Пластиковыми окнами остекляют постройки и жилые помещения в процессе реконструкции или ремонта. Превосходство пластиковых окон над другими видами окон заключается в том, что окна пластиковые имеют многофункциональную конструкцию и высокий уровень термоизоляции. Пластиковое окно состоит из профильной системы, стеклопакета и фурнитуры. Каждый составляющий элемент играет определенную роль, и чем качественнее он будет, тем выше износостойкость у окна. С составляющими элементами пластиковых окон и правилами правильного выбора оконной конструкции можно ознакомиться далее. Пластиковые окна EVI, которые обладают высоким уровнем термомодернизации и качества, можно приобрести на сайте компании vikna-evi.com.ua.

Профильная оконная конструкция

Основой пластикового окна является профильная конструкция, которая изготавливается из синтетического материала поливинилхлорида. Готовая масса поливинилхлорида поддается плавке, в процессе которой производится профильная конструкция окна. Внутри профильной конструкции находится армированный профиль, который обеспечивает форму конструкции. Оконный профиль изготавливают разного качества:

по уровню прочности;

по типу теплоизоляции материала профиля;

по цвету.

Прочность оконной конструкции обеспечивается с помощью толщины поливинилхлорида и количества камер оконного профиля. Оконный профиль внутри, как правило, полый. Для повышения термостойкости окна полость профиля заполняют утеплительными материалами (минеральная вата, стекловата или металлическое армированное напыление). Если используется максимальная толщина поливинилхлорида, в профильной конструкции делается несколько камер и каждая камера заполняется соответствующим материалом. Максимальная толщина металлопластиковой конструкции и внутреннее утепление профиля обеспечивает высокий уровень термоизоляции. Дополнительная плотность металлоконструкции и термомодернизации окна обеспечивается с помощью ламинирования оконного профиля декоративной пленкой. Декоративная пленка наносится по всей площади оконной конструкции и подоконника, выполняя не только функцию декоративного дополнения окна, но и ударостойкости и термоизоляции оконной конструкции. Профильная конструкция может быть разной по цвету, в зависимости от цвета декоративной пленки, используемой для оклеивания профиля.

Стеклопакеты пластикового окна

В металлоконструкцию для пластикового окна устанавливаются стеклопакеты. Стеклопакет состоит из двух базовых стекол, герметично соединенных между собою. Стеклопакет может состоять из двух или более стекол, образующих камер. По типу камер стеклопакеты бывают:

однокамерные с двумя стеклами;

двухкамерные с тремя стеклами;

трехкамерные с четырьмя стеклами.

Камеры стеклопакета заполняются воздухом или инертным газом аргоном или криптоном. Заполнение камеры стеклопакета газом выполняется с целью обеспечения полной герметичности окна и не влияет на прозрачность стекла. Противоударное стекло имеет внутри противоударное покрытие из специальной пленки. Стеклопакет снаружи может быть покрыт светоотражающей, тонированной или декоративной пленкой. Такой вид пленки ухудшает прозрачность стекла. На стыке стеклопакета с профильной оконной рамой выполняется обработка поверхности герметическим веществом.

Фурнитура на пластиковых окнах

К фурнитуре пластиковых окон относятся навесы, петли, поворотные механизмы и ручка окна. Оконная ручка приводит в действие открывающиеся механизмы окна и регулирует процесс его открытия. Поэтому при выборе пластикового окна, особое внимание нужно уделить оконной фурнитуре. Она должна быть изготовлена из прочного металла, а ручка из пластика высокой плотности. Работу оконной фурнитуры нужно проверять до установки окна, чтобы обеспечить эффективную работу окна после установки. Выбирать оконную продукцию нужно по показателям качества профильной конструкции, стеклопакета и фурнитуры, поскольку длительность эксплуатации окна зависит именно от качества составляющих элементов.