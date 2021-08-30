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Досуг Сегодня, 16:1958
Разумков раскритиковал идею Арестовича переименовать страну в Русь-Украину

Спикер парламента Дмитрий Разумков не поддерживает идею советника главы Офиса Зеленского Алексея Арестовича о переименовании Украины в Русь-Украину. 

Об этом Разумков заявил в ходе брифинга 6 сентября.

"Иногда лучше жевать, чем говорить... Мы с вами живем в стране Украина, и я думаю, это устраивает 99,9% граждан. Играться с названием страны, тем более пытаться на этом как-то хайпануть – это точно не государственная позиция. Не знаю, в каком состоянии люди дают комментарии", - сказал Разумков.

Он также добавил, что информации о том, что в Офисе президента готовится такой законопроект, у него нет, и он надеется, что это фейк.

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Теги: news, новости, Украина, Разумков, 7dniv, 7dnivinfo  
Разумков раскритиковал идею Арестовича переименовать страну в Русь-Украину
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