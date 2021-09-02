 

Потрясающий успех украинского блогера Дмитрия Денисюка

Досуг Сегодня, 14:08104
Потрясающий успех украинского блогера Дмитрия Денисюка

Двадцать первый век считается эрой цифровых технологий. В современном мире активно развиваются социальные сети. Многие пользователи научились монетизировать свои хобби. Профессия блогер стала официальной во многих государствах. В связи с этим фактором появилось большое количество интернет-профессий.

Известный украинский блогер Дмитрий Денисюк в своем профиле Instagram https://www.instagram.com/dmytro.smm/ показал как всего лишь за месяц можно получит миллион подписчиков живой аудитории. Инфлюенсер также имеет основную профессию. Он занимается СММ продвижением. Этот парень является автором большей части рекламных баннеров в Instagram, Facebook и других социальных сетях.

Особенности профессии СММ менеджера

В обязанности, которые выполняет специалист по СММ продвижению, входят следующие работы:

  • глобальный анализ конкурентоспособности рынка;
  • выявление целевой аудитории продукта;
  • развитие различных бизнес-проектов в социальных сетях;
  • полное оформление контента в профиле заказчика;
  • увеличение количества аудитории.

Дмитрий Денисюк в своей профиле делится откровенной историей своего становления, как специалиста. Он разрушает стереотипы и доказывает, что иметь высокий заработок независимо от местоположения возможно.

Главные преимущества профессии СММ менеджера

Известный украинский блогер искал свое предназначение на протяжении долгого количества времени. Пока не дошел до того мнения, что реклама является основной часть продаж. Дмитрий начал обучаться новой профессии и со временем изменил свою жизнь кардинально. Он выделил основные преимущества профессии СММ специалиста, среди которых можно отметить основные:

  • большое количество заинтересованных клиентов;
  • возможность быстрого обучения;
  • не требует профильного образования;
  • возможность карьерного роста;
  • удобный график;
  • возможность работать из любой точки мира.

У этой профессии существует один недостаток. К сожалению, не все современные работодатели имеют знания про эту профессию. Дело в том что начинающих специалистов могут недооценивать. Дмитрий Денисюк рассказывает как правильно сотрудник должен поставить себя перед работодателем, а так же как адекватно оценивать выполненную работу.

 

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Денисюк, 7dniv, 7dnivinfo  
Потрясающий успех украинского блогера Дмитрия Денисюка
Потрясающий успех украинского блогера Дмитрия Денисюка
Пластиковые окна
Пластиковые окна
Фотоелектричні панелі — факти та міфи
Фотоелектричні панелі — факти та міфи
Автостекла: что следует знать о правильной замене?
Автостекла: что следует знать о правильной замене?
Будущее за солнечной энергетикой. Солнечные станции Soncedar
Будущее за солнечной энергетикой. Солнечные станции Soncedar
Аренда автомобиля для организации семейного досуга
Аренда автомобиля для организации семейного досуга
В Украине на рынке перевозки грузов работают мошенники под брендом Сargo 120?
В Украине на рынке перевозки грузов работают мошенники под брендом Сargo 120?
Какие отличия в поколениях Фристайл Либре 2 и Фристайл Либре – медмагазин «Diamarket.com.ua»
Какие отличия в поколениях Фристайл Либре 2 и Фристайл Либре – медмагазин «Diamarket.com.ua»
Все, что нужно знать о хранении автомобильной резины
Все, что нужно знать о хранении автомобильной резины
Где в Бердянске заказать вкусную пиццу с бесплатной доставкой?
Где в Бердянске заказать вкусную пиццу с бесплатной доставкой?
Индустрия мемов: как на них заработать?
Индустрия мемов: как на них заработать?
5 плюсов в пользу школьной формы
5 плюсов в пользу школьной формы

Новости по теме

Индустрия мемов: как на них заработать?
Индустрия мемов: как на них заработать?
2-сен-2021, 16:00
Брендирование автобусов: популярные методы и их особенности
Брендирование автобусов: популярные методы и их особенности
13-авг-2021, 18:54
Выбираем лучшие курсы английского языка в Харькове
Выбираем лучшие курсы английского языка в Харькове
9-авг-2021, 21:54
Эквайринг для онлайн-магазина – эффективный инструмент развития
Эквайринг для онлайн-магазина – эффективный инструмент развития
9-авг-2021, 21:51
Спортивный сайт Тribunа.cоm и его страницы в социальных сетях белорусский суд признал экстремистским
Спортивный сайт Тribunа.cоm и его страницы в социальных сетях белорусский суд признал экстремистским
7-авг-2021, 12:32

Последние новости

16:37
Политика
Комитет Рады отказался осуждать санкции СНБО против "Страны"
16:33
Политика
В конце сентября Зеленский снова поедет в США
16:21
События
Охоту на организатора концертов Басты и Моргенштерна объявил обвиняемый в убийстве Стерненко
12:17
Спорт
Япония отказывается проводить клубный чемпионат мира
12:16
События
На 187-метровую башню без страховки поднялся француз протестуя против COVID-паспортов
12:04
События
Зачем "ДНР" и "ЛНР" отменили таможню и будут ли они объединяться
12:03
События
Возле супермаркета в Днепре мужчина выстрелил в покупателя без маски
12:01
Политика
Законопроект, позволяющий иностранцам устраиваться на работу в учреждения здравоохранения появился в Раде
09:31
События
"Троллинг высшего порядка": Гордон предложил переименовать Украину в "Россия-1"
09:29
События
Запретить выплачивать помощь невакцинированным пригрозил мэр Ивано-Франковска
09:22
События
17-летний победитель олимпиад по химии в Беларуси организовал нарколабораторию
08:52
События
Какой карантин введут в Украине с 13 сентября
08:50
События
CNN показал сюжет о "вагнеровцах". Украина получала деньги и помощь от ЦРУ США
08:48
Политика
Байден продлил режим ЧС в США еще на 365 дней
08:47
События
Дмитрий Киселев госпитализирован с коронавирусом
08:45
События
Объявление конкурса для отбора кандидатов в судьи Конституционного суда противоречит Конституции - адвокат
08:41
События
Страдала депрессией, таила обиду 10 лет. Кто такая полтавский Робин Гуд Тая, расстрелявшая учителей из арбалета
08:35
События
В Европе газ из-за скудных запасов в ПХГ стал в полтора раза дороже нефти
08:16
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 8 сентября 2021
Вчера, 2021-09-07
22:27
События
Талибан объявил состав нового правительства Афганистана, в которое вошли только пуштуны

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 7 сентября 20211294
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 6 сентября 20211180
Информацию "Страны" об угрозах Зеленскому подтвердили в пресс-службе СБУ395
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 8 сентября 2021338
Как лоббист-юрист организовывал встречи Зеленского в США314
Нардеп Шуфрич в Раде прокомментировал блокировку "Страны"234
Сроки запуска газопровода "Северный поток - 2" назвали в Nord Stream 2 AG223

Досуг

Потрясающий успех украинского блогера Дмитрия Денисюка
Потрясающий успех украинского блогера Дмитрия Денисюка
Двадцать первый век считается эрой цифровых технологий. В современном мире активно развиваются социальные сети. Многие пользователи научились монетизировать свои хобби.
Сегодня, 14:08105
Пластиковые окна
Пластиковые окна
Пластиковыми окнами остекляют постройки и жилые помещения в процессе реконструкции или ремонта. Превосходство пластиковых окон над другими видами окон заключается в том, что окна пластиковые имеют многофункциональную конструкцию и высокий уровень термоизоляции.
Вчера, 15:10136
Фотоелектричні панелі — факти та міфи
Фотоелектричні панелі — факти та міфи
Навколо сонячних панелей снують безліч цікавих фактів і міфів. Технологічні досягнення на ринку дали змогу розв’язати найнагальніші проблеми, що стояли перед цією технологією. Тому варто подивитися, як виглядає галузь сьогодні та що вона може нам запропонувати.
6-сен-2021, 23:12156
Автостекла: что следует знать о правильной замене?
Автостекла: что следует знать о правильной замене?
Замена лобового стекла в автомобиле кажется сложной задачей. Для любителя это может оказаться непосильным делом, поскольку требует использования профессиональных инструментов и правильной техники, наработанной за годы опыта.
6-сен-2021, 22:36190
Будущее за солнечной энергетикой. Солнечные станции Soncedar
Будущее за солнечной энергетикой. Солнечные станции Soncedar
За солнечной энергетикой будущее. Многие компании, даже такие, как «ДТЭК», стараются полностью перейти на экологически чистые  источники энергии. Другие же, строят станции под собственное потребление, чтоб экономить на электроэнергии и обеспечивать свой бизнес столь
6-сен-2021, 22:33259
Аренда автомобиля для организации семейного досуга
Аренда автомобиля для организации семейного досуга
Для совмесного путешествия необходима одна деталь – наличие автомобиля. Аренда авто в компании РентДрайв в этом поможет!
6-сен-2021, 15:35174

События

Охоту на организатора концертов Басты и Моргенштерна объявил обвиняемый в убийстве Стерненко
Охоту на организатора концертов Басты и Моргенштерна объявил обвиняемый в убийстве Стерненко
Радикал Сергей Стерненко, обвиняемый в убийстве человека, внезапно отреагировал на грядущий приезд в Украину певца Басты, а также российского рэпера Моргенштерна, который объявил о своем туре по Украине в ноябре.
Сегодня, 16:2154
На 187-метровую башню без страховки поднялся француз протестуя против COVID-паспортов
На 187-метровую башню без страховки поднялся француз протестуя против COVID-паспортов
После триумфального подъема экстремала арестовали за то, что он подвергал опасности жизни других людей.
Сегодня, 12:1671
Зачем "ДНР" и "ЛНР" отменили таможню и будут ли они объединяться
Зачем "ДНР" и "ЛНР" отменили таможню и будут ли они объединяться
Вчера "ДНР" и "ЛНР" договорились о снятии таможни между своими территориями. Таможенные посты работали там без малого четыре года, чем вызывали недоумение у местного населения. 
Сегодня, 12:0482
Возле супермаркета в Днепре мужчина выстрелил в покупателя без маски
Возле супермаркета в Днепре мужчина выстрелил в покупателя без маски
В Днепре мужчина выстрелил из револьвера в своего оппонента недалеко от супермаркета. Стрельба произошла из-за того, что первому не понравился покупатель, который был без маски во время пандемии.
Сегодня, 12:0377
"Троллинг высшего порядка": Гордон предложил переименовать Украину в "Россия-1"
"Троллинг высшего порядка": Гордон предложил переименовать Украину в "Россия-1"
Гордон решил пойти по стопам Алексея Арестовича, предложившего переименовать Украину в "Русь-Украину".
Сегодня, 09:31134
Запретить выплачивать помощь невакцинированным пригрозил мэр Ивано-Франковска
Запретить выплачивать помощь невакцинированным пригрозил мэр Ивано-Франковска
Городской глава Руслан Марцинкив считает — если человек не использовал возможность привиться от коронавируса, то ему не стоит рассчитывать на материальную помощь в лечении.
Сегодня, 09:2974
7 Днів