Бесплатные и платные антивирусы: обзор 2021 года

Уже много статей написано о сравнении плтных антивирусных программах 2021 года. Сегодня же пора поговорить о таком явлении как бесплатное антивирусное ПО. Все-таки рынок бесплатных антивирусов слишком объемный, чтобы просто его проигнорировать. Специалисты по безопасности провели исследования, изучив 12 антивирусных программ, распространяемых бесплатно, и сравнили их с платным ПО. Теперь мы готовы определиться со всеми недостатками и преимуществами бесплатного антивирусного ПО, и поделиться этими знаниями с пользователями.

Сфера вирусописателей развивается семимильными шагами, вредоносное ПО появляется практически каждый день. Без защиты, своевременной и современной, обычный пользователь тоже уже обойтись не сможет. При этом, антивирусная защита даже не требует серьезных затрат от пользователя. Линейка бесплатных антивирусных программ в последнее время только расширилась.

В этой публикации мы расскажем о бесплатных антивирусных программах, критериях их выбора и конечно особенностях.

О характерных отличиях и рекламных уведомления платных и бесплатных Антивирусов

Любая компания, разрабатывающая антивирусное ПО, не может работать себе в убыток, выпуская лишь бесплатные антивирусы. Поэтому практически у всех есть линейка коммерческих продуктов, и серия бесплатного программного обеспечения. Например, платное антивирусное ПО заметно отличается:

Расширенными функциональными возможностями. Полноценной технической поддержкой. Отсутствием рекламных баннеров, вставок и т.п.

Ну и конечно, в платных антивирусах интерфейс заметно отличается от того, что предлагается в бесплатных. Кроме того, параметры настроек и конфигурации, в платном антивирусном ПО заметно шире (по объему), чем в бесплатных программах. Ничего удивительного в этом нет, просто констатация факта.

С рекламой не все-таки просто. Конечно, есть пользователи, которые просто не обращают на нее внимание. Но для большинства пользователей, это отвлекающий функционал, приносящий не только дискомфорт, но и раздражение. Естественно, речь идет о той рекламе, которая уже встроена в бесплатные антивирусы. Обычно это всплывающие уведомления, которые появляются спустя некоторое время, послу установки антивируса.

О разнообразии в интерфейсе и технической поддержке антивирусов

В коммерческих и бесплатных антивирусах, отличается не только сам интерфейс, но и общая конструкция, если угодно: формат. Речь об антивирусном ПО разработчиков:

В бесплатном ПО от этих компаний конечно можно найти все необходимые функции. Это сканирование, статус защиты и другие полезные инструменты и индикаторы. Вот только сам по себе интерфейс в бесплатных антивирусах, упрощается до предела. Это и хорошо, и плохо одновременно. Для простых пользователей, ничего плохого в этом нет, это скорее преимущество. Тогда как для продвинутых пользователей, предложенного функционала окажется недостаточно. Поэтому им придется воспользоваться коммерческими версиями антивирусного ПО. В платных версиях есть специальные инструменты для анализа вредоносных программ, скрипты и другой функционал, для обеспечения должного уровня защиты.

С технической поддержкой вопрос не самый простой. Да, она актуальная даже для пользователей с продвинутым уровнем развития. Вот только своевременную и постоянную техническую поддержку обычно предоставляют только владельцам платных лицензий. Все дело в том, что даже продвинутые пользователи не всегда могут справиться с определенными ошибками и проблемами. Поэтому перед тем как выбрать определенный антивирус, стоит все-таки обратить внимание на наличие технической поддержки. Обычно она есть на уровне платной версии ПО. Что до формата общения с технической поддержкой, то тут все очень сильно зависит от компании-разработчика и региона проживания клиента.

О вспомогательном функционале

Конечно, наличие дополнительного функционала, еще не дает вам никаких гарантий того, что перед вами хорошая программа-антивирус. Нередко так получается, что вспомогательный функционал для пользователей оказывается попросту бесполезным. Поэтому специалисты рекомендуют выбирать набор функций под свои, обособленные предпочтения. Конечно, во всех антивирусных программах есть основной функционал, обеспечивающий полноценную защиту от вредоносного ПО. Вот только в коммерческом ПО, таких инструментов намного больше.

Например, возможность сканирования e-mail предусмотрена не во всех бесплатных программах. Следовательно, вопрос загрузки и выявления вредоносного ПО, при проверке электронной почты, стоит очень остро. Пользователь может отправить письма с зараженными файлами и случайно, но в этом случае, платный антивирус с соответствующей функцией отреагирует как надо: в режиме реального времени угроза будет нейтрализована, а все файлы вылечены или удалены.

Функции вроде резервного копирования данных, родительского контроля и безопасного удаления файлов, нужны далеко не всем. Тут уже стоит опираться на определенную ситуацию и обстоятельства. Впрочем, фильтрация спама, как одна из функций, активно используется практически всеми пользователями без исключений. Ну и конечно фаервол. Впрочем, в бесплатном программном обеспечении обычно используется собственный фаервол, который лучше, чем стандартный брандмауэр Windows. И причин тому множество.

О специфических особенностях бесплатного антивирусного ПО

Говоря о бесплатных антивирусах, не стоит забывать о том, что и у них есть коммерческая полезность. Наверное не стоит говорить о том, что бесплатный продукт так или иначе, связан с коммерческими предложениями отдельной компании-разработчика. Помимо этого, используют несколько моделей монетизации:

Сбор данных.

Установка дополнительного программного обеспечения.

Реклама.

Под сбором данных понимается отслеживание всей информации о том, чем занимается пользователь. Впоследствии, эти данные будут переданы в пользу третьих лиц, в обмен на вознаграждение.

Компании с антивирусами получают деньги и за реализацию дополнительного ПО. Это инструменты для браузеров, домашняя страница (ее модификация), изменение поисковых систем и много чего еще.

Фактически, бесплатный антивирус становится своеобразным фундаментом, или если угодно: воронкой, для сбора платежеспособных клиентов. Ведь используя бесплатную версию антивируса, пользователь увидит не одно, и даже не два предложения от компании. Поэтому вероятность приобретения лицензии достаточно высока, хоть и не 100%. Плюс к тому, сегодня уже многие пользователи могут позволить себе коммерческий антивирус, все-таки культура "покупки ПО" постепенно развивается.

Заключение

В рассматриваемом отчете были исследованы следующие антивирусные продукты:

Qihoo.

Panda.

Bitdefender.

AVG.

Sophos.

Fortinet.

Zone Alarm.

Microsoft.

Avast.

Avira.

McAfee.

Только в Майкрософте не смогли предложить аналоги для платных антивирусов, подобного уровня. Решение о том, какой антивирус установить на свой ПК, и стоит ли это делать, каждый примет самостоятельно. Естественно, выбирать программное обеспечение нужно под свои задачи и потребности. Например, если вы практически не используете ПК для работы и не пользуетесь системами онлайн-банкинга, то вероятность утечки конфиденциальной информации меньше. И вместе с тем, если вам нужна полноценная защита, стоит отдать предпочтение платным антивирусам, а не бесплатным.