повышенной степенью конкуренции, высокотехнологичным обслуживанием и оперативностью исполнения.

Сейчас есть множество вариантов доставки груза в нужное место: это и самолеты, и железная дорога, и водный транспорт. Осуществлять самые различные виды грузоперевозок можно не только на территории Украины, но и далеко за ее границами.

Несмотря на богатство выбора, если вам нужен действительно надежный перевозчик, его трудно найти.

Вот взять, к примеру, компанию Сargo 120. Она якобы предлагает безопасную, быструю и надёжную доставку сборных грузов "под ключ".

В Украине на рынке перевозки грузов работают мошенники под брендом Сargo 120?

 

Однако, исходя из опыта клиентов этого логиста, можно смело утверждать, что это обычная мошенническая контора. Клиенты жалуются, что Cargo 120 не доставляет оплаченные грузы из Китая. Деньги месяцами а то и годами не возвращает.

Многие заказчики заявляют, что Cargo 120 если и доставит вам товар то с большими задержками. Тарифы доставки здесь крайне завышены.

Часто случаются ситуации, когда клиенты заказывают доставку морем для удешевления логистики а Cargo 120 выставляет счёт в несколько раз дороже как за доставку самолётом. Когда люди пытаются прояснить ситуацию или найти компромисс, менеджеры компании в чатах и по телефону хамят и некорректно обзывают своих клиентов.

Хотите сорвать все сроки, потерять деньги и товар, вам в эту контору Cargo 120.

 

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: cargo120, логистика, перевозки, китай  
В Украине на рынке перевозки грузов работают мошенники под брендом Сargo 120?
В Украине на рынке перевозки грузов работают мошенники под брендом Сargo 120?
Какие отличия в поколениях Фристайл Либре 2 и Фристайл Либре – медмагазин «Diamarket.com.ua»
Какие отличия в поколениях Фристайл Либре 2 и Фристайл Либре – медмагазин «Diamarket.com.ua»
Все, что нужно знать о хранении автомобильной резины
Все, что нужно знать о хранении автомобильной резины
Где в Бердянске заказать вкусную пиццу с бесплатной доставкой?
Где в Бердянске заказать вкусную пиццу с бесплатной доставкой?
Индустрия мемов: как на них заработать?
Индустрия мемов: как на них заработать?
5 плюсов в пользу школьной формы
5 плюсов в пользу школьной формы
Конвейрное оборудования для сыпучих материалов
Конвейрное оборудования для сыпучих материалов
Где купить хороший пылесос в Украине
Где купить хороший пылесос в Украине
Выбор специалистов для бурения скважины
Выбор специалистов для бурения скважины
Химия и пищевые добавки от MegaChem
Химия и пищевые добавки от MegaChem
Этапы профессиональной гигиены ротовой полости
Этапы профессиональной гигиены ротовой полости
Запчасти для бытовой техники - выгоды покупки и гарантии
Запчасти для бытовой техники - выгоды покупки и гарантии

Новости по теме

Где в Бердянске заказать вкусную пиццу с бесплатной доставкой?
Где в Бердянске заказать вкусную пиццу с бесплатной доставкой?
2-сен-2021, 16:12
Нафтогаз повысил цену на газ на сентябрь
Нафтогаз повысил цену на газ на сентябрь
30-авг-2021, 13:04
Оборудование для разлива и хранения питьевой воды: где купить
Оборудование для разлива и хранения питьевой воды: где купить
23-авг-2021, 20:09
Краткий обзор интернет-магазина Kalibri
Краткий обзор интернет-магазина Kalibri
13-июл-2021, 22:35
Локатор – украинский онлайн-справочник для пользователей и владельцев бизнеса
Локатор – украинский онлайн-справочник для пользователей и владельцев бизнеса
13-июл-2021, 10:57

Последние новости

16:50
События
После столкновения поезда и микроавтобуса в Турции погибли шесть человек
14:27
События
В Киеве после ДТП загорелось авто, водителя спасти не удалось
12:38
События
Первую в мире ДНК-вакцину от Covid-19 разработали в Индии
12:37
События
США видят свою ключевую роль в урегулировании конфликта на Донбассе
12:35
События
Ученик гимназии прямо на уроке пережил клиническую смерть в Запорожье
10:38
События
Власти Британии приняли протокол действий в случае смерти Елизаветы II
10:28
События
В Окленде количество жертв теракта возросло до семи человек
10:21
События
После победы талибов впервые в Афганистане состоялся матч по самому популярному виду спорта в стране
10:18
События
"Шаману" из Аризоны штурмовавшему Капитолий грозит 20 лет тюрьмы
10:16
События
В яде двухметровой гадюки в Бразилии нашли молекулу, подавляющую размножение коронавируса
10:14
События
В киевском костеле при пожаре сгорел последний в Европе духовой орган
10:04
События
Канал Куата Ахметова, который кошмарил русскоязычных в Казахстане заблокировал YouTube
09:48
События
Советник Зеленского из США уверяет, что бесплатно организовал для него более 40 встреч
09:46
События
Документы о терактах 11 сентября 2001 года решил рассекретить Байден
09:28
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 4 сентября 2021
Вчера, 2021-09-03
21:44
События
В окрестностях курортного Сочи в начале сентября выпал первый снег
21:38
События
В Бразилии после снегопадов цены на сахар достигли четырехлетнего максимума
21:31
События
О захвате Панджшера сообщили талибы, но во "Фронте сопротивления" это опровергли
19:44
События
Что написано в плане на $227 млрд, который Зеленский предложил США
19:40
Политика
Заморозить оклады судей предложила "Слуга народа" Третьякова

Новости ТОП-7

В Кремле рассказали о судьбе мальчика, поправившего историческую ошибку Путина3066
Как школы в Украине обходят запрет на русский язык2406
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 2 сентября 20211761
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 3 сентября 20211138
Помощник нардепа от "Слуги народа" предлагал копам "отсосать х@й"994
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 4 сентября 2021670
Зеленскому в Штатах подарили книгу "Лёгкая черепно-мозговая травма". МИД России уже троллит592

Досуг

В Украине на рынке перевозки грузов работают мошенники под брендом Сargo 120?
В Украине на рынке перевозки грузов работают мошенники под брендом Сargo 120?
Как гласят аналитические мнения, рынок грузоперевозок нашей страны развивается высокими темпами.
Сегодня, 16:5484
Какие отличия в поколениях Фристайл Либре 2 и Фристайл Либре – медмагазин «Diamarket.com.ua»
Какие отличия в поколениях Фристайл Либре 2 и Фристайл Либре – медмагазин «Diamarket.com.ua»
Людям, вынужденным вести круглосуточный мониторинг глюкозы по причине диабета, медики настоятельно рекомендуют приобрести систему сенсорного контроля Фристайл Либре.
2-сен-2021, 18:10230
Все, что нужно знать о хранении автомобильной резины
Все, что нужно знать о хранении автомобильной резины
Вопрос хранения резины актуален для каждого автовладельца. Несоблюдение правил приводит к тому, что автомобильные покрышки теряют свои качества. Снижается их ресурс эксплуатации, что в целом может отразиться на безопасности водителя и пассажиров.
2-сен-2021, 16:51208
Где в Бердянске заказать вкусную пиццу с бесплатной доставкой?
Где в Бердянске заказать вкусную пиццу с бесплатной доставкой?
Курортный сезон у бердянских предпринимателей является основным временем для заработка. Главные аспекты туристического сервиса — это транспорт, жилье и питание. Бесплатную доставку качественных блюд в городе осуществляет несколько заведений.
2-сен-2021, 16:12186
Индустрия мемов: как на них заработать?
Индустрия мемов: как на них заработать?
Что такое мемы? Это саркастичная, ироничная, а иногда и неприличная картинка, которую отправляют друг другу пользователи социальных сетей во время общения. Мемы привносят разнообразие в контент. 
2-сен-2021, 16:00143
5 плюсов в пользу школьной формы
5 плюсов в пользу школьной формы
Является ли школьная форма обязательной? Это вопрос всегда актуален, и для многих родителей является основополагающим при выборе одежды для школы. Покупать форму или можно обойтись без нее?
2-сен-2021, 12:27216

События

После столкновения поезда и микроавтобуса в Турции погибли шесть человек
После столкновения поезда и микроавтобуса в Турции погибли шесть человек
В районе города Люлебургаз (провинция Текирдаг на северо-западе Турции - Ред.) в результате столкновения поезда и микроавтобуса погибли шесть человек, тяжело пострадали семь.
Сегодня, 16:5053
В Киеве после ДТП загорелось авто, водителя спасти не удалось
В Киеве после ДТП загорелось авто, водителя спасти не удалось
В ночь на субботу, 4 сентября, на Гостомельском шоссе в Голосеевском районе Киева произошло лобовое столкновение легковых авто, после чего машина марки Fiat с водителем внутри вспыхнула, как спичка, передает "УНН".
Сегодня, 14:2762
Первую в мире ДНК-вакцину от Covid-19 разработали в Индии
Первую в мире ДНК-вакцину от Covid-19 разработали в Индии
В Индии одобрили вакцину против Covid-19, которая с помощью кольцевой цепочки ДНК защищает иммунную систему организма человека от вируса SARS-CoV-2.
Сегодня, 12:3874
США видят свою ключевую роль в урегулировании конфликта на Донбассе
США видят свою ключевую роль в урегулировании конфликта на Донбассе
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Соединенные Штаты намерены участвовать в решении конфликта на Донбассе и видят свою роль ключевой в этом вопросе.
Сегодня, 12:3783
Ученик гимназии прямо на уроке пережил клиническую смерть в Запорожье
Ученик гимназии прямо на уроке пережил клиническую смерть в Запорожье
В Запорожье ученик гимназии №8 прямо во время учебного процесса пережил клиническую смерть. 
Сегодня, 12:3585
Власти Британии приняли протокол действий в случае смерти Елизаветы II
Власти Британии приняли протокол действий в случае смерти Елизаветы II
Власти Великобритании уже приняли определенный план в случае, если королева страны Елизаветы II умрет.
Сегодня, 10:38106
7 Днів