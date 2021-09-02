Автостекла: что следует знать о правильной замене?

Замена лобового стекла в автомобиле кажется сложной задачей. Для любителя это может оказаться непосильным делом, поскольку требует использования профессиональных инструментов и правильной техники, наработанной за годы опыта. Также следует выбрать автостекла Киев от https://carglass.ua/ самого высокого качества, чтобы со временем не пришлось снова заменять этот элемент. Не стоит экономить на автостекле — это залог безопасной эксплуатации транспортного средства.

Замена стекол в машине - что стоит знать?

Мало кто осознает, что автомобильные стекла, особенно лобовое, играют очень важную роль. Это важнейшие конструктивные элементы кузова, которые предназначены для защиты людей, путешествующих в автомобиле, от многих внешних факторов. Правильно установленное лобовое стекло гарантирует безопасность пассажиров и водителя, а также других участников дорожного движения. Автостекло должно отвечать всем требования конструкционной прочности и безопасности для элементов автомобиля.

Сложно ли заменить лобовое стекло в машине?

Самостоятельная замена лобового стекла в автомобиле может оказаться дороже, чем услуга в профессиональной мастерской. Несмотря на то, что задача кажется не очень сложной, она может оказаться довольно проблематичной, особенно в более крупных автомобилях. Первая и серьезная проблема — удаление старого стекла и его остатков в виде клея и других герметиков. Кроме того, необходимо избавиться от скопившейся за годы грязи, которая остается в углублениях и щелях. Без тщательной очистки нет смысла вставлять новый элемент — такой подход чреват протечками и влагой в машине.

Возможные проблемы при неправильной установке стекла

Однако может быть проблематично удалить старое лобовое стекло таким образом, чтобы оно больше не ломалось и не наносило серьезных повреждений обивке или приборной панели. Это сложная задача, потому что одно резкое движение может привести к тому, что стекло раскрошится на мелкие кусочки, которые будет сложно удалить из салона автомобиля.

Очень часто возникают ситуации, когда неправильная сборка приводит к:

протечкам,

появлению влаги,

характерному свисту, что особенно неприятно при движении на большой скорости.

Плохо подогнанный элемент может вызвать ржавчину кузова автомобиля, особенно вокруг лобового стекла. Не менее большой проблемой является исправное функционирование системы отопления, что будет тесно связано со скоростью испарения конденсата с лобового стекла. Регулировка правильной температуры в салоне может оказаться хлопотной, особенно в осенне-зимний период, когда окна в автомобиле запотевают.

Из-за неправильной установки стекло может растрескаться. Следует помнить, что при каждом маневре интенсивно работает весь кузов автомобиля, поэтому так важно правильно закрепить элемент на своем месте.

Неправильная установка может привести к серьезным проблемам, связанным с правильным развертыванием подушки безопасности в случае дорожно-транспортного происшествия.

Также стоит знать, что замена лобового стекла в обездвиживает автомобиль как минимум на 24 часа после установки. Только по истечении рекомендованного времени клей должным образом затвердеет, и водитель сможет безопасно эксплуатировать его, не опасаясь случайного отслоения герметика.

После завершения процесса замены сотрудник установит на место все ранее разобранные элементы. Установив новое стекло, стоит инвестировать в новые автомобильные дворники, которые лучше справятся с отводом воды, что дополнительно повысит комфорт вождения.