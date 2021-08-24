Аренда автомобиля для организации семейного досуга

Практика подтверждает, что ничто так не способствует незабываемому времяпровождению, как предстоящее путешествие. Да, именно совместная поездка и общий досуг – это маленький секрет того, как сделать праздники по-настоящему радостными и незабываемыми.

Конечно, для реализации таких планов необходима одна деталь – наличие автомобиля. И спешим заверить: совсем не страшно, если на данный момент транспортное средство у вас отсутствует. Существует другой вариант – вполне достойный и весьма цивилизованный, более того, очень популярен во всех развитых странах мира и вполне доступный и в нашей стране. Речь идет о такой услуге, как аренда автомобиля в Киеве.

РентДрайв: 15 лет опыта в сфере автопроката

Эта компания (сайт rentdrive.ua) работает на рынке проката автомобилей более 15-ти лет. Согласитесь, не малый срок для того, чтобы уверенно стать на ноги и занять достойное место в этой нише.

Годы работы принесли самое главное – ценнейший опыт и отличную репутацию, и в среде деловых партнеров, и в сообществе пользователей. Конечно, важную роль играет и уровень сервиса – достойный выбор и качественное состояние автомобилей, профессионализм сотрудников, оперативность и квалифицированность обслуживания.

Но самое главное – это желание расти и развиваться, искать новые пути в продвижении, твердое намерение сделать сервис максимально интересным и полезным конечному пользователю. Казалось бы – все так элементарно в теории, но поверьте – все так непросто на практике.

Автопарк – на любой вкус и цвет!

Главный совет каждому соискателю авто в аренду: предварительно определитесь с желаемым классом автомобиля. Так вы значительно упростите себе выбор, а заодно – получите больше времени на тщательный осмотр определенного класса автомобилей. Для этого ответьте всего лишь на один вопрос: для какой конкретной цели вам нужен автомобиль?

Чтобы быстро, шустро и экономно передвигаться по городу – добро пожаловать в эконом-класс ; если любите более комфортные автомобили, то вперед – в средний класс ; когда в приоритете – престиж, то двигайтесь в бизнес-класс ; если надо произвести впечатление и выглядеть ярко – к вашим услугам VIP-класс ; выразить свою индивидуальность можно, выбрав кабриолет или купе ; для большой семьи или компании, для дальней дороги или путешествия – только минивен !

Прокат авто в Киеве – преимущества компании «РентДрайв»

Наличие отличного автопарка – это свобода выбора для клиента. В РентДрайв всегда можно подобрать автомобиль, согласно желаемым параметрам. Но наличие отличных «лошадок» - это, если честно, еще не всё. Важная составляющая работы – это высокое качество услуг, в числе которых – наличие актуальных программ лояльности, акционных предложений и, например, такого уникального рыночного предложения, как специальный акционный тариф – до -35% при пробеге 150 км/сутки.

5 фактов о компании «РентДрайв»:

- Круглосуточная поддержка 24/7 – без выходных и праздников

- Гарантия круглосуточной профессиональной поддержки в дороге

- Быстрое и оперативное оформление авто – выезд авто за 15 минут

- Страховка КАСКО покрывает все риски

- Каждому клиенту – индивидуальное сопровождение и максимальное оснащение автомобиля (при желании).