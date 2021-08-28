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Досуг Вчера, 23:1260
Фотоелектричні панелі — факти та міфи

Навколо сонячних панелей снують безліч цікавих фактів і міфів. Технологічні досягнення на ринку дали змогу розв’язати найнагальніші проблеми, що стояли перед цією технологією. Тому варто подивитися, як виглядає галузь сьогодні та що вона може нам запропонувати.

  • Фотогальваніка — це технологія епохи підкорення космосу. Спочатку вона використовувалася для живлення супутників. А сьогодні сонячна панель 500 Вт https://www.solargarden.com.ua/product-category/sonyachni-paneli-vid-500-vt/ стала доступною кожному.
  • Багато хто з нас уже в дитинстві володіли сонячною панеллю. Вона містилась… у кишенькових калькуляторах. З її допомогою вони можуть працювати абсолютно без батареї.
  • Фотогальваніка має вирішальне значення для медицини в країнах, що розвиваються. З її допомогою можна створювати холодильники для вакцин і транспортувати в них ліки.
  • Сонячну енергію чекає світле майбутнє — розроблювані технології включають фотоелектричні фарби, тканини та віконне скло.
  • В Австралії сонячні панелі настільки популярні, що на кожного жителя припадає понад одна панель.
  • У 2015 році 1 % енергії, виробленої у світі, було отримано з фотогальваніки. Станом на 2021 рік, деякі країни покривають понад 10 % від своїх потреб в енергії сонцем.

Сонячні панелі не вимагають змін у конструкції даху

Панелі на похилих дахах встановлюються на спеціальні монтажні рейки, які кріпляться до крокв даху. За такого рішенні напруга розподіляється на опорну конструкцію будівлі. Залежно від покрівлі можна вказати кілька способів монтажу:

  • для листового металу рейки кріпляться до крокв за допомогою гвинтів;
  • для керамічної черепиці використовуються регульовані кронштейни, прикріплені до крокв;
  • посилений трапецієподібний лист дає можливість безпосередньо встановлювати на нього рейки за допомогою саморізів. Самі панелі монтуються за допомогою затискачів.

Панелі можуть на 100 % покрити потребу в електриці

Середньостатистичний будинок споживає 2786 кВт електроенергії на рік. Для нього має бути достатньо установки потужністю 3 — 3,5 кВт. Однак для безпеки варто встановити певний запас енергії, тому популярним варіантом є установки потужністю приблизно 4 кВт. Надлишок енергії, що генерується, може зберігатися в мережі. Його можна забрати вночі, коли панелі не генерують енергію.

Фотоелектричні панелі — факти та міфи

Однак, що робити в ситуації, коли ми хочемо повністю стати незалежними від мережі? Рішення є — це спеціальні батареї, які можуть бути встановлені в будівлі. Вони зберігають надлишкову енергію. У цьому випадку, будинок може бути повністю відключений від мережі та надалі функціонувати самостійно.

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Фотоелектричні панелі — факти та міфи
Фотоелектричні панелі — факти та міфи
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Досуг

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Фотоелектричні панелі — факти та міфи
Навколо сонячних панелей снують безліч цікавих фактів і міфів. Технологічні досягнення на ринку дали змогу розв’язати найнагальніші проблеми, що стояли перед цією технологією. Тому варто подивитися, як виглядає галузь сьогодні та що вона може нам запропонувати.
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