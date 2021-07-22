Компьютерная анестезия при удалении зуба: преимущества методики

Чаще все именно страх перед болью заставляет человека все время откладывать поход к стоматологу, хотя современная стоматология использует целый ряд разнообразных методик и технологий, позволяющих осуществлять лечение, операции и прочие манипуляции в ротовой полости без болевых ощущений и прочего дискомфорта.

Вот, к примеру, удаление зубов в Люмидент проходит с использованием современной компьютерной анестезии STA, благодаря которой пациенты – от мала до велика – во время лечения не ощущают ни боли, ни какого-либо другого дискомфорта. И уже в последующих посещениях стоматологической клиники страх перед дантистом исчезает вообще, и это важно!

В чем «фишка» компьютерной анестезии СТА?

На данный час компьютерную анестезию STA используют исключительно в стоматологии (хотя есть все предпосылки к тому, что данную технологию будут активно применять и в хирургии). Разработана система в США и предусматривает использование специального прибора, состоящего из аппарата, трубки с тоненькой иголкой.

Благодаря данному устройству врач-стоматолог имеет возможность контролировать подачу препарата для обезболивания полностью в автоматическом режиме. При этом специалист имеет возможность предварительно выбирать нужную опцию для правильного обезболивания той или иной зоны полости рта.

Более того, компьютерная анестезия STA позволяет стоматологам выбирать любой обезболивающий препарат – дабы добиться желаемого результата.

Ключевые преимущества компьютерной анестезии

Кроме того, что стоматолог полностью контролирует процесс обезболивания нужного участка полости рта, компьютерная анестезия СТА имеет целый ряд других плюсов, среди которых:

Высокая эффективность применения: пациенты во время удаления зуба или других манипуляций не ощущаю боль и другой дискомфорт, что позволяет обеспечить оптимальный процесс лечения;

Мгновенное действие. Если при традиционном способе обезболивания нужно выждать некоторое время, пока препарат начнет действовать, то при компьютерной анестезии эффект обезболивания настает мгновенно, следовательно, врач может приступить к лечению сразу же после ввода препарата;

Максимально точный расчет препарата. Аппарат STA дозирует обезболивающее в автоматическом режиме, таким образом, полностью исключается передозировка и прочие подобные моменты с негативными последствиями;

Можно использовать для лечения зубов у беременных и людей с проблемами сердечнососудистой системы;

Полное отсутствие онемения лица и языка, препарат действует исключительно на нужную зону ротовой полости.

И еще один важный момент: эффективность компьютерного обезболивания позволяет пациенту чувствовать себя максимально комфортно, а врачу-стоматологу спокойно и качественно выполнять свою роботу. Это крайне важно, а особенно, когда речь идет об удалении зуба.

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