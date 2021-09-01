Будущее за солнечной энергетикой. Солнечные станции Soncedar

За солнечной энергетикой будущее. Многие компании, даже такие, как «ДТЭК», стараются полностью перейти на экологически чистые источники энергии. Другие же, строят станции под собственное потребление, чтоб экономить на электроэнергии и обеспечивать свой бизнес столь нужным ресурсом.

Компания Soncedar занимается солнечной энергетикой и строительством СЭС под ключ с 2018 года. За время работы они приобрели более восьми ста счастливых клиентов и на то есть причины. Не только популярность на экологически чистые продукты и осознанное потребление сыграло роль. Во всем мире все больше и больше развивается направления солнечной энергетики. Солнечные электростанции — не просто способ стать энергонезависимым, а возможность зарабатывать до 8500$ за сезон, по программе «зеленый» тариф, которая гарантирована государством Украины. Ответственное отношение к строительству СЭС, выявление потребностей и целей постройки, реализация нужд клиента, а не продажа дорогого оборудования, с целью заработка — вот основная причина хорошей репутации компании Сонцедар.

Солнечные станции от Soncedar



В данный момент, Soncedar. первая фирма на рынке Украины, которая выпускает личный бренд солнечных батарей «Golden Energy» на китайских заводах, которые имеют все нужные европейские сертификаты качества и соответствия продукции. По этому, всё оборудование имеет линейную гарантию сроком в двадцать пять лет, а сами СЭС, при должном уходе и обслуживании, работают 30-35 лет, в среднем.

Не важно, какой тип станции выберете Вы: под «зеленый» тариф или для собственного потребления, чтоб Ваш бизнес был энергонезависимым. В любом случае, Вы принимаете правильно решение. Цены на коммунальные услуги растут и это неизбежно, но есть выбор: платить за свет и быть зависимым от отключения подачи электроэнергии или обрести независимость, которая гарантирует стабильность.

Строительство СЭС под ключ

Это понятие включает в себя: помощь в выборе оборудования; подбор мощности, для реализации потребностей заказчика; инженерное проектирование; доставка оборудования на объект и его последующий монтаж, а так же оформление всех нужных документов, для легализации СЭС. В итоге, Вы получаете готовую, полностью работающую станцию, которая окупит себя сроком до трех лет.

Если Вы хотите обеспечить будущее для себя и своих детей, то стоит задуматься о подкупе солнечной станции, которая может приносить доход до 255000$ за период своей работы.

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