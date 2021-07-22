 

Компьютерная анестезия при удалении зуба: преимущества методики

Досуг Сегодня, 14:090
Компьютерная анестезия при удалении зуба: преимущества методики

Чаще все именно страх перед болью заставляет человека все время откладывать поход к стоматологу, хотя современная стоматология использует целый ряд разнообразных методик и технологий, позволяющих осуществлять лечение, операции и прочие манипуляции в ротовой полости без болевых ощущений и прочего дискомфорта.

Вот, к примеру, удаление зубов в Люмидент проходит с использованием современной компьютерной анестезии STA, благодаря которой пациенты – от мала до велика – во время лечения не ощущают ни боли, ни какого-либо другого дискомфорта. И уже в последующих посещениях стоматологической клиники страх перед дантистом исчезает вообще, и это важно!

В чем «фишка» компьютерной анестезии СТА?

На данный час компьютерную анестезию STA  используют исключительно в стоматологии (хотя есть все предпосылки к тому, что данную технологию будут активно применять и в хирургии). Разработана система в США и предусматривает использование специального прибора, состоящего из аппарата, трубки с тоненькой иголкой.

Благодаря данному устройству врач-стоматолог имеет возможность контролировать подачу препарата для обезболивания полностью в автоматическом режиме. При этом специалист имеет возможность предварительно выбирать нужную опцию для правильного обезболивания той или иной зоны полости рта.

Более того, компьютерная анестезия STA позволяет стоматологам выбирать любой обезболивающий препарат – дабы добиться желаемого результата.

Компьютерная анестезия при удалении зуба: преимущества методики

Ключевые преимущества компьютерной анестезии

Кроме того, что стоматолог полностью контролирует процесс обезболивания нужного участка полости рта, компьютерная анестезия СТА имеет целый ряд других плюсов, среди которых:

  • Высокая эффективность применения: пациенты во время удаления зуба или других манипуляций не ощущаю боль и другой дискомфорт, что позволяет обеспечить оптимальный процесс лечения;
  • Мгновенное действие. Если при традиционном способе обезболивания нужно выждать некоторое время, пока препарат начнет действовать, то при компьютерной анестезии эффект обезболивания настает мгновенно, следовательно, врач может приступить к лечению сразу же после ввода препарата;
  • Максимально точный расчет препарата. Аппарат STA дозирует обезболивающее в автоматическом режиме, таким образом, полностью исключается передозировка и прочие подобные моменты с негативными последствиями;
  • Можно использовать для лечения зубов у беременных и людей с проблемами сердечнососудистой системы;
  • Полное отсутствие онемения лица и языка, препарат действует исключительно на нужную зону ротовой полости.

И еще один важный момент: эффективность компьютерного обезболивания позволяет пациенту чувствовать себя максимально комфортно, а врачу-стоматологу спокойно и качественно выполнять свою роботу. Это крайне важно, а особенно, когда речь идет об удалении зуба.

Если вы желаете узнать более подробно о компьютерной анестезии STA, в частности, о стоимости услуг, такую информацию можно получить, перейдя по ссылке https://www.lumident.kiev.ua/price - на сайте клиники Lumident вы получите ответы на все вопросы, касающиеся стоматологического лечения!

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, компьютерная, анестезия, 7dniv, 7dnivinfo  
Компьютерная анестезия при удалении зуба: преимущества методики
Компьютерная анестезия при удалении зуба: преимущества методики
Потрясающий успех украинского блогера Дмитрия Денисюка
Потрясающий успех украинского блогера Дмитрия Денисюка
Пластиковые окна
Пластиковые окна
Фотоелектричні панелі — факти та міфи
Фотоелектричні панелі — факти та міфи
Автостекла: что следует знать о правильной замене?
Автостекла: что следует знать о правильной замене?
Будущее за солнечной энергетикой. Солнечные станции Soncedar
Будущее за солнечной энергетикой. Солнечные станции Soncedar
Аренда автомобиля для организации семейного досуга
Аренда автомобиля для организации семейного досуга
В Украине на рынке перевозки грузов работают мошенники под брендом Сargo 120?
В Украине на рынке перевозки грузов работают мошенники под брендом Сargo 120?
Какие отличия в поколениях Фристайл Либре 2 и Фристайл Либре – медмагазин «Diamarket.com.ua»
Какие отличия в поколениях Фристайл Либре 2 и Фристайл Либре – медмагазин «Diamarket.com.ua»
Все, что нужно знать о хранении автомобильной резины
Все, что нужно знать о хранении автомобильной резины
Где в Бердянске заказать вкусную пиццу с бесплатной доставкой?
Где в Бердянске заказать вкусную пиццу с бесплатной доставкой?
Индустрия мемов: как на них заработать?
Индустрия мемов: как на них заработать?

Новости по теме

Лечение зубов под микроскопом
Лечение зубов под микроскопом
22-июл-2021, 15:07
Исправление прикуса с помощью брекетов: 5 главных преимуществ
Исправление прикуса с помощью брекетов: 5 главных преимуществ
24-авг-2021, 12:04
Этапы профессиональной гигиены ротовой полости
Этапы профессиональной гигиены ротовой полости
31-авг-2021, 18:11
Эпиляция александритовым лазером: почему это лучший вариант
Эпиляция александритовым лазером: почему это лучший вариант
23-июл-2021, 14:11
Что такое ирригатор и как им пользоваться?
Что такое ирригатор и как им пользоваться?
29-июл-2021, 17:24

Последние новости

12:41
События
В российском модуле "Звезда" на МКС сработала пожарная сигнализация
12:38
Политика
За "Слугу народа" Клочко, чья мама купила дом, авто и участок за 14,5 миллионов заступился Разумков
10:41
События
Экс-министр экономики призвал граждан самим копить на пенсию
10:38
Политика
С Путиным на полях Генассамблеи ООН может пересечься Зеленский
09:59
События
ФСБ задержала родственника первого зама главы МИД Украины
09:47
События
Транзит газа через территорию Украины после 2024 года обсудили Россия и Германия
09:45
События
Арестович обиделся на критику идеи переименования Украины в Русь-Украину
08:41
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 9 сентября 2021
Вчера, 2021-09-08
22:30
События
Китай предоставит Афганистану пакет срочной помощи на $30 миллионов
21:25
События
Первые 70 миллионов выделили на Президентский университет Зеленского
19:07
События
Транзит газа по "Северному потоку-2" начнется 1 октября - Bloomberg
19:04
События
Женщинам Афганистана заниматься спортом запретили талибы
19:02
События
Под арест на два месяца отправили девушку расстрелявшую учителей в Полтаве
19:00
Политика
Санкции против России из-за строительства Керченского моста хочет ввести Кабмин
16:37
Политика
Комитет Рады отказался осуждать санкции СНБО против "Страны"
16:33
Политика
В конце сентября Зеленский снова поедет в США
16:21
События
Охоту на организатора концертов Басты и Моргенштерна объявил обвиняемый в убийстве Стерненко
12:17
Спорт
Япония отказывается проводить клубный чемпионат мира
12:16
События
На 187-метровую башню без страховки поднялся француз протестуя против COVID-паспортов
12:04
События
Зачем "ДНР" и "ЛНР" отменили таможню и будут ли они объединяться

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 7 сентября 20211451
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 8 сентября 2021775
Какой карантин введут в Украине с 13 сентября729
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 9 сентября 2021664
Оператор украинской ГТС заявил о "грубом намеке" россиян по поводу "Северного потока-2"618
Зачем "ДНР" и "ЛНР" отменили таможню и будут ли они объединяться393
CNN показал сюжет о "вагнеровцах". Украина получала деньги и помощь от ЦРУ США347

Досуг

Компьютерная анестезия при удалении зуба: преимущества методики
Компьютерная анестезия при удалении зуба: преимущества методики
Чаще все именно страх перед болью заставляет человека все время откладывать поход к стоматологу, хотя современная стоматология использует целый ряд разнообразных методик и технологий, позволяющих осуществлять лечение, операции и прочие манипуляции в ротовой полости без болевых ощущений и прочего
Сегодня, 14:0922
Потрясающий успех украинского блогера Дмитрия Денисюка
Потрясающий успех украинского блогера Дмитрия Денисюка
Двадцать первый век считается эрой цифровых технологий. В современном мире активно развиваются социальные сети. Многие пользователи научились монетизировать свои хобби.
Вчера, 14:08202
Пластиковые окна
Пластиковые окна
Пластиковыми окнами остекляют постройки и жилые помещения в процессе реконструкции или ремонта. Превосходство пластиковых окон над другими видами окон заключается в том, что окна пластиковые имеют многофункциональную конструкцию и высокий уровень термоизоляции.
7-сен-2021, 15:10156
Фотоелектричні панелі — факти та міфи
Фотоелектричні панелі — факти та міфи
Навколо сонячних панелей снують безліч цікавих фактів і міфів. Технологічні досягнення на ринку дали змогу розв’язати найнагальніші проблеми, що стояли перед цією технологією. Тому варто подивитися, як виглядає галузь сьогодні та що вона може нам запропонувати.
6-сен-2021, 23:12194
Автостекла: что следует знать о правильной замене?
Автостекла: что следует знать о правильной замене?
Замена лобового стекла в автомобиле кажется сложной задачей. Для любителя это может оказаться непосильным делом, поскольку требует использования профессиональных инструментов и правильной техники, наработанной за годы опыта.
6-сен-2021, 22:36239
Будущее за солнечной энергетикой. Солнечные станции Soncedar
Будущее за солнечной энергетикой. Солнечные станции Soncedar
За солнечной энергетикой будущее. Многие компании, даже такие, как «ДТЭК», стараются полностью перейти на экологически чистые  источники энергии. Другие же, строят станции под собственное потребление, чтоб экономить на электроэнергии и обеспечивать свой бизнес столь
6-сен-2021, 22:33321

События

В российском модуле "Звезда" на МКС сработала пожарная сигнализация
В российском модуле "Звезда" на МКС сработала пожарная сигнализация
Ночью в четверг, 9 сентября, на Международной космической станции (МКС) в российском модуле "Звезда", где ранее обнаружили несколько трещин, сработала пожарная сигнализация.
Сегодня, 12:4155
Экс-министр экономики призвал граждан самим копить на пенсию
Экс-министр экономики призвал граждан самим копить на пенсию
президента (Андрея Ермака - Ред.) Тимофей Милованов заявил, что в вопросе пенсии украинцы должны рассчитывать только на себя, а не на государство.
Сегодня, 10:4167
ФСБ задержала родственника первого зама главы МИД Украины
ФСБ задержала родственника первого зама главы МИД Украины
В деле о попытке диверсии на газопроводе в аннексированном Крыму (который хотели по данным ФСБ взорвать бомбой спрятанной в сыре - Ред.) появился новый неожиданный поворот.
Сегодня, 09:5964
Транзит газа через территорию Украины после 2024 года обсудили Россия и Германия
Транзит газа через территорию Украины после 2024 года обсудили Россия и Германия
Заместитель председателя российского правительства Александр Новак 8 сентября провел рабочую встречу с уполномоченным правительства Германии по вопросам газового транзита через Украину Георгом Вальдерзее.
Сегодня, 09:4764
Арестович обиделся на критику идеи переименования Украины в Русь-Украину
Арестович обиделся на критику идеи переименования Украины в Русь-Украину
Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу (ТКГ) и внештатный советник главы Офиса Президента Алексей Арестович обиделся на критику своей идеи о переименовании Украины в Русь-Украину.
Сегодня, 09:4568
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 9 сентября 2021
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 9 сентября 2021
9 сентября (по состоянию на 9:00) в Украине   2 306 939 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 54 175 летальных,  2 217 563 пациентов выздоровело.
Сегодня, 08:41664
7 Днів